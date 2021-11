Högre utsläpp för västländerna med annat sätt att räkna

Indien är ett av de länder som i dag släpper ut allra mest koldioxid från fossila bränslen. Men av de utsläpp som har samlats totalt i atmosfären genom historien kommer bara 3 procent från Indien. Och räknat per person ligger landet långt under det globala genomsnittet. Räknar man dessutom in konsumtionen, genom att lägga till utsläpp från import och räkna bort utsläpp från de varor som exporteras och konsumeras i andra länder, så minskar siffran ytterligare.

Det mönstret går igen för i stort sett hela Asien och många av världens utvecklingsländer. Därifrån sker en nettoexport av koldioxid till Västvärlden, där utsläppen i stället ökar när de så kallade konsumtionsutsläppen räknas in. Både Indiens och Kinas export motsvarar till exempel ungefär 10 procent av deras territoriella utsläpp av koldioxid, inom landets egna gränser.

För exempelvis Storbritannien sker en motsvarande import av koldioxid som uppgår till 42 procent av de territoriella utsläppen – och för Sveriges del är siffran nästan 70 procent.

Men i rapporteringen till FN:s klimatkonvention är det bara de territoriella utsläppen, inom landets egna gränser, som ska redovisas. Varför?

– Det är en bra och vetenskapligt belagd metod där det finns teknik för att göra inventeringar som är lika för alla länder, och som minskar risken för dubbelräkningar. På det viset går det att få en så rättvisande bild som möjligt av de globala utsläppen till atmosfären, säger Stefan Nyström, chef för Naturvårdsverkets klimatavdelning.

– Klimatet påverkas enbart av de absoluta utsläppen, inte var de sker. Vi har en obönhörlig domare där ute som heter naturen, och indikatorn heter koldioxidhalt i atmosfären, tillägger han.

Klimatforskaren Christian Azar, professor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, instämmer.

– I grund och botten tycker jag att territoriella utsläpp är den lämpligaste metoden att använda i FN-sammanhang. Staterna har makt över de utsläpp som sker från deras eget territorium, och då är det rimligt att det är dessa utsläpp som de ska ha ansvar för i sitt klimatarbete och som de kan påverka när de ska nå sina klimatmål.

Lagerarbetare packar varor inför ”Singles Day”. Foto: Jade Gao/AFP

När det gäller just koldioxidutsläpp från fossila bränslen är det dessutom ganska enkelt att räkna ut vilka utsläpp som orsakas av förbränning inom landets gränser, tillägger han.

– Men om man ska göra beräkningar av vilka utsläpp som har orsakats av till exempel en importerad bil, med komponenter från flera olika länder, blir siffrorna snabbt väldigt osäkra.

I dag släpper varje person i genomsnitt ut knappt fem ton koldioxid från fossila bränslen per år. För att klara Parisavtalets 1,5-gradersmål måste utsläppen sänkas till cirka 2,5 ton per person senast år 2030, för att sedan minskas ytterligare. I Kina, USA och alla utvecklade länder är utsläppen per person betydligt större än så, medan exempelvis Indien och en rad andra utvecklingsländer ligger under den gränsen.

Skulle det inte bli en mer rättvis klimatomställning om länderna kom överens om utsläppsmål per capita i stället?

– Man kan tycka att det vore en etiskt rimlig position, men den skulle få politiska implikationer som de starka makterna är helt ointresserade av. USA och Kina skulle helt enkelt aldrig gå med på ett sådant upplägg. Klimatförhandlingar beskrivs ibland som att världens länder samlas för att lösa klimatfrågan. Men det är bara delvis korrekt. De åker ju också, eller i vissa fall framför allt, dit för att skydda sina intressen, säger Christian Azar.

Stefan Nyström tycker inte heller att den typen av resonemang leder framåt.

– Jag tycker att det blir en lite väl retorisk diskussion när man säger att vi i den rika delen av världen måste ta större ansvar och minska våra utsläpp mer, så att de fattigare länderna kan öka sina utsläpp. Så har man kanske kunnat säga historiskt, men nu har vi inte längre den tiden.

– Dessutom finns nu tekniken som gör att man inte alls behöver öka utsläppen för att få ett bättre liv. Tvärtom ser vi att den är tillgänglig till lägre kostnad än fossil teknik. Det är där man bör man fokusera rättviseperspektivet, hur länderna med lägre inkomst få tillgång till den teknologi som gör att de kan ställa om till netto nollutsläpp, tillägger Stefan Nyström.

Foto: Audun Braastad/TT

Emily Ghosh, forskare i jämlik omställning vid Stockholm Environment Institute, håller med. Men hon tillägger att utsläppen per person ändå är ett viktigt mått när man diskuterar riktlinjer i klimatarbetet, eftersom skillnaderna är så oerhört stora – även inom länderna. I en färsk rapport visar hon tillsammans med sina kollegor att den rikaste procenten i världen kommer att släppa ut ungefär 70 ton koldioxid per person år 2030, baserat på de aktuella klimatplaner som har redovisats till FN. Samtidigt kommer de 50 procent som är fattigast på jorden att ligga långt under gränsen, på cirka 0,8 ton per person.

– Vi har också visat att de tio procent som är rikast kommer att förbruka den återstående kolbudgeten till år 2030 på egen hand, om det inte sker kraftiga förändringar. Det är poängen med att använda utsläpp per capita, att kunna se den här enorma obalansen, säger Emily Ghosh.

Fakta. Återstående kolbudget Koldioxid är en växthusgas som ökar i atmosfären vid förbränning av fossila bränslen, som olja, kol och gas. Den släpps även ut vid cementtillverkning, då kalksten hettas upp. För att ha 50 procents chans att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 eller 2 grader Celsius över förindustriell nivå får världens samlade utsläpp av fossil koldioxid inte överskrida 420 respektive 1 270 miljarder ton. År 2020 var de globala koldioxidutsläppen cirka 35 miljarder ton. Källa: Global Carbon Project Visa mer

