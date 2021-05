En plan B för klimatet – nödvändig eller livsfarlig forskning?

Vad ska vi göra om vi inte lyckas nå målen i Parisavtalet, och begränsa uppvärmningen vid seklets slut till 1,5 grader? ”Att satsa allt på ett kort, nämligen internationella överenskommelser om klimatskatter och utsläppsminskningar, utan att fundera på en plan B är enligt vår mening alltför riskabelt”, skrev astronauten och rymdfartsprofessorn Christer Fuglesang och nationalekonomen John Hassler på DN Debatt i mars förra året.

En plan B skulle vara att utveckla storskaliga tekniska lösningar, så kallad geoengineering, som kan hejda uppvärmningen av jorden på andra sätt. Frågan delar forskarvärlden. En del håller med Fuglesang och Hassler om att vi redan nu måste förbereda oss för att sådan teknik kan bli nödvändig. Andra menar att det är livsfarligt, eftersom tekniken är mycket osäker och dessutom tar bort fokus från det enda som verkligen kan rädda oss: att drastiskt skära ner våra utsläpp av växthusgaser.

Grafik: Johan Andersson Fakta: Maria Gunther Källa: Nature Communications. *CCS, carbon capture and storage **CCU, carbon capture and usage..

– Många ser den här tekniken som en riddare i skinande rustning, som stormar in för att rädda världen från katastrofen. De inser inte att detta i bästa fall bara har potential att påverka klimatproblemet litegrann. Och om vi bara kan påverka problemet lite, är det verkligen värt att börja med detta? Den stora risken med tekniken är att den bromsar den avgörande drivkraften att få ner våra utsläpp till noll, säger Raymond Pierrehumbert, professor i fysik och ledare för Planetary Climate Dynamics group vid universitetet i Oxford.

Fuglesangs och Hasslers plan B är att skicka upp miljontals små parasoll i rymden, som ska skugga jorden för att kyla av klimatet. Det finns också idéer om att påverka moln så att de blir tunnare och inte håller kvar lika mycket värme, eller vitare så att de reflekterar bort mer ljus från solen. Men det förslag som diskuteras mest är att släppa ut svaveldioxid eller andra ämnen i stratosfären för att minska mängden solljus som kan nå ner till jordytan. Tanken är att efterlikna effekten av stora vulkanutbrott, då moln av rök och aska kan skymma solen och påverka hela jordens klimat.

I sommar planerade en grupp forskare från Harvard i USA ett ballongexperiment vid den svenska rymdbasen Esrange utanför Kiruna, där de skulle testa utrustning som senare skulle kunna användas för att släppa ut partiklar i stratosfären. Många forskare, flera miljöorganisationer och även samerådet var mycket kritiska till det planerade experimentet. I slutet av mars meddelade Swedish Space Corporation SSC, som driver Esrange, att testflygningen ställs in.

Kritiken handlar om att tekniken är osäker, och att vi inte vet vilka konsekvenser den kan leda till. Partiklarna i stratosfären skulle inte bara filtrera bort solljuset och göra himlen grå. De kan också påverka klimat och vädersystem på helt oanade sätt, med mycket allvarliga konsekvenser för nederbörd och växtlighet. Uppvärmningen kanske skulle stanna av, men tekniken kan inte ha någon effekt alls på försurningen av haven, som också är en följd av våra utsläpp av koldioxid. Dessutom skulle vi bli tvungna att kontinuerligt fortsätta att fylla på med mer partiklar. Till skillnad från koldioxid ligger svaveldioxid och liknande ämnen bara kvar i några år innan de försvinner, och då kommer den samlade uppvärmningen snabbt tillbaka med full kraft.

– Vi skapar bara förutsättningar för en ännu större uppvärmningskatastrof om det här systemet skulle fallera någon gång under de närmaste århundradena. Och det är en situation vi verkligen inte vill försätta oss i, säger Raymond Pierrehumbert.

Hejda uppvärmningen – genom att ta bort koldioxid som redan har släppts ut

Grafik: Johan Andersson Fakta: Maria Gunther Källa: Nature Communications. *BECCS, bio-energy with carbon capture and storage. **DACCS, direct air CO2 capture and storage.