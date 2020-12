Karin Bojs: Gris, pest och vinterfest är sedan gammalt

Säkert en tillfällighet, men det känns som den vackraste symbolik att EMA har lyckats pricka in dagen när ljuset vänder åter efter den allra längsta natten.

Vi har haft en hård tid, särskilt de senaste mörka veckorna, men nu är det dags att fira.

Att hålla fest vid den här tiden på året har mycket gamla traditioner. Mycket längre tillbaks än kristendomen som har funnits i nuvarande Sverige ungefär tusen år. Och faktiskt längre tillbaks än den indoeuropeiska kulturen, som vi har haft i omkring fyra tusen år.

Vi måste gå tillbaka ända till stenåldersböndernas tid – den andra stora invandringsvågen till Europa efter de första jägarna, bönderna som vandrade upp från Mellanöstern med start för ungefär 8 500 år sedan.

Hit till Skandinavien hann bönderna fram för 6 000 år sedan och ungefär samtidigt nådde de brittiska öarna. Där har kommit en rad nya, arkeologiska belägg för hur stenåldersbönderna firade vintersolståndet.

I somras publicerade tidskriften Nature en studie baserade på skelett begravda i den stora megalitgraven Newgrange på Irland. En lång gång av stora stenar leder in till kammaren där de döda begravdes, och den är konstruerad så att solens strålar lyser in kammaren just vid tiden för midvintersolståndet.

Studien av Lara Cassidy och hennes författare avslöjar pikanta detaljer om hur stenåldersböndernas samhälle var inrättat. I stort sett var bönderna duktiga på att undvika inavel och hitta sina partners på tillräckligt stort släktavstånd. Men forskarna hittade ett slående undantag – kvarlevorna efter en man som enligt dna-analyserna verkar ha haft en bror och en syster till föräldrar. Sex mellan syskon är tabu i nästan alla mänskliga samhällen. Undantaget är vissa historiska härskareliter där kungen har ansetts vara besläktad med gudar. Just en sådan ledande klan verkar ha styrt över stenåldersbönderna.

Det finns gamla sägner bevarade, där en kung startar solen och dagsljuset genom att ligga med sin syster. Och det finns ett berg på Irland, där det står en annan megalitgrav, vars gamla irländska namn är ”Fertae Chuile”, vilket kan översättas till ”incestberget”.

Det där sättet att fira jul har vi ju numera lämnat.

Men det finns andra inslag i stenåldersböndernas firande av midvintersolståndet som i högsta grad är levande i dag. Som att julskinka har en så central plats på många svenska julbord.

Stonehenge i England och närliggande Durrington Walls var en plats för gigantiska samlingar under midvintern. Spår av ben och pilspetsar visar att ett mycket stort antal grisar gick åt varje år, och att människor verkar ha skjutit och dödat grisarna på plats. Tydligen ingick det i firandet.

Förra året publicerade arkeologen Richard Madgwick i Cardiff och hans medförfattare en studie i Science Advances. De hade analyserat isotoper – olika varianter av grundämnena strontium, kol, syre och kväve – i grisbenen. Resultaten visar att grisarna kom från ett vidsträckt område över hela Storbritannien.

Tusentals människor kom vandrade långa sträckor med sina grisar. Arkeologerna uppskattar att omkring 4 000 människor vistades i Durrington Walls samtidigt, när aktiviteten var som högst för ungefär 4 500 år sedan.

Därefter försvagades kulturen dramatiskt, och ersattes så småningom av en helt annan kultur dominerad av inkommande indoeuropéer. Precis som i nuvarande Sverige. En del forskare tror att epidemier av pest var en avgörande orsak till detta skifte, för dna-analyser har visat att pestbakterien Yersinia pestis förekom hos stenåldersbönderna.

”Det är sen gammalt” har blivit ett modeuttryck. I dessa fall har det uttrycket full täckning. Att äta gris och fira vid vinterns mörkaste tid har varit en del av våra liv i årtusenden. Liksom att drabbas av epidemier.

