Fall av akut hepatit hos barn förbryllar forskarna

Det var i slutet av mars som de första fallen av akut tillika svår hepatit hos barn upptäcktes i Storbritannien. Där har nu antalet vuxit till minst 181, samtidigt som fall upptäckts i en rad andra länder, inklusive Sverige där nio fall nu finns registrerade.

– De flesta är under 16 år. I USA är medelåldern tre år och i Storbritannien är den fyra år, säger Gülsen Özkaya Sahin, som forskar vid Lunds universitet samt är ordförande i virushepatitgruppen i ESCMID (European Society for Clinical Micfrobiology and Infectious Diseases), som är ett europeiskt nätverk av infektionsläkare i 22 länder.

Hepatit innebär att levern blir inflammerad och det finns en rad olika slags hepatit, från A till E.

– Men de barn som drabbats nu har vare sig hepatit A, B, C, D eller E. De har tidigare varit friska och det finns hittills inget annat som kan förklara inflammationen. Däremot är olika leverenzymer kraftigt förhöjda, vilket visar att det rör sig om en inflammation i levern, säger Gülsen Özkaya Sahin.

Finns det fler misstänkta svenska fall än de nio som hittills har upptäckts?

– Det vill jag inte uttala mig om, utan det måste Folkhälsomyndigheten göra.

Gülsen Özkaya Sahin misstänker att adenovirus kan vara en del av förklaringen. Foto: Tove Smeds

Orsaken är okänd, men Gülsen Özkaya Sahin och andra forskare har idéer om vad den kan vara.

– Hos tre fjärdedelar av barnen har man påvisat adenovirus, som normalt bara orsakar luftvägs- eller mag-tarminfektioner. Men adenovirus orsakar nästan aldrig akut hepatit, om man varit frisk tidigare, och när man i USA utförde leverbiopsier hos nio barn, så hittade man inget adenovirus, säger hon.

Därför tror hon att inflammationen orsakas av adenovirus samt en så kallad kofaktor. Det vill säga ytterligare ett, hittills okänt, ämne. Ett sådant ämne skulle kunna vara ett annat virus, som sars-cov-2, det virus som orsakar covid-19.

– En pågående infektion skulle kunna göra barnen mer sårbara för hepatit. Men det kan lika gärna vara något helt annat, som ett annat virus, miljögifter eller smittämnen från livsmedel, säger Gülsen Özkaya Sahin.

En annan idé är att pandemin, då många barn vistades hemma, gjort de extra känsliga för mikroorganismer.

Vaccinerna mot covid-19, kanske en del tänker, men nej. Inget av de tidiga fallen hade vaccinerats mot covid-19. Forskarna vet inte, helt enkelt.

– Över hela världen arbetar man intensivt med detta. Här i Lund kör vi jättemånga analyser just nu. Det finns mycket att testa och vi försöker hitta ett svar så snabbt som möjligt, säger Gülsen Özkaya Sahin.

Behöver man som barn eller förälder vara orolig?

– Nej, eftersom det är så få fall. I nuläget är det väldigt sällsynt. Vården är dessutom uppmärksammad och det finns bra behandling som lindrar symtomen.

Vilka är symtomen?

– Gul hudkostym, gulfärgade ögon, ljus avföring, mörk urin samt kräkningar. Om det inte finns någon annan förklaring så ställs diagnosen utifrån förhöjda leverenzymer.

Vad kan föräldrar göra?

– Att barn drabbas är ovanligt, men att hålla koll på barnets ögonvitor kan vara bra. Och att följa de basala hygienrutinerna, som att tvätta händerna regelbundet och skölja frukt och grönsaker innan man äter dem.