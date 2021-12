DN avslöjar: Förslag kan göra svensk klimatpolitik världsledande – riskerar att falla i politisk strid

Fakta. Så stor är "den blinda fläcken" i utsläppen

Det finns två diametralt olika bilder av svenskarnas utsläpp av växthusgaser. Den ena är den offentliga, som rapporteras in till FN och som baseras på hur mycket som släpps ut inom Sveriges gränser. Där ligger Sverige en bra bit under det globala snittet, på ungefär 4,5 ton växthusgaser per person.

Men om man räknar med de utsläpp som svenskarnas konsumtion orsakar i andra länder – genom utrikes flygresor, kläder och annat som tillverkas utomlands, transport av sådant som importeras, allt som myndigheter eller kommuner köper från andra länder – blir bilden en annan. Om de inkluderas, blir svenskarnas utsläpp per person över 9 ton per person, långt över det globala snittet.

Hittills har utsläppen utomlands lämnats helt utanför den svenska klimatpolitiken. Miljömålsberedningen, där alla riksdagens partier ingår, fick därför för över ett år sedan uppdraget att ta fram förslag på området. Beredningen skulle ha presenterats den 31 januari nästa år, men har nu försenats med en månad.

Detta är inte första gången som frågan om konsumtionsutsläpp orsakar politisk konflikt. I somras rapporterade DN att så kallade konsumtionsutsläpp varit uppe i förhandlingarna när de svenska klimatmålen togs fram för sex år sedan – men politiskt motstånd från framför allt det borgerliga blocket gjorde att målen slopades.