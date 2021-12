Maria Gunther: Så firade gästerna i Blå hallen Nobelpristagarna som inte var där

Världskrig, en pandemi och kung Oscar II:s död har varit giltiga skäl till att ställa in Nobelbanketten under Nobelprisets 120-åriga historia. Men i år kunde pristagarna ändå firas med en ceremoni i Blå hallen i Stadshuset, även om huvudpersonerna själva bara fick följa det hela på distans från sina hemländer.

Det var 300 gäster på plats, på stolar med ordentligt avstånd från varandra, bakom kungaparet, kronprinsessparet och Nobelstiftelsens ordförande Carl-Henrik Heldin på första raden närmast scenen, som var prydd med gröna rundlar i olika storlekar, som Nobelmedaljer smyckade med blommor och ax.

Ceremonin blev så fin som det över huvud taget var möjligt, under de förutsättningar vi nu lever under nästan två år in i pandemin. Och att kalla in skådespelerskan Lena Olin som ceremonimästare var ett genidrag.

– Kära pristagare, ni ger oss hopp, sa hon. Och det är vårt ansvar att översätta hoppet till handling.

86 min. Nobelstiftelsens prisceremoni i Stockholms stadshus - följ den direkt här.

Årets Nobelpris berör flera av de stora utmaningar som mänskligheten står inför, påpekade Carl-Henrik Heldin i sitt välkomsttal:

– De säger oss att klimatförändringarna inte är en politisk åsikt – det är vetenskapliga fakta. De säger oss att yttrandefrihet är något vi behöver skydda och kämpa för. Och de berättar om splittringen som flyktingar som tvingas lämna sina hem upplever. Mer än någonsin behöver vi det Alfred Nobel efterlyste: stora insatser för mänsklighetens största nytta.

Kungliga Filharmonikerna under ledning av Cathrine Winnes fick detta år lämna sin hemvist i Konserthuset och komma till Stadshuset, som Lena Olin uttryckte det. De stod för musiken tillsammans med operasångerskan Anne Sofie von Otter, Karin Hammar på trombon, Bengan Janson på dragspel och jazzvokalisten Kiralina Salandy.

Fysikpristagarna Syukuro Manabe och Klaus Hasselmann har varit avgörande för utvecklingen av klimatmodeller, och Giorgio Parisi har beskrivit andra komplexa och svårbegripliga system. Professor Thors Hans Hansson presenterade dem med ett citat av den brittiske fysikern Sir Charles Frank:

– ”Fysik handlar inte bara om tingens natur, men om sambanden mellan tingens alla naturer”, något som fångar essensen i de arbeten för vilka årets pristagare belönas, sa han.

Peter Somfai från Nobelkommittén för kemi, sammanfattade hur avgörande kemipristagarna Benjamin Lists och David MacMillans genombrott för att få fram nya typer av katalysatorer som styr kemiska reaktioner var:

– Benjamin Lists och David MacMillans arbeten från år 2000 resulterade i en vändpunkt; det finns ett tydligt före och efter.

David Julius och Ardem Patapoutian, årets pristagare i fysiologi eller medicin, har hittat de receptorer som gör att vi kan känna värme, kyla och beröring.

– Ni har löst ett av mänsklighetens stora mysterier. Era upptäckter representerar ett paradigmskifte i vår förståelse av hur vi kan uppfatta och interagera med vår omvärld, sa Patrik Ernfors från medicinkommittén.

Författaren Ellen Mattson från Svenska Akademien beskrev en berättelse som berättas om och om igen i litteraturpristagaren Abdulrazak Gurnahs romaner: om en pojke som försvinner, rövas bort, säljs, sätts ut som Moses i vassen eller flyr för att rädda sitt liv.

– Gurnahs författarskap handlar bland mycket annat om hur författare föds och hur historier blir till, som ett sätt att förstå det som hänt men också skapa alternativ till det som hänt, en något bättre eller bara annorlunda version att erbjuda de närmaste och hålla upp framför sig som skydd mot det mest avslöjande ljuset, sa hon.

Och till sist presenterade professor Peter Fredriksson ekonomipristagarna David Card, Yoshua Angrist och Guido Imbens och deras arbete med naturliga experiment, som vi kan använda för att besvara svåra frågor som hur skolstängningar påverkar spridningen av covid-19.

– Tillsammans har ni revolutionerat empirisk forskning i de ekonomiska vetenskaperna, och avsevärt förbättrat vår förmåga att besvara frågor av stor betydelse för oss alla, sa han.

Fakta: Årets prisutdelningar Måndagen 6 december: Syukuro Manabe (fysik), David MacMillan (kemi) och Joshua Angrist (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) belönades på National Academy of Sciences i Washington DC, USA. Abdulrazak Gurnah (litteratur) belönades på Svenska residenset i London, Storbritannien. Giorgio Parisi (fysik) belönas på Sapienza University, Rom, Italien. Tisdag 7 december: Klaus Hasselmann (fysik) och Benjamin List (kemi) på Harnack House, Max Planck Society for the Advancement of Science i Berlin, Tyskland. Onsdag 8 december: David Julius och Ardem Patapoutian (båda medicin) samt David Card och Guido Imbens (båda Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) på Beckman Center, National Academy of Sciences, Irvine, Kalifornien, USA. Fredag 10 december: Norska Nobelkommittén belönade årets fredspristagare Maria Ressa och Dmitrij Muratov i Rådhuset i Oslo. Visa mer

Läs mer: Allt började med magiska svampar

Läs mer: Nobelekonomen Guido Imbens: Basinkomst får inte människor att sluta arbeta

Läs mer: Fysikpristagaren: ”Fridays for future ger mig hopp”

Läs mer: Kemipristagaren: ”När jag började rita på tavlan klickade det plötsligt till”

Läs mer: Att skriva – Nobelföreläsning av Abdulrazak Gurnah Nobelpristagare i litteratur 2021

Läs mer: Dmitrij Muratov: ”Det är våra mördade journalister som fått Nobelpriset”

Läs mer: Maria Ressa: ”Facebook är som gödsel för demokratins kollaps”