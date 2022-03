Ljusa sovrum nattetid ökar risken för sjukdom

Ner med rullgardinen!

Ungefär så kan man sammanfatta den senaste sömnforskningen. För om rummet där du sover är för ljust, riskerar du både fetma, typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom.

– Sedan tidigare vet man att ljus ger en mer fragmenterad sömn och att för lite sömn resulterar i förhöjda blodsockervärden. Om du sover mindre än fyra timmar per natt med start på en måndag, har du samma värden som en diabetiker redan på fredagen, säger Torbjörn Åkerstedt, sömnforskare och professor vid Karolinska institutet samt Stockholms universitet.

Forskning på en större grupp människor har också visat att personer som sover i ljusa sovrum i genomsnitt är mer överviktiga och fetare än andra.

Nu har forskare vid Northwestern University i USA hittat en möjlig förklaring till dessa samband. Forskarna lottade 20 vuxna och i övrigt friska individer till två olika grupper. Den ena gruppen fick sova två nätter i rad i ett mycket svagt upplyst rum (mindre än tre lux), medan den andra gruppen fick sova i ett lika svagt upplyst rum den första natten. Den andra natten, däremot, fick de sova i ett något mer upplyst rum (100 lux).

Deltagarnas hjärnaktivitet registrerades med bland annat EEG (elektroencalografi), samtidigt som en rad andra värden mättes. Resultatet, som presenteras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, visar att denna enstaka ljusa natt hade en rad negativa hälsoeffekter.

Ljuset ökar hjärnans varvtal – det autonoma nervsystemet aktiveras och driver upp hjärtfrekvensen, höjer blodtrycket och andningsfrekvensen

Exempelvis fick deltagarna en förhöjd insulinresistens morgonen efter. Kroppens förmåga att ta till sig hormonet insulin hade alltså försämrats, vilket i sin tur resulterade i förhöjda blodsockernivåer. Därutöver påverkade ljuset också hjärtat, såtillvida att både hjärtfrekvensen och den kraft med vilket hjärtat drar ihop sig, ökade jämfört med dem som sov mörkare.

– Allt det här är riskfaktorer för typ 2-diabetes respektive hjärtkärlsjukdom och stroke. Jag känner till den här forskargruppen. Den är väletablerad och det är duktiga forskare. Värt att notera är dock att man ännu inte kopplat ihop de här resultaten med sjukdom, utan med riskfaktorer för sjukdom, vilket inte riktigt är samma sak, säger Torbjörn Åkerstedt, som inte var inblandad i den aktuella studien.

– Även om du har ögonlocken stängda, så slinker fyra till fem procent av ljuset in, säger Torbjörn Åkerstedt.

Vilka andra tips har du för en förbättrad sömn?

– Att undvika stress och fysisk aktivitet just före sänggåendet och att ha kallt i rummet, eftersom det håller nere kroppstemperaturen.

Hur viktigt är det att sova bra?

– Det finns flera studier som visar att sömnkvaliteten är viktig. Om du sover för lite, eller för länge, så ökar risken för hjärtkärlsjukdom och diabetes samt för att avlida. Effekten är inte jättestor, men det finns. Det är fortfarande betydligt farligare att röka eller att vara överviktig.

Att sova för länge är alltså inte heller bra?

– Nej, det är en indikation på att något är fel. Det finns forskning som visar att immunsystemet är låggradigt aktiverat hos dem som sover för länge och man tror att det är den här aktiveringen i sig som är farlig. Normalt ska immunsystemet vara helt nerstängt när man sover.

Så hur länge bör man sova?

– Mellan fem och en halv timmar och drygt åtta timmar per natt är lagom. Mer än nio timmar är för långt och färre än fem är för kort. Så det finns en stor variation i mitten, där man kan sova som man vill.

Fakta. Professorns bästa sömntips Ha mörkt i rummet. Grundregeln är att det ska vara så mörkt att möblerna inte syns. Ha kallt i rummet. Rumstemperaturen påverkar kroppen och håller nere dess temperatur. Undvik stress och fysisk aktivitet just för sänggåendet. Drick inte kaffe eller alkohol. Koffeinet i kaffe gör dig pigg. Ett glas vin kanske gör att du somnar lättare, men när alkoholen lämnar kroppen riskerar du att vakna. Alkohol är dessutom urindrivande. Koffein är inte urindrivande, men ämnet stimulerar njurarna så att du blir kissnödig fortare. Motionera och var fysisk aktiv. Fysisk aktivitet dagtid är bland de bästa saker som finns om man vill vara säker på att sova gott nattetid. Visa mer

