Karin Bojs: Oro och ensamhet i pandemins spår

Tvärsäkerhet och förhastade slutsatser har vi haft gott om under de snart två år som pandemin har rasat. Många svajiga påståenden har handlat om själva smittan, hur den bäst undviks och hur höga dödstalen skulle komma att bli.

Men även ”psykisk ohälsa” i pandemins spår har varit föremål för mer eller mindre kvalificerade spekulationer från hobbyepidemiologer och även från proffs.

Många har tagit som ett givet faktum att ”psykisk ohälsa” ökar i takt med hårdare restriktioner.

Andra har använt självmordsstatistik som det optimala kvittot på nationens samlade psykiska tillstånd, och konstaterat att självmorden inte alls har blivit fler under epidemin.

Först vill jag höja ett varningens finger för begreppet ”psykisk ohälsa”. Det kan göra mer skada än nytta eftersom begreppet ”ohälsa” är så oprecist. Det riskerar att sudda ut gränsen mellan människor som faktiskt skulle ha nytta av diagnoser och vård, och sådana som snarare skulle behöva styra upp sin vardag och ha mer realistiska förväntningar på livet.

Men att bara använda självmord som kvitto ger också en förenklad bild. Särskilt om man klumpar ihop alla självmord i en enda stor hög, utan hänsyn till faktorer som kön, ålder och sociala omständigheter.

För ett par veckor sedan publicerades en japansk studie där forskargruppen har studerat utvecklingen månad för månad och tittat på olika grupper i befolkningen.

Med sådan hög upplösning blir bilden mer komplex. När de första restriktionerna kom och människor beordrades att stanna hemma minskade självmorden, både för män och kvinnor. Dock inte för personer under trettio år. Efter några månader ökade självmorden igen, och då särskilt för kvinnor och personer under trettio år. Totalt räknat under år 2020 ökade självmorden hos kvinnor, yngre, stadsbor och personer som levde ensamma, medan de minskade hos män, bosatta på landsbygden, och människor som levde i familjer.

Den japanska studien är ett av flera belägg på att det psykiska lidandet i pandemins och restriktionernas spår har slagit olika. Själva smittan har varit värre för äldre män (mer än hälften av de intagna på intensivvården har varit män). Men kvinnor och yngre har i högre grad lidit av restriktionerna.

I veckan publicerade tidskriften Nature en studie med ett helt annat mått på psykiskt lidande. Nämligen telefonsamtal till stödjourer.

Marius Brülhart, professor i ekonomi vid universitet i Lausanne, har tillsammans med schweiziska och tyska medförfattare analyserat åtta miljoner samtal till telefonjourer i 19 olika länder.

Deras resultat visar att samtalen ökade kraftigt (med en tredjedel) några veckor efter pandemins utbrott. De handlade framför allt om oro, rädsla för själva smittan och ensamhet. Efter en tid blev även fysisk hälsa mer frekvent som ämne.

Relationsproblem och våld blev däremot inte vanligare som ämne för hjälpsamtalen. Men forskargruppen lägger in en brasklapp där. De påpekar att en kvinna som blir utsatt för hustrumisshandel kan ha svårt att prata om det i en lockdown när maken går hemma hela dagarna.

Inte heller kom ekonomiska problem upp som ämne i högre omfattning än tidigare.

Vad forskarna däremot kan se i sin statistik är att samtal om självmord tenderade att öka när restriktionerna skärptes. När länderna införde ekonomiska bidrag för att kompensera konkurser, permitteringar och uppsägningar, tenderade självmordssamtalen att minska. Ekonomisk kompensation verkar alltså kunna lindra det psykiska lidandet av en lockdown, slår forskargruppen fast i sin studie.

För övrigt, ett tips till alla hobbyepidemiologer som vill höja sin nivå: Stockholms universitet håller just nu en öppen internetkurs, en så kallad MOOC, om epidemier och folkhälsa. Fri för alla att anmäla sig, pågår ett par veckor till.

