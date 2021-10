Därför tog det decennier att utveckla ett vaccin mot malaria

– Detta är ett historiskt ögonblick. Det efterlängtade malariavaccinet för barn är ett genombrott för vetenskapen, för barns hälsa och för kontroll av malaria. Användningen av vaccinet tillsammans med de verktyg vi redan har för att förebygga malaria kan rädda tiotusentals unga liv varje år, sa generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus när världshälsoorganisationen WHO i förra veckan rekommenderade malariavaccinet Mosquirix för användning bland barn i Afrika.

Allt färre dör i malaria Antalet döda i malaria i världen har minskat stadigt under perioden 2000-2019, från 736 000 döda år 2000 till 409 000 döda 2019. Foto: Brian Ongoro/TT

Malaria är en av världens allvarligaste sjukdomar, och också en av de vanligaste. Över 400 000 människor dör varje år i malaria, och två tredjedelar av dem är barn under fem år. Det är framför allt Afrika som är drabbat. Fler än 90 procent av alla sjukdomsfall och dödsfall inträffar på kontinenten.

Sjukdomen får också enorma ekonomiska och sociala konsekvenser. När barn drabbas av upprepade infektioner och får blodbrist missar de skolundervisningen, och föräldrar kan inte arbeta eftersom de behöver ta hand om sina sjuka barn.

Dödlighet för barn under fem Andelen barn under fem år bland totala antalet döda i malaria var 84% år 2000 och 67% år 2019.

Behovet av fler sätt att förebygga och behandla malaria är alltså stort. Men sjukdomen orsakas av en parasit som sprids med myggor, och det är en mycket större utmaning att ta fram vaccin mot parasiter än mot virus.

– Det är ett historiskt genombrott att vi har fått ett vaccin mot en mänsklig parasitsjukdom godkänt för användning, säger Patrick Duffy, som leder laboratoriet för malariaimmunologi och vaccin vid USA:s hälsovårdsmyndighet NIH, National Institutes of Health.

Patrick Duffy har lång erfarenhet av malariaforskning.

– Jag började forska för 30 år sedan vid Walter Reed Army Institute of Research. Det var vid den tiden de började arbeta med vaccinet som nu just har blivit godkänt. Så det har varit en flera decennier lång utmaning att få det över mållinjen att bli godkänt av WHO, säger han.

Det kan vara svårt att förstå att det behövde ta så lång tid att få fram ett vaccin mot malaria, när vi fick vaccin mot covid-19 mindre ett år efter att coronaviruset sars-cov-2 först hade identifierats.

– Det finns vetenskapliga anledningar till det. Men det finns också andra, större skäl till att det är svårt att utveckla vaccin mot en sjukdom som malaria. Gruppen som skulle behöva det bedöms inte kunna betala särskilt mycket för ett vaccin. Därför finns det inte så stora incitament till att investera i forskningen. Det är ett problem, säger Patrick Duffy.

De vetenskapliga utmaningarna beror på själva malariaparasiten. Den genomgår flera olika stadier under sin livscykel, och är mångfalt mycket mer komplex och svår att komma åt än sars-cov-2.

– Malaria tävlar med hiv om hur svårt det är och hur lång tid det tar att få fram ett vaccin, säger Anders Björkman, professor och malariaexpert vid Karolinska institutet.

Malariaparasiten är ombytlig och har utvecklat effektiva system för att undkomma och lura immunförsvaret, till exempel genom att gömma sig inne i de röda blodkropparna.

– Det är därför barnen i Afrika får upprepade infektioner. Det tar enormt lång tid innan de uppnår någon form av immunitet. Så att utveckla ett vaccin är från start närapå ett ”mission impossible”. Vaccinet måste vara bättre än den naturliga infektionen för att bygga upp en immunitet. Det är en utmaning, säger Anders Björkman.

– För ett virus som sars-cov-2 finns det kanske ett dussin eller två dussin mål för ett vaccin. De flesta coronavaccinen riktar in sig på spikeproteinet. Men malariaparasiten har fler än 5 000 gener, säger Patrick Duffy.

Varje gen är en instruktion för hur ett protein ska se ut. Men att ta reda på vilka protein som bör ingå i ett vaccin för att ge ett effektivt skydd mot malaria är en av forskarnas stora utmaningar.

– Parasiten har utvecklat proteiner som inte ger särskilt mycket immunsvar, eller som ger fel sorts immunförsvar. Det finns delar av protein som är mycket viktiga för parasiten, men som är dolt bakom andra delar för att avleda och distrahera immunförsvaret från delen som parasiten faktiskt använder och behöver, säger Patrick Duffy.

Forskare som utvecklar vaccinkandidater mot malaria har riktat in sig på olika delar av parasitens livscykel. Mosquirix, eller RTS,S/AS01 som är det mer vetenskapliga namnet på vaccinet som WHO nu har godkänt, är främst avsett att förebygga allvarliga malariainfektioner hos barn, och inriktar sig på parasiten i den form den har när den kommer in i kroppen med saliven från en mygga och tar sig till levern. Där utvecklas den vidare, och när parasiten kommer ut i blodomloppet igen en vecka senare är den i en annan form som vaccinet inte är verksamt mot.

Vaccinet måste ges i fyra doser. En pilotstudie från Ghana, Kenya och Malawi visar att det har en effektivitet på 30 procent för att skydda barn mot allvarlig sjukdom.

– Alla har starka åsikter om vaccin nu, och har fått höra att det krävs en effektivitet på åtminstone 50 procent för att ett vaccin ska bli godkänt. Men om vi ser till vidden av problemet så kan även en effektivitet på 30 eller 40 procent rädda många liv, säger Patrick Duffy.

Anders Björkman är inte lika imponerad av vaccinet.

– De kallade inte detta för en studie. De ville komma runt att det är forskning, för annars skulle de behöva informerat samtycke från alla som vad med. Istället sa man att nu går vi ut med vaccinet och ser hur bra det blir. Det innebär en etisk problematik, säger han.

I områden där människor drabbas av malaria i stort sett hela tiden behövs en större effekt än 30 procent, menar han

– Dessutom har man svårt att visa vilken effekt vaccinet hade mot dödlighet. Och det är ju det man vill komma åt, när uppåt en halv miljon barn dör varje år i Afrika, säger Anders Björkman.

Vaccinets begränsade skyddseffekt kan också få andra konsekvenser.

– Om en mamma har tagit med sig sitt barn till hälsostationen fyra gånger för att få vaccinet, och barnet ett år senare ändå dör i malaria, eller om barnet ändå får återkommande malariaanfall, så kan det skapa en grogrund för misstro mot vaccin över huvud taget, säger Anders Björkman.

Anders Björkman, professor i infektionsmedicin vid Karolinska institutet. Foto: John Sennett

Även Patrick Duffy håller med om att det är en lång väg och mycket arbete kvar innan vi har besegrat malaria.

– Det här är ett historiskt första steg, men det är inte tillräckligt. Jag tror att det kommer att inspirera till nya innovationer, behandlingar och vaccin. Men det får inte ta 30 år till denna gång. Det är inte acceptabelt att ett vaccin som rika länder behöver finns tillgängligt inom ett år medan det tar 30 år att utveckla ett vaccin mot malaria, säger han.

Läs mer:

Isobel Hadley-Kamptz: Äntligen ett vaccin mot malaria!

Fler dog av malaria än av covid-19 när Uganda stängde ner