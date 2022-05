Det var ”väldigt, väldigt bråttom” insåg Olof Palme – redan 1972

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

– Det är verkligen väldigt, väldigt bråttom.

Det har gått ett halvt sekel, men hans ord känns kusligt aktuella.

När Sveriges statsminister Olof Palme ställde sig upp inför de samlade från 114 länder i Stockholm, tisdagen den 6 juni 1972, talade han om ett läge som var akut. Att världens ledare måste agera omedelbart för att vända utvecklingen. Att alla vid det laget insett att jordens resurser är ändliga – och att det är vi, i den rika, industrialiserade världen, som bär ansvaret för överexploateringen och det som kommit med den: föroreningar och miljöförstöring.

Palme varnade för att inte låta sig invaggas i falsk optimism över teknisk utveckling. Det som skulle krävas var ”långtgående förändringar i attityder och sociala strukturer” – svåra intressekonflikter skulle behöva överbryggas.

Han uppmanade till att sluta med lyxkonsumtion, minska användningen av fossila bränslen som olja och gas. Och framför allt, verka för nedrustning och fred.

– Det är skrämmande att enorma resurser fortsätter att konsumeras i vapen och väpnade konflikter, som förstör och ytterligare hotar människans miljö.

Stockholm den 5 juni 1972, i plenisalen under FN:s första miljökonferens. Foto: AFP

Stockholmskonferensen 1972 kom till på svenskt initiativ och var den första miljökonferensen inom ramen för FN. Den hade stor inverkan på skapandet av globala verktyg för miljöarbetet. FN:s miljöorgan UNEP bildades och den 5 juni blev Världsmiljödagen. Stockholmsdeklarationen, dokumentet som deltagarna enades om, lade grunden för internationell miljörätt: principen om att länder inte får agera så att andra länders miljö förstörs.

Principen om att miljöarbete inte får inskränka utvecklingsländers utveckling formulerades också, liksom att en institution för global miljöövervakning och -uppföljning skulle inrättas.

Nu hålls alltså ytterligare ett möte, Stockholm+50, för att högtidlighålla de 50 år som gått sedan det ursprungliga. Runt hundra internationella mål och konventioner om miljö och klimat har tillkommit.

Palme möter FN:s generalsekreterare Kurt Waldheim på Arlanda inför Stockholmskonferensen. Foto: Keystone Press/Alamy

Det tog dock över ett decennium efter 72-konferensen innan de stora löftena började formuleras mer specifikt.

Lars Göran Engfelt var diplomat och med att arrangera Stockholmskonferensen 1972. I dag är han 78 år och pensionär. Han reflekterar över tiden då inget hände.

– Sverige var inte något föredöme efter konferensen. Vi hade en väldigt låg internationell profil fram till att Hans Blix (folkpartistisk utrikesminister 1978-1979, reds anm) kom, och sedan Birgitta Dahl (socialdemokratisk miljöminister 1987-1991), då blev det bättre.

80-, 90- och 00-talen blev decennier då mycket hände på pappret.

1985 kom Wienkonventionen för att skydda ozonskiktet – lagret i stratosfären som skyddar från ultraviolett solstrålning. Det skulle bli en av få tydliga större framgångar, då utsläpp av ämnen som bryter ned ozonlagret, som freoner, minskat kraftigt sedan dess.

Norska statsministern Gro Harlem Brundtland presenterar rapporten Vår gemensamma framtid från FN:s kommission för miljö och utveckling, 1987. Foto: Henrik Laurvik/TT

1987 kom rapporten Vår gemensamma framtid, skriven av den så kallade Brundtlandkommissionen – ledd av norska statsministern Gro Harlem Brundtland. Den introducerade begreppet hållbar utveckling: att nuvarande generationer inte får förbruka resurser så att kommande generationers behov äventyras.

1992 hölls FN-toppmötet i brasilianska Rio de Janeiro. Trots att oljeindustrin, som interna dokument avslöjat, redan i mitten av 1970-talet kände till klimateffekterna av fossil koldioxid var det först här som klimatförändringarna lyftes politiskt, med Klimatkonventionen. Konferensen utmynnade även i konventioner om biologisk mångfald, skog och öknar och i åtgärdsprogrammet Agenda 21. Rika länder skulle lämna 0,7 procent av BNP i miljöbistånd till utvecklingsländerna, vilket Sverige varit ett av få länder som klarat. Alla svenska kommuner tog fram egna Agenda 21-program.

Samma år skickades ”En varning till mänskligheten” ut, en artikel underskriven av 1 700 forskare från hela världen som bildat Unionen för oroliga forskare. Varningen tog upp tillståndet för atmosfären, haven, marken, skogarna, vattentillgångarna och de levande arterna. Fortsätter vi som vi gör ”riskerar vi att förändra planeten så att den inte längre kan bibehålla liv som vi känner det”.

Ett oljeraffinaderi i Port Arthur, Texas. Foto: LM Otero/TT

1997 hölls förhandlingar i japan och Kyotoprotokollet med bindande utsläppsminskningar av växthusgaser för OECD-länderna. Målet var en årlig global sänkning på 5,2 procent från 1990 till 2012. Läckta dokument har avslöjat att oljebolag pressat USA:s regering om att inte skriva under, och USA blev ett av länderna som vägrade ratificera avtalet.

1999 klubbade den svenska riksdagen igenom ”generationsmålet”: att till nästa generation – år 2025 – ”lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljöproblem utanför Sverige.” 16 nationella miljömål, om bland annat klimat, luft, vatten och skogar, skulle nås till 2020 för att kunna nå generationsmålet. Bara ett, om ozon, lyckades.

