Maria Gunther: Nej, jodtabletter skyddar inte mot Ukrainakriget

En dag när psykologiprofessor Stephanie Preston kom in på sitt labb vid University of Michigan i USA satt ett av försöksdjuren, en känguruspringmus, med all mat han hade kvar inproppad i kindpåsarna. Han hade fått sina matförråd länsade av andra möss, och kinderna var det enda stället där han kunde vara säker på att få ha resten av maten i fred.

Känguruspringmöss är små gnagare som tar sig fram genom att hoppa på bakbenen. När djuren på labb får mat på regelbundna tider blir de lata och bekväma. Men så fort de börjar gå ner i vikt utsöndrar hjärnan stresshormoner, som får dem att gömma frön runt hela buren. Även matstölder sätter alltså igång samma stressreaktioner och samlarbeteenden.

Stephanie Preston beskriver händelsen på webbplatsen The Conversation, där forskare skriver populärvetenskapliga artiklar om sin forskning. ”Människor gör likadant”, skriver hon vidare. ”I labbstudier där mina kollegor och jag får våra försökspersoner att känna stress och oro vill de ta med sig fler saker hem efteråt.”

Artikeln är från slutet av mars 2020, och handlar om varför människor i hela världen just då köpte enorma mängder toalettpapper. Det är ett helt normalt och förväntat beteende, enligt Preston. Evolutionen har programmerat oss att göra så. Det har hjälpt oss att överleva som art.

Men vad hamstrar man som skydd mot ett hot som man inte riktigt förstår eller vet hur det ser ut?

När pandemin bröt ut var det toalettpapper. Nu, efter Rysslands invasion av Ukraina, verkar det bland vattendunkar och spritkök också vara jodtabletter. Hos nätbutiken Apotea har försäljningen ökat från ett eller två paket per dag till nästan 1 500, skrev DN:s reporter Åsa Erlandsson tidigare i veckan.

Det är lätt att förstå varför. I Sverige finns lager av jodtabletter för alla som bor nära kärnkraftverk, som en skyddsåtgärd ifall det skulle ske en olycka. Kanske tror många att jodtabletter ger ett allmänt skydd mot strålning, oavsett om den kommer från Tjernobyl, en olycka vid ett annat kärnkraftverk i Ukraina, eller en kärnvapenexplosion.

Men jodtabletter skyddar bara mot en sak: radioaktiv jod i närområdet under de första dagarna efter en kärnkraftsolycka. Om kroppen redan har goda jodförråd tar inte sköldkörteln upp den radioaktiva varianten. Sköldkörteln behöver jod för att fungera, och får den in radioaktiv jod ökar risken för sköldkörtelcancer i framtiden, för människor under 40. Efter Tjernobylolyckan syns en tydlig ökning av sköldkörtelcancer bland barn nära kärnkraftverket.

Radioaktiv jod bildas vid kärnklyvningar av uran och plutonium. Den vanligaste varianten har en halveringstid på åtta dagar. Det finns alltså inte ett spår kvar av den i Tjernobyl nu, 36 år efter olyckan.

Om det sker en olycka vid ett annat kärnkraftsverk i Ukraina är radioaktiv jod ett påtagligt hot för människorna i närheten. Men inte för oss i Sverige. Mängden jod som kan komma hit är alldeles för liten för att vara farlig.

Och efter en kärnvapensprängning med nedfall finns det betydligt farligare och värre strålning från andra ämnen på marken. För att skydda sig mot den bör man hålla sig inomhus, helst i skyddsrum. Och där har man även bra skydd mot radioaktiv jod.

Så se gärna över förråden hemma, enligt MSB:s rekommendationer. Men lämna jodtabletterna på hyllan i apoteket. De ger inte mer skydd mot faror från kriget i Ukraina än vad toalettpappret skyddade mot coronaviruset.