Kraftig ökning av dödsfall efter värmeböljor

Under sommaren har värmerekord slagits bland annat i Nordamerika och Medelhavsområdet. I nordvästra USA beräknas värmeböljan ha lett till en överdödlighet på 600 personer. FN:s klimatpanel IPCC:s rapport som publicerades nyligen visar att extremtemperaturer kommer att bli både vanligare och mer långvariga till följd av våra utsläpp av växthusgaser.

– De stigande temperaturerna i kombination med en växande och åldrande befolkning kommer att leda till att fler människor riskerar att drabbas av värmerelaterade hälsoeffekter, säger Kristie Ebi, professor vid universitetet i Washington.

Hon är en av flera forskare som i en serie artiklar i medicintidskriften The Lancet tittar närmare på vilka konsekvenser det varmare klimatet får för folkhälsan. De har granskat 65 miljoner dödsfall i nio länder under åren 1980-2016, och sedan gjort en beräkning av hur många som avled till följd av extrema temperaturer under 2019.

Forskarna kommer fram till att 356 000 människor dog på grund av värmeböljor, framför allt i hjärt- och kärlsjukdomar, lung- och njursjukdomar, diabetes, självmord och olyckor.

Samma år beräknas 1,3 miljoner människor ha avlidit till följd av kyla. Men medan dödligheten kopplad till kyla har ökat med 31 procent sedan 1990, har dödligheten på grund av extrem värme ökat med 74 procent under samma tidsperiod.

Värmen har lett till flest dödsfall i södra och sydöstra Asien, delar av Afrika och Mellanöstern. Låga temperaturer har lett till dödsfall i framför allt i Centraleuropa och Centralasien.

– På de flesta håll har kyla större påverkan på hälsan, men vår analys visar att den skadliga effekten av extrem värme vida överstiger de skadliga effekterna av kyla i områden där det redan är varmt, som i till exempel Sydasien, Mellanöstern och delar av Afrika, säger forskaren Katrin Burkart vid universitetet i Washington i ett pressmeddelande.

Om den globala uppvärmningen överstiger 1,5 grad under de kommande åren kommer livet att bli annorlunda på många håll i världen, menar Kristie Ebi.

– Vardagsaktiviteter som att motionera eller arbeta utomhus kan förändras dramatiskt eftersom ökande värme leder till att människor oftare utsätts för outhärdlig hetta, särskilt i tropiska områden.

Forskarna uppmanar länder att rädda liv genom att skydda de mest sårbara människorna mot de stigande temperaturerna. De ger även konkreta förslag på åtgärder som kan minska både dödlighet och sjukdom under värmeböljor. Det bör till exempel finnas fler parker med möjlighet till skyddande skugga i städer och byggnader och ventilation bör anpassas för hög värme. Under värmeböljor bör människor kyla ner sig med enkla medel: handfläktar, blöta kläder och genom att stoppa fötterna i kallt vatten.

Fakta om studien Forskarna undersökte nästan 65 miljoner dödsfall åren 1980-2016 i nio länder. Forskarna menar att antalet länder i studien är en begränsning, och att effekten av värme och kyla därför kan ha överskattats eller tvärtom underskattats i olika områden. Artiklarna om klimat och hälsa publiceras i The Lancet inför det kommande klimatmötet COP26 i Glasgow. Visa mer

