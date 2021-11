Dramatik i Glasgow – stor klimatprotest mitt under förhandlingarnas upplopp

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Flera hundra personer demonstrerade på fredagen rakt igenom konferensanläggningen där klimatmötet COP 26 äger rum – samtidigt som tusentals demonstrerade utanför på Glasgows gator.

Bara meter från demonstrationen inne på klimatmötet satt samtidigt bland andra John Kerry och António Guterres och förhandlade slutavtalet.

Foto: Andy Buchanan/AP

Men medan rösterna var högljudda utanför förhandlingsdörrarna på fredagen, var det desto tystare från dem som satt innanför dörrarna. På förmiddagen kom Marshallöarnas klimatsändebud Tina Stege, företrädare för grupperingen ”High Ambition Coalition”, ut från ett möte och gav ett kort uttalande – innan hon försvann in i förhandlingsrummet igen.

– Vi måste öka tempot, inte ramla tillbaka, på den här slutspurten. Vi kommer att slåss för att ambitionen bibehålls och ökar, sa hon.

António Guterres viftade bara med armen till svar på frågan hur förhandlingarna går.

Men om vi misslyckas? Då kommer han att slåss med andra människor om vatten och mat.

Men tystnaden bröts när länderna samlades i den stora plenarsalen på fredagseftermiddagen. EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans höll ett brandtal för att få världen att öka ambitionerna. En klart berörd Timmermans höll upp sin mobiltelefon med en bild på sin sonson Case.

– För en timme sen skickade min son Mark en bild på mitt barnbarn Case, som är ett år gammal, sa han till åhörarna, och fortsatte:

– Case kommer att vara 31 år gammal 2050. Och jag tänker på att om vi lyckas, kommer han att skapa en värld som går att leva i. Han kommer att leva i en ekonomi som är grön, med luft som är ren, och i samklang med naturen. Men om vi misslyckas? Då kommer han att slåss med andra människor om vatten och mat. Det är den krassa verklighet vi lever i.

Samtidigt poängterade han att detta är verkligheten för EU – och att det är än värre för andra länder.

– Jag bor inte i Paulau. Jag bor inte på Barbados. Jag bor inte på Marshallöarna. Vi måste jobba för att nå 1,5 gradersmålet, sa han och fick stora applåder.

Många klimataktivister samlades under klimatoppmötets sista dagar av förhandlingar i Glasgow. Foto: Andy Buchanan/AP

USA:s klimatsändebud John Kerry riktade sig i sin tur till världens unga.

– Folk dör, i dag, av klimatförändringen. Över hela världen känner vi av konsekvenserna, i dag. Vi måste svara mot förväntningarna från unga som inte vill att detta bara ska vara en plats för ord. De kommande timmarna måste detta bli en plats för handling.

Samtidigt är lösningarna uppenbart en bit bort i flera viktiga frågor. Språket om fossila bränslen, som fortfarande finns kvar i det utkast som förhandlas på fredagen, skapar känslor – inte minst sedan språket försvagats sedan det utkast som låg på bordet i onsdags. Då uppmanades länderna att accelerera utfasningen av kolkraft – nu har det bytts ut till utfasning av ”kolkraft utan koldioxidinfångning”. John Kerry krävde att den formuleringen inte ska försvagas ytterligare.

– Vi pratar inte ens om all kolkraft. Hur kan vi möjligtvis, år 2020, med de bevis som finns, vara wishy-washy i det här språket?

En annan formulering, kring utfasning av fossila subventioner, har försvagats till att ”ineffektiva” fossila subventioner ska fasas ut.

Enligt klimatminister Per Bolund (MP) är försvagningen av formuleringenarna ett direkt resultat av oljenationers motstånd.

– Det är stora oljeproducerande länder som inte vill att vi ska ha en stark gemensam ståndpunkt. Och det tycker vi är oacceptabelt. Ska vi klara 1,5-gradersmålet måste vi sluta använda kolkraft och sluta subventionera det som vi vet förstör klimatet, säger han.

Saudiarabiens chefsförhandlare Ayman Shasly menade att länderna inte är oense om det övergripande målet med klimatförhandlingarna, att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

– Frågan är hur vi ska nå målet. Var är teknik, var är finansiering, var är anpassning? Vi måste alla vara trogna överenskommelsen vi skrev under i Paris 2015, sa han.

I Parisavtalet nämns inte fossila bränslen.

Även inom ”loss and damage” – alltså ersättning till länder som drabbas av klimatförändringen – är förhandlingarna långt ifrån lösta, menar den bangladeshiska klimatforskaren Saleemul Huq, professor vid International Centre for climate change and development i Dhaka och en del av Bangladesh delegation.

Professor Saleemul Huq, vid International Centre for climate change and development i Dhaka, Bangladesh. Foto: Jannike KIhlberg

– Vi vill ha en deklaration här i Glasgow som öppnar för en mekanism för att skapa en fond för skador och förluster, säger han.

Ytterligare en strid sker kring hur ofta världens länder ska skärpa sina klimatlöften. I avtalet – som alltså ännu inte godkänts – ombeds världens länder (”requests”) att uppdatera sina klimatplaner redan nästa år. Jytte Guteland (S), som var EU-parlamentets chefsförhandlare för EU:s klimatlag, menar att formuleringarna på det området kommer avgöra om Glasgow ses som en framgång eller ej.

– Det som man fortfarande behöver se de kommande månaderna är om besluten här kommer att leda till ökad aktivitet med de nationella målen, säger hon.

Det är alltså ett utkast som presenterats, som nu ska förhandlas vidare. Enligt schemat ska det vara färdigförhandlat till kl 19 svensk tid men med all sannolikhet kommer förhandlingarna att dra över, förmodligen långt in på lördagen. Enligt uppgifter till DN har rentav förhandlarna redan schemalagt möten inom finansiering av klimatåtgärder i fattiga länder till sent på fredag eftermiddag/kväll.

Per Bolund är en av dem som leder förhandlingarna om finansiering. Och han indikerar att de förhandlingarna kommer att dra över tiden.

– Vi måste se till så vi hittar en gemensam text som alla står bakom. Det är viktigare att vi landar, vi får låta det ta den tid som krävs. Vi har jobbat hela natten, fortsätter i dag, och kommer jobba i natt också om det krävs.

Kanske blir det som vakten vid grinden, som varje dag har kollat id-brickor, svarade på DN:s fråga om det här var sista dagen han stod där: ”Jag kan nog få jobba här på söndag också.”

Läs mer: DN:s rapportering från klimatmötet COP 26 i Glasgow