Kritik mot Norges klimatpolitik: ”hyckleri”

Norge är världens tredje största exportör av gas, enligt Norsk Petroleum. Bara Ryssland och Qatar exporterar mer. EU är den största konsumenten av den norska gasen, 20-25 procent av EU:s gaskonsumtion kommer från Norge.

Om man räknar med Norges stora export av fossila bränslen, blir landets utsläpp per person bland världens högsta. Enligt beräkningar från forskningsinstitutet Cicero landar de på 96,3 ton per person, rapporterar NRK. Bara invånare i Qatar, Kuwait och Brunei orsakar högre utsläpp per person.

I oktober gick den nya norska regeringen ut med att landets olje- och gasindustri ska ”utvecklas, inte avvecklas”.