Här kan det finnas liv i solsystemet

Finns det liv på andra håll i universum? Kanske finns det närmare än vi tror, rentav i vårt eget solsystem.

– Det gäller att hitta flytande vatten. De mest intressanta ställena är några av Jupiters och Saturnus månar som har is på ytan. En bit under isen ökar trycket, och flera av dem har antagligen oceaner under istäcket, säger Markus Janson, professor vid institutionen för astronomi vid Stockholms universitet.

En av dem är Europa, den minsta av de fyra månar vid Jupiter som Galileo Galilei upptäckte i januari 1610. Europa är täckt av is och har den slätaste ytan av alla kända himlakroppar i solsystemet, nästan helt utan kratrar. Troligen finns en saltvattensocean under isen som täcker hela månen. Där skulle det kunna finnas liv, som får energi och näring från vulkaner på havsbotten. Isen ger skydd mot kyla och vakuum i rymden utanför och den starka strålningen runt Jupiter.

Även på Saturnus istäckta måne Enceladus finns ett hav under ytan. Den europeiska rymdsonden Cassini mätte gejsrar av vatten och vattenånga vid månen när den flög förbi 2005, och fann att de innehöll organiska föreningar och andra ämnen som är viktiga för liv.

Astronomer som letar efter liv i rymden söker alltså ofta efter vatten.

– Vi tror ju att det är centralt att det ska finnas vätska, kanske framför allt flytande vatten. Då måste man ha lagom temperatur, och lagom atmosfärstryck. Om de båda komponenterna är på plats kan vi vänta oss att det finns flytande vatten, mest för att vatten är så vanligt, även om det mest förekommer i isform, säger Markus Janson.

Vår grannplanet Mars är den plats i solsystemet som är mest lik jorden.

– Mars har antagligen haft flytande vatten vid ytan när planeten hade en tjockare atmosfär och därför lite mer atmosfärstryck. Numera är trycket för lågt vid ytan, men om man gräver sig ner lite under markytan kan det finnas flytande vatten där, och därmed också förutsättningar för liv.

Det är också förhållandevis lätt att undersöka Mars på nära håll. Nasa, den europeiska rymdstyrelsen Esa, Indien och Ryssland har alla rymdsonder i bana runt planeten. Farkosten Curiosity från Nasa har kört på Mars yta och analyserat jord och stenar sedan 2012. I sommar har både Förenade arabemiraten, Kina och Nasa skjutit upp fler sonder och farkoster som ska komma fram eller landa under nästa år. Det finns även planer på internationella samarbeten för att hämta hem stenar och grus till jorden och undersöka dem närmare. De flesta av projekten har som mål eller delmål att hitta vatten, studera förutsättningarna för liv eller hitta spår av nuvarande eller utdöda levande organismer.

– Mars, Europa och Enceladus är de troligaste ställena för liv i vårt solsystem. Om vi utökar kriterierna lite kan vi kanske räkna in Venus atmosfär också, och Saturnus måne Titan, som är ett specialfall. Där finns inte flytande vatten utan flytande metan, som också skulle kunna fungera för liv, säger Markus Janson.

Titan är Saturnus största måne, och solsystemets enda månen med en tät atmosfär. På månens yta finns sjöar och floder av metan och etan, och i atmosfären, som består nästan helt av kväve, finns regnmoln av metan istället för vattenånga. Om det finns liv på Titan bygger det på andra kemiska reaktioner än livet på jorden.

Vår andra grannplanet Venus är däremot allt annat än gästvänlig för liv i den form vi känner det. Planeten har så mycket koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären att där är nästan 470 grader varmt, så hett att bly är flytande, och lufttrycket är 90 gånger högre än på jorden. Längre upp i atmosfären, runt 60 kilometer över planetens yta, är både lufttryck och temperatur mer som hos oss, och bland molnen där skulle det kunna finnas mikroskopiskt liv, i alla fall liv som klarar av en extremt torr och mycket sur miljö.

I förra veckan kom så den oväntade nyheten om att forskare hade hittat gasen fosfin, ett möjligt tecken på liv, i planeten Venus atmosfär. ”Upptäckten av fosfin är det viktigaste framsteget hittills för att visa att det finns liv utanför jorden”, skrev Nasas administrativa chef Jim Brindestine på Twitter.

Ämnet fosfin har molekyler med en fosforatom och tre väteatomer. Allt fosfin som finns på jorden kommer från mikroorganismer i syrefria miljöer eller från industriprocesser.

– Det har forskats mycket på vilka gaser som skulle kunna vara tecken på liv, och fosfin är en mycket stark kandidat vid stenplaneter, eftersom man ser en analogi med jorden, där fosfin kommer från en viss typ av bakterier, säger Markus Janson.

Men han är tveksam till vad fyndet vid Venus egentligen visar.

– De jämför med bakterierna som producerar fosfin på jorden. Problemet är att om man tog dessa livsformer och placerade dem i Venus atmosfär skulle de inte ha en chans att överleva. De skulle dö direkt, eftersom det är så hög surhetshalt i atmosfären. Man måste hitta andra sätt att förklara varifrån fosfinet kommer, som med kemiska vägar som vi inte känner till. Om det är liv skulle det vara jättespännande naturligtvis. Men det skulle kunna vara andra orsaker, säger han.

Själv letar Markus Janson efter exoplaneter, alltså planeter utanför vårt solsystem.

– När man väl har upptäckt planeten gäller det att studera atmosfären. Vi tittar på ljuset som kommer från planeten och letar efter fingeravtryck från olika molekyler, säger han.

Molekylerna i atmosfären kan avslöja liv.

– Vissa molekyler är mer intressanta än andra, till exempel syre. På jorden har vi jättemycket syrgas i atmosfären, och allt kommer från levande organismer. Men även andra molekyler, som metan, kan vara en signatur för liv.

Men upptäckten av fosfin vid Venus kan betyda att fosfin inte är en lika stark signal för liv som astronomerna har trott, menar Markus Janson.

– Vi kan inte använda det argumentet lika starkt nu. Fosfinet vid Venus kan ju inte komma från samma typ av organismer som på jorden, så det kan finnas andra förklaringar, säger han.

Hur länge det dröjer innan vi hittar liv utanför jorden är omöjligt att svara på.

– Den stora begränsningen är att när vi bara har ett exempel, alltså livet på jorden, är det väldigt svårt att försöka förutspå hur vanligt eller ovanligt liv är. Hittar vi ett andra exempel på Mars skulle vi veta mycket mer. Särskilt om livet vi hittar inte är direkt besläktat med livet på jorden. Så skulle det också kunna vara, om liv har färdats med meteoriter mellan jorden och Mars.

Markus Janson vid institutionen för astronomi vid Stockholms universitet letar efter exoplaneter. Foto: Alexis Brandeker

