Fransk Nobelpristagare hyllas på ambassaden i Berlin

Under oprövade digitala former tar franska kemipristagaren Emmanuelle Charpentier på måndagskvällen emot sitt Nobelpris under ett arrangemang på svenska ambassaden i Berlin.

– Det blir ett ganska kort, som vi kallar det, prisöverlämnande. Senare, den 10 december, ska ju alla pristagare hyllas samtidigt vid en digital ceremoni, säger Rebecka Oxelström, Nobelstiftelsens presschef.