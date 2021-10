Forskare: Därför är tioprocentarna drivande i klimatkrisen

Om rapporten

”The role of high-socioeconomic-status people in locking in or rapidly reducing energy-driven greenhouse gas emissions” är publicerad i Nature Energy som en ”perspective” – en analys som bygger vidare på tidigare studier.

Bakom rapporten står forskare från amerikanska, tyska och svenska universitet: Kristian Nielsen, Kimberly Nicholas, Felix Creutzig, Thomas Dietz och Paul C Stern.