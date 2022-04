Forskare uppmanar till ”klimatrevolution”

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Organisatörerna i nätverket Scientist Rebellion kallar det ”världens största forskarledda civila olydnads-kampanj någonsin”. Demonstrationerna pågår hela veckan till och med lördag.

I onsdags ska enligt tidningen Truthout över 1 000 forskare ha varit delaktiga i aktioner som att kedja fast sig vid entréer till oljevänliga banker, blockera broar eller ockupera trapporna till regeringsbyggnader.

Kampanjen inleddes samma vecka som FN:s klimatpanel IPCC har uppmanat världens länder till omedelbara utsläppsminskningar. Demonstrationerna sammanfaller med att IPCC i måndags publicerade sin delrapport om hur utsläppen ska kunna minska för att världen ska klara 1,5-gradersmålet.

Den amerikanske klimatforskaren Peter Kalmus kedjade tillsammans med tre kollegor fast sig vid trappan till den amerikanska investmentbanken JP Morgan Chases kontor i Los Angeles i onsdags. I tidningen the Guardian skriver han om bakgrunden till aktionen – JP Morgan Chase är den bank som finansierar flest nya fossilbränsleprojekt – och varför han tagit till civil olydnad.

https://twitter.com/ClimateHuman/status/1511819385739960323?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1511819385739960323%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbn-klara-dn-prod.trusted.elx.ohoy.io%2Fedit%2F5gkbAmYWAfVftjouTVF3yT

”Jordens sammanbrott är mycket värre än vad folk inser. Vetenskapen visar att när fossila bränslen fortsätter att värma upp vår planet riskeras allt vi älskar”, skriver han och fortsätter:

”Jag hatar att vara Kassandra. Jag skulle helst bara vara med min familj och bedriva forskning. Men jag känner mig moraliskt förpliktad att slå larm.”

Peter Kalmus och hans kollegor arresterades. Minst 100 kravallutrustade poliser skickades ut mot de fyra forskarna, uppger Peter Kalmus på sitt Twitterkonto.

I Lund samlades under fredagen ett antal forskare utanför Universitetshuset med föreläsningar om klimatnödläget. På universitetstrappan flankerades talarna av banderoller med texterna ”Scientist Rebellion” respektive ”1,5 C is dead: climate revolution now”.

https://twitter.com/SRNordic/status/1512345169399619586

– Vi talade om krisen för klimatet och ekosystemen. Vi vill att universitet tar ett ansvar som är proportionellt mot den kris vi befinner oss i. All kapacitet, praktisk och intellektuell, måste ägnas åt forskning, utbildning och utåtriktad verksamhet som är kopplad till det nödläge vi befinner oss i, säger Aitzkoa Lopez de Lapuente, biomedicinsk forskare vid Lunds universitet och en av deltagarna.

Scientist Rebellion uppmanar till klimatrevolution. Vad menar ni med det?

— Vi menar i grunden vad den senaste IPCC-rapporten säger: Allt måste förändras väldigt snabbt och djupgående, alltifrån hur vi organiserar våra samhällen och sköter våra ekonomier till hur vi lever våra liv i rika länder, där vi redan har konsumerat mer än vår beskärda del av jordens resurser. Det kan handla om att överge paradigmet med ekonomisk tillväxt och att omfördela resurser och makt från nord till syd för att skapa en mer rättvis värld, säger Aitzkoa Lopez de Lapuente.

Scientist Rebellion arbetar enligt sin hemsida inom samma principiella och värderingsmässiga ramverk som aktivistnätverket Exctinction Rebellion.

