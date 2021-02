Det har gått mer än ett år sedan det nya coronaviruset började sprida sig över världen. Smittspridningen är fortfarande hög i många länder samtidigt som oroande varianter av viruset sprider sig. Många länder har börjat vaccinera mot covid-19, men tillgången på vaccin är begränsad och det väntas ta lång tid innan tillräckligt många har vaccinerats för att ha en stor effekt på smittspridningen.

Under en tid framöver kommer vi att få leva med fortsatta restriktioner. Men hur vi minskar smittspridningen på bästa sätt med så kallade icke-farmaceutiska åtgärder diskuteras fortfarande. Mycket under året har handlat om nedstängningar av hela samhällen. Länder stängt ned och öppnat igen flera gånger för att dämpa smittspridningen. WHO har kallat nedstängningarna för ett trubbigt verktyg.

Stefan Baral, läkare i Toronto i Kanada och folkhälsoforskare vid Johns Hopkins School of Public Health i USA, håller med. Våra risker att smittas och bli svårt sjuka i infektionssjukdomar är inte samma, och detsamma gäller för covid-19.

– Vi förstod tidigt att det här viruset inte kommer att påverka alla på samma sätt, vi sitter inte i samma båt. Men insatserna fokuserade alla på samma sätt, säger han.

Stefan Baral är född i Sverige och spenderade sina första år här, men familjen flyttade till Kanada när han var i tioårsåldern. Foto: Marcus Rose

Människor som arbetar på äldreboenden, i livsmedelsbutiker, på bensinmackar, i elsektorn eller liknande kommer ändå att behöva åka till sina arbeten och vara ute i samhället. Stefan Baral och hans kollegor har visat att människor från lägre socioekonomiska grupper inte minskar rörligheten lika mycket under en nedstängning.

– Några måste hålla igång samhället och det är där infektionerna hamnar. Det var så under första vågen, och än mer under den andra. Det här viruset livnär sig på orättvisor i samhället. Även i Sverige. Det har ingenting att göra med kultur och biologiska skillnader, det handlar om var du arbetar och hur du bor.

Data från Sverige, Kanada, USA och Storbritannien för att bara nämna några visar att vissa yrkesgrupper och låginkomstområden har drabbats hårdare av covid-19. Stefan Baral ser på covid-19 som en nätverksfråga, alltså kontaktmönster. Våra kontaktmönster är olika.

– Om du bor med en taxichaufför eller dina föräldrar kommer situationen att vara väldigt annorlunda än om du bor själv. Det handlar inte bara om risken för att själv bli smittad utan också risken för att smitta vidare, säger han.

Stefan Baral föddes i Sverige och flyttade till Kanada som tioåring. Hans släkt bor i Sverige. Därför har han ett särskilt intresse för vårt land och synen på den svenska strategin. För att nyansera den bilden skrev han en studie om åtgärderna i Sverige.

Han vill inte peka ut vad enskilda länder kunde ha gjort annorlunda, men han hade önskat en respons som mer fokuserat på folkhälsa överlag.

– Det finns tre grundläggande principer inom folkhälsoarbete som jag tror hade hjälpt oss i att utforma insatser mot covid-19. Vi gör mer för människor som behöver mer hjälp, vi väger nytta mot risker med alla åtgärder och vi vill engagera de som påverkas av åtgärderna så att de deltar, säger han.

Vi måste bli bättre på att tänka utanför vår egen kontext när det gäller åtgärder. Om du tror att det bara är att stänga ned för att du kan arbeta hemifrån, var kommer du få din mat ifrån och vem ser till att du har el och internet?

Genom att använda sig av dessa principer och titta på data, inte bara nationellt utan också på lokal nivå, kan man skapa bättre åtgärder enligt Stefan Baral. Om till exempel smittspridningen inte minskar i en grupp bör man fundera på vad det beror på.

Många länder i västvärlden har fokuserat på ett utbrett testande för smittan, men det räcker inte. Expressen avslöjade att testningen är lägre i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm. Undersökningar från till exempel Storbritannien visar att knappt en av fem följer rekommendationerna för att testa sig vid symtom, sätta sig i karantän tills provsvaret kommer och isolera om det är positivt. Siffran är lägre bland människor med låg inkomst eller lågt sparkapital. Stefan Baral och forskarkollegor har skrivit en text i den vetenskapliga tidskriften BMJ om hur möjligheten att följa rekommendationerna är tätt kopplat till försörjningen och att det behövs särskilda åtgärder för att minska smittspridningen i grupper med lägre socioekonomisk status.

– Vi måste bli bättre på att tänka utanför vår egen kontext när det gäller åtgärder. Om du tror att det bara är att stänga ned för att du kan arbeta hemifrån, var kommer du få din mat ifrån och vem ser till att du har el och internet? Jag kan räkna upp säkert 30 saker som du fortfarande kommer att behöva även om du arbetar hemifrån, säger han.

Det finns tre åtgärder som alla länder bör fokusera på, tycker Stefan Baral. Den första är att ta bort barriärer för testning och vård. Till exempel skiftarbetare har ofta inte möjlighet att ta ledigt för att testa sig, vilket ökar risken för att smitta vidare. Den andra är att erbjuda utrymme till den som är trångbodd och bor i ett flergenerationshushåll att isolera sig i väntan på testsvar, för att minska riskerna för smittspridning inom hushåll till högriskpersoner. Den sista är att minska risken för infektioner på de arbetsplatser som måste vara öppna.

– Vi behöver se till att människor inte känner sig tvungna att arbeta om de är sjuka och arbetsplatserna måste arbeta med smittskydd och ökad ventilation. Sådant måste fortfarande åtgärdas vid en nedstängning, men det har tyvärr inte många länder gjort, säger han.

Samma grupper som har en högre risk för att smittas av covid-19 kommer att bli svårare att nå med vaccinationsprogrammen. Data från USA visar redan att svarta amerikaner har vaccinerats i lägre utsträckning än vita.

– Vi måste arbeta med att göra vaccinationerna tillgängliga för alla. Du och jag kan vaccinera oss när som helst, men skiftarbetare kommer att behöva ta ledigt för att vaccinera sig och då kommer de att tvingas välja mellan vaccin och pengar.

Stefan Baral hoppas att världen öppet utvärderar vilka åtgärder som har fungerat för att hjälpa oss att hantera framtida utbrott av covid-19 på till exempel äldreboenden, fängelser eller härbärgen. Utvärderingen kan inte bara fokusera på vilka åtgärder som vidtogs under pandemin, utan också om hur situationen på dessa ställen var innan. Majoriteten av dödsfallen i covid-19 i Kanada har inträffat på äldreboenden. I Ontario har mer smitta och fler dödsfall inträffat på vinstdrivande äldreboenden med fler timanställda, lägre personaltäthet och fler boende på samma yta.

– Det är missvisande att påstå att minskad samhällsspridning är det enda sättet att skydda äldreboenden, då missar man att man måste arbeta mer för att minska infektioner generellt på dessa ställen. Den som säger att det här är enkelt är antingen oärlig eller inte medveten om hur svårt detta är. Jag tillhör en grupp läkare som arbetar med detta varje dag och vi tycker att det är oerhört komplext, säger Stefan Baral.