Karin Bojs: Polis frustrerad av dna-förbudet

En morgon i oktober 2004 höggs åttaårige Mohammad Ammouri och 56-åriga Anna-Lena Svenson till döds på en gata i Linköping. Polisen lade ner mycket stora resurser – den största utredningen i Sverige efter Palmemordet – men lyckades inte hitta mördaren. Först efter 16 år kunde fallet lösas med hjälp av dna-släktforskaren Peter Sjölund. Gärningsmannen Daniel Nyqvist greps och dömdes senare som skyldig till mordet.

Fallet har beskrivits i ett stort reportage här i DN av Anna Bodin. Förra året gav hon, tillsammans med Peter Sjölund, också ut boken ”Genombrottet – så löste släktforskaren dubbelmordet i Linköping” på Norstedts förlag.

Dubbelmordet i Linköping var ett pilotfall, och det fick inte någon fortsättning. Ett yttrande från Integritetsskyddsmyndigheten i maj förra året satte stopp. Enligt myndighetens tolkning är det inte förenligt med svensk lag att jämföra dna-prov från en brottsplats med databaser för släktforskare.

Den uppfattningen delas inte alls av polisen.

Nyligen publicerade Polisen en engelskspråkig rapport som beskriver hela ärendet, ”Forensic dna traces and genealogy – Use of investigative genetic genealogy in criminal investigations”. Den är på ett fyrtiotal sidor och fritt nedladdningsbar på internet. Innehållet vittnar om en djup spricka och stor frustation.

Att arbeta med dna-släktforskare beskrivs som en ”extremt kraftfull” metod, och mycket angelägen för fall som inte har kunnat lösas på andra sätt.

Integritetsskyddsmyndighetens yttrande kommer att ”försena användningen av tekniken med åtskilliga år”, skriver rapportens författare. De nämner också en opinionsundersökning av tidskriften Forskning & Framsteg, som visar att omkring 90 procent av svenska folket stöder användning av släktforskares dna för grova brott som mord och våldtäkter. Omkring 60 procent kan till och med tänka sig att teknikens används för lindrigare brott, som bilstölder.

Rapporten nämner ett tänkbart alternativ – att polisen helt enkelt kör över Integritetskyddsmyndigheten, vars yttrande egentligen inte är juridiskt bindande, fortsätter lösa svåra brott med hjälp av dna-släktforskare, avvaktar prövning i högre instans och riskerar sanktioner i efterhand.

Det alternativet valdes dock bort. I stället har polisen bestämt sig för att avvakta utredning och parlamentarisk process, och eventuellt kunna få en lagändring om ett par år.

Även rapportens författare ser etiska utmaningar, och de listar en rad villkor som behöver vara uppfyllda.

Bara mycket grova brott ska komma ifråga. Inte bara av integritetsskäl, utan också för att metoden är tidskrävande och dyr.

Polisen ska tidigare ha misslyckats, trots omfattande utredning och grundliga eftersökningar i sina egna dna-register.

Dna-profilen ska peka mot en familjebakgrund i Europa eller Nordamerika (där det finns många dna-släktforskare att leta bland).

Det måste finnas dna från brottsplatsen av tillräckligt hög kvalitet.

Eftersökningar får bara göras hos databaser som frivilligt släpper in polisen. Användare som lägger upp sin dna-profil i sådana baser måste vara väl medvetna om att polisen har den möjligheten.

Om eftersökningarna leder fram till en misstänkt gärningsman, måste denne dna-testas på nytt och jämföras med spår från brottsplatsen.

Den överväldigande majoritet av svenska folket – 90 procent enligt Forskning & Framstegs opinionsundersökning – som stöder Polisens användning av släktforskar-dna kanske tycker att även dessa etiska villkor är alltför omfattande. Att bli utsatt för ett grovt brott är ju i högsta grad integritetskränkande.

Men det finns goda skäl att låta den demokratiska processen ha sin gång.

