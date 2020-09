Karin Bojs: Om djuren ska klara sig måste vi lära oss att äta annorlunda

Nu på torsdag går finalen i tävlingen Årets Kock. Mer miljövänlig än någonsin: en av rätterna ska vara vegetarisk och bygga på återvunnet bröd, andra tävlingsrätter innehåller musslor respektive kanin, vilket är två av de mest klimatsmarta proteinkällor som går att finna från djurriket. Och finalisterna får extra poäng om de minimerar sitt råvarusvinn.

Arrangörerna bakom tävlingen har fattat läget, bättre än många andra.

Medan världen har varit upptagen med covid-19-pandemin tickar den globala uppvärmningen på.

Under första halvåret av 2020 översteg halten av koldioxid i luften 410 miljondelar. Det har inte hänt på miljoner år. Det finns en påtaglig risk (1 på 4) att jorden passerar gränsen för 1,5 graders uppvärmning redan under den kommande femårsperioden, enligt rapporten ”United in Science 2020” av bland andra världsmeteorologiska organisationen WMO som publicerades i veckan.

Och i veckan kom Världsnaturfonden WWF med en rapport, ”Living Planet report 2020”, om tillståndet för biologisk mångfald i världen. Den visar att bestånden av vilda ryggradsdjur – som däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur – i genomsnitt har minskat med 68 procent mellan åren 1970 och 2016.

I veckan publicerades också en studie i tidskriften Nature om hur denna nedslående kurva ska kunna vändas. WWF har sponsrat och huvudförfattare är David Leclère på forskningsinstitutet Iiasa i Wien.

Studien ”Bending the curve of terrestrial biodiversity” bygger på datamodelleringar och handlar – som titeln säger – bara om biologisk mångfald på land. På så sätt är den mer begränsad än projektet EATLancet, vars referensdiet kom förra året och även väger in klimat och människors hälsa.

Men som modellstudie för biologisk mångfald är den nya Naturestudien bland det mest ambitiösa som någonsin har gjorts.

Slutsatserna kommer säkert att väcka upprörda känslor – det gör studier om mat och miljö så gott som alltid. Alla läger i den ofta infekterade debatten – från miljömuppar till köttindustrin – får sina sura äpplen att bita i.

Om vi inte gör någonting? Ja, då kommer läget för fåglar, insekter, däggdjur med flera att bli än mycket värre framåt mitten av detta sekel.

Om vi inrättar många fler naturskyddsområden och skalar upp andra miljöskyddsåtgärder i landskapet? Jodå, då kommer fågelkvitter och grodkväkande i viss mån att återhämta sig. Men bara till ungefär hälften. Samtidigt blir maten dyrare, vilket är oönskat och kan orsaka politisk oro.

Alltså behövs mer sammansatta åtgärder. Mest okontroversiellt är att livsmedelssvinnet måste minska. Åtminstone halveras. Tävlingen Årets kock ligger alltså helt rätt i tiden, och det ska bli spännande att se elitkockarna i finalen på torsdag när de jagar poäng med att minimera sitt råvarusvinn.

Mera hårdtuggat för branschen är att köttkonsumtionen behöver halveras, enligt studiens slutsatser. Och då talar vi alltså bara om biologisk mångfald, inte om klimatfrågan, där minskad köttkonsumtion ligger högt bland nödvändiga åtgärder.

Dessutom vill artikelförfattarna se ”mer uthållig handel” och mer ”uthållig intensifiering” av jordbruket.

Om alla dessa åtgärder används, pekar modellerna i Naturestudien entydigt på att den nedåtgående kurvan för däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur har god chans att vända.

Det återstår att utreda vad ”uthållig handel” och ”uthållig intensifiering” är, och hur det går ihop med andra mål som nationell beredskap och levande landsbygd.

Studier som EATLancet och ”Bending the curve” är ett första steg och inga färdigspikade sanningar. Men de är en bra början om diskussionen ska kunna höjas till en vetenskaplig nivå, från miljöromantik, landsbygdsromantik och enskilda branschintressen.

