Hyperinflammation ovanligt bland vaccinerade barn

I Sverige har nästan 300 barn drabbats av en så kallad hyperinflammation till följd av covid-19. Tillståndet, som kallas MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children associated with COVID-19) kännetecknas av att immunförsvaret börjar attackera den egna kroppen. Reaktionen är livshotande, men hittills har inget barn dött på grund av hyperinflammation i Sverige, tack vare de sjukvårdsinsatser som denna inflammation ofta kräver.

Men hur ser det ut bland vaccinerade barn och ungdomar, löper de också en risk att drabbas?

I USA, där ett 50-tal barn och ungdomar hittills har dött av MIS-C, har smittskyddsmyndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) följt utvecklingen. I en studie, som nu presenteras i tidskriften The Lancet, kan myndigheten konstatera att nej, vaccinerade barn och ungdomar drabbas inte alls av MIS-C i samma omfattning som ovaccinerade.

I den aktuella studien analyserade forskarna 47 fall om misstänkt MIS-C-sjukdom bland vaccinerade barn och ungdomar i åldrarna 12 till 20 år gamla, som hade rapporterats någon gång under de nio första månaderna av vaccineringen (december 2020 till och med augusti 2021).

Det virus som orsakar covid-19 är ett så kallat coronavirus. Namnet kommer av latinets corona som betyder krans eller krona, som på bilder av viruset utgörs av de proteiner som sitter utanpå höljet. Foto: NIAID/NIH/AP

Av dessa 47 rapporter uppfyllde 21 stycken kriterierna för MIS-C och av dessa hade 15 tidigare drabbats av en laboratoriebekräftad covidinfektion, medan resterande sex personer inte hade haft covid.

Huruvida vaccineringen bidrog till inflammationen i dessa sex fall, kan forskarna inte säga. Men under motsvarande period vaccinerades 21 miljoner barn och ungdomar mot covid-19 i USA. Forskarnas slutsats blir därför att MIS-C är extremt ovanligt bland vaccinerade barn och ungdomar. Förekomsten beräknades till cirka 0,3 fall per miljon vaccinerade individer, vilket är betydligt lägre än tidigare uppskattningar som visar att cirka 200 barn eller ungdomar drabbas av MIS-C per miljon ovaccinerade individer.

Den låga förekomsten av MIS-C bland vaccinerade barn och ungdomar förvånar inte Petter Brodin, barnläkare och forskare vid Karolinska institutet, som dock inte var delaktig i den aktuella studien.

– Det är förväntat och det är vad vi ser kliniskt också, säger han.

Hittills har drygt 300 barn drabbats av MIS-C i Sverige. På sistone har dock antalet som drabbas minskat, i både Sverige och andra länder. Exakt vad denna minskning beror på vet inte forskarna, men den sätts i samband med de olika virusvarianterna.

– Att antalet fall minskade såg vi redan under deltavarianten. Vi tror att orsaken är en kombination av att immuniteten i befolkningen är så pass hög som den är, och att olika varianter har olika benägenhet att orsaka MIS-C. Det är lite för tidigt att ropa hej ännu vad gäller omikron, även om det mesta talar för att samma sak även gäller för denna variant, säger Petter Brodin.

Detta är hyperinflammation I mars och april 2020 noterade barnläkare i Italien, Frankrike och Storbritannien en ökad förekomst av barn med symtom som liknar Kawasakis sjukdom, ett allvarligt inflammatoriskt tillstånd som framför allt drabbar barn under fem års ålder. Men de barn som drabbades av hyperinflammation efter att ha blivit infekterade med sars-cov-2 skilde sig från patienter med Kawasakis sjukdom på så sätt att de var äldre och ofta hade ett svårare sjukdomsförlopp. Det nya livshotande syndromet kom att benämnas Multisystem Inflammatory Syndrome in Children associated with COVID-19 (MIS-C). Det uppträder 4–6 veckor efter infektionen och symtomen är hög feber, organpåverkan och kraftigt förhöjda inflammationsmarkörer. Både Kawasakis sjukdom och MIS-C utlöses av virus och orsakas av ett felriktat immunsvar som leder till en autoimmun attack av kroppsegna proteiner i vävnader, som hjärta och blodkärl. Källa: Karolinska institutet Visa mer

Läs mer om vetenskap här