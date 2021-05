Människans klimatpåverkan orsakar fler dödsfall i värmeböljor

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

– Det här är första gången vi tydligt kan se hur många värmerelaterade dödsfall vi hade sluppit om vi själva inte hade orsakat de pågående klimatförändringarna. Våra utsläpp har påverkat värmeböljors förekomst och intensitet, säger Bertil Forsberg som är professor i miljömedicin vid Umeå universitet.

Han är en av flera författare till den nya studien, som publiceras i tidskriften Nature Climate Change. Med hjälp av tio olika klimatmodeller har forskare från hela världen beräknat hur temperaturen har förändrats på mer än 700 platser i 43 länder under sommarmånaderna åren 1991–2018. Stockholm, Göteborg och Malmö ingår i studien.

Beräkningarna bygger på både naturliga klimatförändringar som beror på till exempel solaktivitet och vulkanutbrott, och på mänsklig påverkan som utsläpp av koldioxid.

Den genomsnittliga sommartemperaturen ökade enligt studien med 1,5 grad under perioden 1991-2018. Genomsnittet för perioden hade enligt beräkningarna varit 0,8 grad lägre utan människans påverkan på klimatet.

Beräknad global sommarmedeltemperatur Källa: Nature Climate Change. Grafik: Maria Westholm.

Forskarna har sedan undersökt hur många som har avlidit per dygn under de fyra varmaste månaderna varje år. De kommer fram till att cirka 1,6 procent av dödsfallen globalt berodde på värmen. Deras beräkningsmodeller visar att 37 procent av dessa dödsfall berodde på mänsklig klimatpåverkan.

Forskarna kunde se att länder i Sydeuropa och södra respektive västra Asien hade större andel värmerelaterade dödsfall. I till exempel norra Vietnam och Paraguay kan omkring fem procent av dödsfallen kopplas till stigande temperaturer.

– Studien handlar om de tre senaste decennierna. Hade man i stället fokuserat på läget i slutet av perioden skulle andelen värmerelaterade dödsfall som orsakas av den globala uppvärmningen som människan står för rimligen beräknas vara ännu högre, säger Bertil Forsberg.

Dödsfall kopplade till människans klimatpåverkan Antal fler värmerelaterade dödsfall per 100 000 invånare och år (överdödlighet) på grund av temperaturhöjning orsakad av människan. Källa: Nature Climate Change. Grafik: Maria Westholm

I Sverige låg värmen enligt studien bakom ungefär en procent av dödsfallen under sommarmånaderna 1991–2018. Människans klimatpåverkan ligger bakom 40 procent av dessa dödsfall.

– Det är något mer än totalt i studien. Klimatförändringarna är olika stora i olika delar av världen, vilket tillsammans med temperatur- och dödlighetssambandens form avgör betydelsen för dödstalen, säger Bertil Forsberg.

I Sverige beräknas antalet människor som dör på grund av hög värme variera från ett fåtal under kalla somrar och upp till över 400 en varm sommar. Under den extrema värmeböljan sommaren 2018 dog mer än 700 personer fler än förväntat, de flesta sannolikt av värmen. Den nya studien talar för att under juni-september åren 1991 till 2018 dog varje år i genomsnitt 140 personer i Sverige på grund av värme orsakade av människans påverkan på klimatet.

Forskarna saknar tillförlitliga data över dödsfall från stora delar av Afrika och Sydasien.

– Alltför låg kvalitet på dödstalregistren i många länder är en begränsning i vår studie. Det är svårt att veta om genomsnittet 37 procent blir högre eller lägre om man räknar med de här områdena. Vi vet inte hur värmen påverkar dödligheten där, säger Ana Maria Vicedo-Cabrera, huvudförfattare till studien och forskare vid universitetet i Bern i Schweiz.

Enligt en nyligen publicerad rapport från Världsmeteorologiska organisationen WMO är det nästan säkert att ett av de kommande fem åren blir det varmaste som någonsin har uppmätts. Bertil Forsberg menar att mycket återstår att göra för att skydda människor som är sårbara i hög värme. Det handlar om personer med sjukdomar som KOL, hjärtkärlsjukdom eller kraftig övervikt, men även äldre personer och de som bor i särskilda boenden.

– Många kommuner utbildar sin personal om rutiner vid hög värme. Men till skillnad från flera andra länder saknar vi nationella bestämmelser för högsta tillåtna inomhustemperatur i särskilda boenden.