Han söker mikroskopiskt liv i berggrunden och på Mars

Fakta. Andrew Knoll

Född 23 april 1951 i West Reading, USA.

Doktorerade i geologi vid Harvard University 1977.

Är nu Fisher Professor of Natural History vid Department of Earth and Planetary Sciences, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA. Sedan 20 år ingår han även i forskargruppen som hjälper NASA att analysera geologiska data och bilder från planeten Mars.

Källa: KVA