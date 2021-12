Karin Bojs: När Lussenatten var för varulvarna

På måndag är det Lucia och följaktligen har det börjat höras debatter om vilka Lussetraditioner som är mest äkta och genuina. Går det bra att en pojke agerar Lucia längst fram i tåget? Eller måste det vara en flicka? Är det i så fall nödvändigt att hon har långt, blont hår? Eller bör hon snarare ha mörkt hår, som de flesta flickor har på Sicilien? Det finns ju folk som påstår att vår svenska Luciatradition går tillbaka på ett katolskt helgon som föddes i Syrakusa på 200-talet.

Men att lussenatten är speciell går mycket längre tillbaka än så.

Ursprungligen handlar det om årets längsta natt, den som ligger i anslutning till vintersolståndet. Enligt den julianska kalendern, som Sverige använde fram till 1753, kom årets längsta natt med tiden att inträffa ungefär den 13 december.

Och för vintersolståndet finns mycket gamla traditioner, som folklivsforskare, religionshistoriker, arkeologer och andra forskare försöker bena ut.

I Nordiska muséets samlingar finns berättelser som i slutet av 1800-talet nedtecknades utifrån gamla människors minnen. Där nämns exempelvis ”Lusseritten” – något helt annat än de mysiga evenemang som numera hålls på ridskolorna.

Det handlade istället om unga män som drev sina hästar till bristningsgränsen, mycket mer oansvarigt än de skulle våga rida resten av året. Målet för deras ritt var en källa med vatten som ansågs heligt.

I Norge kallas motsvarigheten Julereien, och liknande traditioner finns dokumenterade från andra delar av Europa.

En annan historisk källa som berättar om Lussenatten är ett domstolsprotokoll från 1691. Det handlar om en man som ansåg sig bli förvandlad till varulv tre nätter om året. En av dessa nätter var just den 13 december.

Anders Kaliff och Terje Østigård, arkeologer vid Uppsala Universitet, berättar kortfattat om ärendet i sin nyutkomna bok ”Werewolves, Warriors and Winter Sacrifices: Unmasking Kivik and Indo-European Cosmology in Bronze Age Scandinavia”. (Gratis att ladda ner på internet.)

Historikern Carlo Ginzburg och religionsvetaren Bruce Lincoln har ägnat en hel bok åt fallet, med titeln ”Old Thiess, a Livonian Werewolf”.

Den gavs ut för något år sedan på University of Chicago Press, och förlaget har också lagt ut en fritt nedladdningsbar klartext, översatt till engelska, av hela förhöret.

Den åtalade mannen kallade Thiess från Kaltenbrun och var i åttioårsåldern när rättegången utspelade sig. Det skedde i staden som numera heter Zaube och ligger i Lettland, men då kallade Jürgensburg och låg i svenska Livland.

Att domstolsväsendet fick ögonen på Thiess var en ren tillfällighet. Egentligen skulle han bara agera vittna i ett helt annat ärende som handlade om en kyrkostöld. Men Thiess berättade öppet och ogenerat om sin varulvsverksamhet. Enligt honom var det självklart att han stod på det godas sida. Hans uppdrag som varulv gick ut på att Lucianatten (och även två nätter runt pingst och midsommar) nedstiga till helvetet och kämpa mot djävulen, för att återta säd och boskap som djävulen hade stulit från människorna.

Det var aningslöst av Thiess att berätta så öppet, med tanke på svenska lutherska kyrkans hållning vid denna tid. Men han klarade sig från att brännas på bål, och dömdes till prygel förutom att han blev bannlyst.

Av protokollet framgår att Thiess grannar delade uppfattningen att han var en varulv, och att de ansåg honom vara vid sina sinnens fulla bruk. Där finns också en rad andra detaljer direktrapporterade från en självupplevd varulv i Lettland på 1600-talet.

Observera att det här är långt tidigare än den första dokumenterade Lucian i Sverige, i form av en vitklädd flicka som kommer med tända ljus. En sådan flicka nämns för första gången 1764. Hundra år efter varulven från Livland.