Lena Sommestad var socialdemokratisk miljöminister 2002-2006 och reflekterar kritiskt över var fokus låg då.

– Sedan 1990-talet har miljö- och klimatpolitiken varit starkt inriktad på styrning via marknaden. Politiken har också handlat mycket om mål och procedurer, som miljömålssystemet och klimatlagen. Men redan 1972 var det tydligt att miljöpolitiken ytterst bärs av värderingar – som solidariteten över gränser och med framtida generationer.

Lena Sommestad med statsminister Göran Persson och utbildningsminister Thomas Östros i samband med att Sommestad blev vikarierande miljöminister, januari 2002. Foto: Sven-Erik Sjöberg

2010 kom EU:s strategi för biologisk mångfald, som skulle stoppa förlusten av arter och ekosystemtjänster fram till 2020. En utvärderingsrapport skulle publiceras 2021, men när DN efterfrågar den svarar EU-kommissionen att den i maj 2022 fortfarande inte färdigställts.

2011 klubbades Aichimålen i Japan om biologisk mångfald. Den svenska strategin för att klara de 20 målen togs fram under Lena Ek, centerpartistisk miljöminister mellan 2011-2014. Inget av målen uppnåddes.

”Vi har alla ett ansvar för det”, skriver Lena Ek i ett mejl till DN i dag, och fortsätter: ”Sverige borde haft en sammanhållen utredning och genomgång av FN:s hållbarhetsmål”.

2015 slöt världsledarna upp i Paris om Parisavtalet. Man lovade att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 °C och att sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Rikare länder, som bidragit mest till krisen, skulle ge stöd till utvecklingsländer i deras klimatarbete.

Konstverket med titeln "One Heart One Tree" av konstnären Naziha Mestaoui visades på Eiffeltornet inför 2015 års FN-klimatkonferens i Paris. Foto: Thibault Camus/AP

2017 publicerades en andra varning till mänskligheten i tidskriften Bioscience, underskrivet av över 15 000 forskare från 184 länder. ”Mänskligheten håller på att förgöra sig själv”, skrev nu forskarna, som kunde visa att 13 av 15 uppmätta faktorer sedan den första varningen 25 år tidigare hade förvärrats kraftigt, som utsläpp av fossil koldioxid och minskningen av antalet arter av ryggradsdjur på jorden.

2019 kallade FN:s generalsekreterare António Guterres världsledarna till ett extrainsatt möte i New York, för att uppmana till kraftigt höjda klimatambitioner. Under en vecka i september gick miljontals människor över hela världen ut på gatorna för att sätta press på de politiska ledarna – inspirerade av Greta Thunberg och Fridays for future.

2022 tog FN:s miljökonferens i Nairobi första steget till ett globalt ramverk mot plastavfall och -föroreningar.

– Plast har blivit riktigt stort under senare år och liknar klimatfrågan: mycket av det vi gör mynnar ut i utsläpp av koldioxid och plast, säger Leif Holmberg, ansvarig för Stockholm+50-konferensförberedelserna vid Naturvårdsverket.

Han vill lyfta framgångar, som det kring ozonlagret och att EU:s utsläppshandelssystem nu gör det allt dyrare att släppa ut koldioxid för kraftvärmeverk och större industrier.

Miljöaktivister samlar in plastavfall på en mangrovevårdsplats i Central Sulawesi-provinsen, Indonesien i maj 2022. Foto: Basri Marzuki/TT

Men trots de välformulerade konventionerna har historien hittills visat att utvecklingen i de viktigaste delarna dramatiskt har gått åt fel håll.

Lars Göran Engfelt, diplomaten som var med att arrangera Stockholmskonferensen i 1972 tillsammans med Palme, ser stora politiska trösklar att ta sig över för dagens ledare.

– Nationalstaternas politiska system, även diktaturer, prioriterar kortsiktigt tänkande som kan appellera kortsiktigt till gemene man. Vi måste inse att vi står inför potentiellt katastrofala förändringar som kräver helt andra lösningar. Vi har haft beredskapstider i Sverige, då man kunde samla sig. Och det är vad som måste ske på global nivå nu, säger han till DN.

Det är otroligt brådskande att vi får på plats en offensiv klimatpolitik i Sverige – och i alla länder

– Det har tagit väldigt lång tid och det är otroligt brådskande att vi får på plats en offensiv klimatpolitik i Sverige – och i alla länder. Samma sak med den biologiska mångfalden. Det går inte tillräckligt fort, det är helt tydligt, säger Leif Holmberg på Naturvårdsverket.

Rachel Cleetus, enhetschef vid Union of Concerned Scientists, organisationen som kom med den stora varningen till mänskligheten 1992 konstaterar på telefon från Washington att världsledarna i rika länder under åren sedan dess fattat kortsiktiga beslut, som mest omfördelat utsläppen från sin konsumtion till fattigare länder, där mer nu produceras.

Hon påminner om omfattningen av den rika världens nuvarande fotavtryck och de effekter som släpps lös med klimatförändringarna, som kommer att bli djupgående och påverka generationer.

– Men politiker och företag fortsätter att prioritera sina egna vinster, oavsett om det är att vinna val eller göra ekonomiska vinster – på bekostnad av något så grundläggande som vilken typ av planet som våra barn och barnbarn kommer att ärva.

Olof Palme avslutade sitt anförande vid Stockholmskonferensen 1972 med att understryka att egenintressen går ihop med internationell solidaritet när det gäller jordens fortlevnad.

– När det gäller miljön finns det ingen individuell framtid, varken för människor eller för länder. Vår framtid är gemensam. Vi måste dela den tillsammans. Vi måste skapa den tillsammans.

