Karin Bojs: När våren tystnar hotas pengarna

I mitt eget lilla naturreservat är våren allt annat än tyst. Tvärtom – den är full av liv i många olika former.

Det är sextio år sedan den amerikanska marinbiologen Rachel Carson gav ut boken ”Tyst vår”. Den utgivningen betraktas ofta som startpunkten för vår tids miljörörelse.

För att fira sextioårsjubiléet anordnar Naturhistoriska riksmuséet, Utbildningsradion och förlaget Volante en digital samtalsserie i tre delar. Jag är med på ett hörn, och har därför ägnat de senaste dagarna åt att läsa Carsons bok och ett antal nyutgivna böcker i hennes anda.

Rachel Carson har under årens lopp blivit våldsamt misstänkliggjord, bland annat av företrädare för kemiindustrin, den högerradikala tankesmedjan Competitive enterprise institute och och diverse näthatare. Hon har jämförts med historiska massmördare som Josef Stalin och Pol Pot och påstås vara skyldig till miljoner människors död. (Se Per Snapruds utmärkta artikel i Forskning & Framsteg när det var 50-årsjubileum för tio år sedan.) Kritiken har till stor del handlat om bekämpningsmedlet DDT, som bland annat har använts i bekämpningen av malariamyggor.

I ”Tyst vår” förklarar Rachel Carson hur ämnen som DDT lagras i fettvävnad och anrikas för varje steg i näringskedjan. Ett exempel i Sverige är havsörnar. De fick i sig så höga halter att deras ägg gick sönder och fortplantningen omintetgjordes. När sambandet stod klart stoppade de flesta industriländer användningen av DDT. Den processen inleddes redan på 1970-talet. (Och havsörnarna i Sverige återhämtade sig.)

Det är alltså mycket länge sedan DDT hade någon ekonomisk betydelse i den industrialiserade världen.

Även som medel mot malaria är DDT av begränsat värde. Inledningsvis, på 1950-talet, var det ganska effektivt. Stora kampanjer med bland annat besprutning från flygplan beräknas ha halverat sjukdomsbördan. Men efterhand utvecklade myggorna resistens.

Även malariaparasiterna utvecklade resistens mot läkemedel. Plus att krig, pengabrist och organisationsproblem orsakade bakslag i malariabekämpningen.

Ändå var det främst Rachel Carson och hennes bok ”Tyst vår” som fick skulden. Trots att Carson faktiskt inte förespråkar några totalförbud mot bekämpningsmedel i sin bok, bara en mer restriktiv och genomtänkt användning. (Vilket också WHO rekommenderar i dag när DDT används mot malaria.)

Rachel Carson och hennes arbete mot DDT kom att bli en symbol, ett rött skynke för debattörer som motsätter sig alla former av regleringar mot den ”fria marknaden”.

En sådan polarisering, att ”fria marknaden” skulle stå i motsättning till naturvetenskap, har också varit vanligt förekommande i diskussioner om klimatet under de decennier som jag har följt frågan.

Men det börjar bli historia. Numera är de flesta framgångsrika aktörer i näringslivet väl medvetna om klimatfrågans allvar.

Frågan om biologisk mångfald följer samma utveckling som klimatet, men ligger några år efter.

I veckan kom en ny rapport från NGFS, Network for Greening the Financial System, ett nätverk där ett åttiotal av världens centralbanker och andra tunga finansiella aktörer ingår. Rapporten heter ”Central banking and supervision in the biosphere: An agenda for action on biodiversity loss, financial risk and system stability”.

Och som titeln säger, det handlar om att centralbanker och andra finansiella aktörer måste ta hänsyn till naturvärden när de fattar sina beslut. Förlust av biologisk mångfald kan få stora ekonomiska konsekvenser och utgör en risk för ekonomisk stabilitet, slår rapporten fast.

Rachel Carson dog av bröstcancer två år efter att ”Tyst vår” hade kommit ut.

Mycket i vår tids kemikalieanvändning och hotade arter skulle ha bekymrat henne. Men hon skulle säkerligen ha gillat finansvärldens uppvaknande och riksbankernas nya rapport.

