Det har vi lärt oss efter ett år med pandemin

– Underskatta aldrig någonsin vad ett nytt virus kan göra – saker som du aldrig tidigare har sett.

Det var USA:s smittskyddschef Anthony Faucis svar när han fick frågan om de viktigaste lärdomarna från coronapandemin, vid den årliga februarikonferensen för den amerikanska vetenskapsorganisationen American Association for the Advancement of Sciences, AAAS.

– Vi undervärderade verkligen virusets komplexitet och hur det kunde bete sig, fortsatte han.

På torsdag, den 11 mars, är det ett år sedan världshälsoorganisationen WHO deklarerade att spridningen av det nya coronaviruset sars-cov2 hade blivit en pandemi. Samma dag rapporterades det första dödsfallet i Sverige. Sedan dess har nästan 13.000 personer dött med covid-19 i Sverige. I hela världen har sjukdomen nu dödat fler än 2,5 miljoner människor.

Och viruset har fortsatt att överraska oss. Från början såg sjukdomen ut att vara en lunginflammation som framför allt drabbar äldre. Nu vet vi att sars-cov2 kan ge många olika och varierande symtom. Hos en del är de mycket lindriga eller saknas helt, medan andra blir så allvarligt sjuka att de behöver intensivvård, och kan dö. Dessutom finns de långvariga besvären som kan fortsätta i månader. Medan systersjukdomen sars nästan alltid ger allvarliga symtom och är som mest smittsam när sjukdomen är som värst, kan covid-19 smitta redan innan symtomen bryter ut. Därför blev åtgärder som testning, fysisk distans, handhygien, karantän och isolering avgörande för att försöka kontrollera smittan.

– Pandemin har satt ljuset på något som vi som sysslar med virus har känt länge: att virussjukdomar är viktiga och kanske underskattade när det gäller risker för världen och för människors hälsa. Att man nu satsar pengar på forskning är ju bra. Men det hade varit ännu bättre om man hade haft den insikten tidigare, säger Jan Albert, professor i smittskydd och ledare för Karolinska Institutets covid-19-grupp.

Jan Albert Foto: Martin Stenmark/Karolinska institutet

Forskare från många olika fält slog snabbt om och började forska om det nya viruset, eftersom vi akut behövde veta hur vi skulle hantera, behandla och förebygga sjukdomen och dess konsekvenser för enskilda individer och hela samhällen. Enligt en uppskattning publicerades fler än 200.000 vetenskapliga studier om coronaviruset under 2020.

– Vi har lärt oss hur snabbt kunskap kan genereras, och hur mycket fortare det går i dag än det någonsin gjort tidigare, säger Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

– Det har varit en fantastisk internationell samling kring det här. Till exempel har vi ju redan vaccin som används. Folk frågar varför vi inte har mer vaccin, eller varför inte fler vaccineras. Men bara att vi över huvud taget redan har vaccin är helt fantastiskt, säger Jan Albert.

Men det har också begåtts misstag.

– Många av oss trodde nog lite överoptimistiskt att det här skulle vara över ganska snabbt. Men så blev det ju inte. Pandemier håller på ett tag, under flera säsonger. Om man tittar på influensapandemierna från spanska sjukan och framåt så har de kommit i vågor under ett par år, och sedan har det blivit säsongsinfluensa av det. Det är någonting vi kan förvänta oss här också. Det tar tid, och det behövs långsiktighet i insatser och beredskap, säger Jan Albert.

– Fortfarande vet vi väldigt lite om vilka åtgärder i samhället som hade varit klokast långsiktigt. Vi börjar se baksidorna av beslut som togs i panik, för att man härmade andra länder och inte riktigt visste vad man skulle ta sig till, säger Anna Mia Ekström.

Det är fullt begripligt att det blev så, menar hon.

– Självklart var vi tvungna att ta till åtgärder för att försöka förebygga svår sjukdom och död. Men det var ett misstag att tro att one size fits all, och att länder skulle stänga ner oavsett risk eller sjukdomsbörda eller riskgrupper, och hålla stängt så länge. Att skolstängningarna var ett stort misstag som fått mycket negativa konsekvenser för barn och unga börjar de flesta länder inse.

Anna Mia Ekström Foto: Martin Stenmark/Karolinska institutet

Om fler hade förstått hur länge pandemin skulle pågå hade åtgärderna troligen sett annorlunda ut.



– Jag tror att man tänkte att vi kan ta till så här drastiska åtgärder eftersom alla andra gör det och det är något kortvarigt som snart är över. Jag önskar att länderna samtidigt som man införde åtgärder för att minska smittspridningen, hade satsat på att upprätthålla vanlig basal, förebyggande och livräddande sjukvård, och tryckt mer på vikten av att fortsätta att vaccinera sina barn, eller söka vård även för symtom som kan tyda på andra allvarliga sjukdomar. Att detta inte gjordes kommer vi att få betala ett högt pris för framöver. I låginkomstländer har till exempel utebliven behandling för malaria och andra vanliga infektionssjukdomar redan kostat många barnaliv, säger Anna Mia Ekström.

Anna Mia Ekström har studerat indirekta effekter av åtgärder och nedstängningar, särskilt i låginkomstländer i Afrika.

– Vi fick tidigt rapporter om ökade sexuella övergrepp, våldtäkter och tonårsgraviditeter. Från Västafrika rapporterades att kvinnor i vissa fall nekats att föda barn på klinik om de saknade munskydd, med stor risk för mamma och barn. Framför allt ser vi en väldigt stor oro över att människor inte vågar ta sina barn till sjukvården eller vaccinera dem, trots att risken att bli svårt sjuk i covid-19 för unga människor är väldigt liten, säger hon.

Pandemin har även avslöjat brister i världens rikare länder.

– Det är helt uppenbart att både vi i Sverige och de flesta andra länder och samhällen var dåligt förberedda på att den här typen av händelser kommer att komma. Det gäller forskning och vetenskap, och minst lika mycket samhällets beredskap på alla andra sätt, som hur sjukvården är organiserad, inte minst då omsorgen om äldre är mycket splittrad och saknar tydligt ledarskap, säger Jan Albert.

– Det har blottats svagheter på både lokal, regional, nationell och internationell nivå. Det hoppas jag att vi förhoppningsvis kan dra lärdom av så att det fungerar bättre framöver. Även inom EU så brast ju samarbetet initialt när länder hamstrade skyddsutrustning och respiratorer. Vi behöver bättre system som förebygger sådana kanske mänskliga men inte särskilt konstruktiva beteenden, säger Anna Mia Ekström.

Om vi för ett år sedan hade vetat vad vi vet i dag hade vi kanske haft en bättre beredskap, reagerat snabbare och infört mer långsiktigt hållbara åtgärder, så att till exempel skolgång och utbildning och andra delar av sjuk- och hälsovården inte blivit lidande.

– Jag tycker att det är viktigt att lära inför framtiden istället för att bara leta syndabockar, säger Jan Albert.

USA:s smittskyddschef Anthony Fauci under en presskonferens i april 2020 med dåvarande president Donald Trump. Foto: Alex Brandon/AP

Vid AAAS-konferensen hade Anthony Fauci ytterligare en viktig lärdom från pandemin och att försöka hantera den i ett polariserat politiskt klimat.

– För att bekämpa ett hot mot folkhälsan måste vi göra det när samhället är enat, så att vi alla är överens om vad som ska göras.