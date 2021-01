Jordens is fortsätter att smälta i en allt snabbare takt

– Istäcket följer nu IPCC:s värsta scenarion. Höjningen av vattennivån som det innebär kommer under det här århundradet att allvarligt påverka kustsamhällen, säger studiens huvudförfattare Thomas Slater vid University of Leeds Centre for polar observation and modelling i ett pressmeddelande.

I studien har forskarna undersökt jordens is med hjälp av satellitbilder och modellering. Genom detta har de kommit fram till att jorden förlorat 28 biljoner ton is mellan 1994 och 2017. Detta liknas av forskarna vid ett hundra meter tjockt istäcke stort nog för att täcka hela Storbritannien.

Två tredjedelar av isförlusten berodde på att jordens atmosfär blivit varmare, och en tredjedel på att haven blivit varmare. De 28 biljoner ton is som smält beräknar man i sin tur lett till att jordens havsnivåer ökat med ungefär 3,5 centimeter.

Forskarna har i studien kommit fram till att takten i vilken jordens is smält ökat med 57 procent under mätperioden, från 0,8 biljoner ton per år under 1990-talet till 1,3 biljoner ton 2017.

Störst är minskningen av havsisen i Arktis, som förlorat 7,6 biljoner ton is under perioden. Men totalt hälften av den is som smält har smält på land.

Enligt The Guardian har tidigare studier av denna typ framför allt undersökt specifika delar av jorden snarare än att undersöka jorden som helhet. Gruppen bakom studien, som finansierats av den brittiska forskningsmyndigheten NERC, består av forskare från University of Leeds, University of Edinburgh, University college London och datavetenskapsorganisationen Earthwave.

