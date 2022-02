Forskare: Nedstängningarna räddade nästan inga liv

Den aktuella rapporten – A Literature Review and Meta-analysis ot the Effect of Lockdowns on Covid-19 Mortality, som publicerades i januari – har väckt ett mycket stort internationellt intresse.

– Medier har ringt från hela världen. Intresset för den här rapporten har varit och är helt enormt. Jag är överväldigad, säger Lars Jonung, professor emeritus i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Den aktuella rapporten, som är den första i sitt slag, är en så kallad metaanalys. Det vill säga en genomgång av tidigare genomförd forskning. Sammanlagt gick Lars Jonung och hans två kollegor igenom 18 590 studier, av vilka endast 24 stycken mötte forskarnas krav och inkluderades i analysen.

– Det har varit ett tungt arbete. Vi har hållit på i över ett år, säger Lars Jonung.

Men ni är ju inga epidemiologer eller medicinare?

– Eftersom det är en metaanalys spelar det ingen roll. Tillvägagångssättet är detsamma ändå. Vi har alltså inte gjort någon egen forskning mer än den här sammanställningen av den befintliga forskningen. Vi säger inte att det här är den vetenskapliga sanningen, men rapporten sammanfattar vad andra har kommit fram till och är på så vis ett viktigt inlägg, säger Lars Jonung, som tidigare arbetat som rådgivare i pandemifrågor åt EU.

Tillsammans med Jonas Herby och Steve H. Hanke, har Lars Jonung (bilden) tagit reda på vilken effekt nedstängningarna hade på dödligheten i covid-19. Foto: Johan Persson

Enligt forskarna visar analysen att nedstängningar endast hade marginell eller ingen effekt på dödligheten i covid-19 under pandemin.

– Den effekten beräknade vi till 0,2 procent som ett genomsnitt för de studier som gjorts. Den är alltså inte noll, men den är försumbar. Inte minst med tanke på kostnadssidan. Det vill säga de oerhörda kostnader som de här nedstängningarna förde med sig, både vad gäller ekonomiska kostnader men också med tanke på de hälsorelaterade och sociala konsekvenser de fick och hur de påverkade människors livskvalitet, säger Lars Jonung.

Effekten på dödligheten kan till och med vara den motsatta, säger han, om man tar hänsyn till de hälsorelaterade förlusterna i livskvalitet.

– Det finns en positiv korrelation mellan graden av nedstängning och dödlighet, åtminstone i Europa. Ju hårdare nedstängning, desto högre överdödlighet.

Hur kommer det sig?

– Den positiva korrelationen visar att nedstängningarna var politiskt betingade. När dödssiffrorna steg, då slog politikerna till, oavsett vilken politisk färg de hade. Om de var vänster eller höger spelade alltså ingen roll. Av allt att döma har det att göra med att politikerna blev rädda när dödligheten började stiga, säger Lars Jonung.

Ett bra exempel på detta är Storbritannien som – efter att en numera ökänd rapport från Imperial College London visade på 510 000 möjliga dödsfall – genomförde en av de hårdaste nedstängningarna i Europa.

– Effekterna på ekonomin blev katastrofal. Helt i onödan, säger Lars Jonung.

I andra änden av spektrat och mer eller mindre ensamt stod Sverige, som aldrig genomförde en lika hård nedstängning som många andra länder.

– Vi hade inte någon nollpolitik. I perioder hade vi hårdare restriktioner än både Norge och Finland, men vi placerar oss helt klart på den nedre skalan. Sverige har i medierna alltid framstått som oansvarigt och för liberalt. Men nu ser man att vi valde en bättre väg, säger Lars Jonung.

Men det fanns ju svenska forskare som tyckte att vi skulle ha en nollvision, inget virus alls.

– Det är ju så knäppt att jag inte vet vad. Det går ju inte att förbjuda ett virus. Epidemiologer är ett farligt släkte. De kan göra hur mycket skada som helst. Som Ferguson i England (Neil M Ferguson, som låg bakom den brittiska modelleringen).

Därmed inte sagt att Sverige agerade felfritt, menar Lars Jonung.

– Pandemilagen är ett exempel på en lagstiftning som det helt och hållet saknas vetenskapliga belägg för. Den borde aldrig ha kommit till. Men vi låste aldrig in människor i karantän och övervakade dem med drönare, polis och militär. Det ska vi hedra vår grundlag för.

Grundlagen?

– Den garanterar vår rörelsefrihet. Det går inte att göra samma nedstängningar i Sverige som i många andra länder, vilket blev vår räddning. Man tänkte så klart inte på pandemier när den skrevs, så det får väl ses som en lapsus, ett lyckosamt misstag.

Vad bör vi ha lärt oss till nästa pandemi?

– Att tvingande nedstängningar inte fungerar. Det är totalt sett ett skadligt instrument för samhället. Att det enda som hjälper är råd och rekommendationer hur människor bör bete sig och vaccination. Om grannen plötsligt dör blir du försiktig. Det är så det fungerar och det är så det har fungerat historiskt. Det var Kina, en totalitär diktatur, som började stänga ner och som andra, liberala, länder sedan tog efter, tyvärr.