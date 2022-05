Maria Gunther: ”Skadar vi miljön skadar vi freden”

Vad är det för rapport Sipri presenterar?

– Namnet ”Environment of Peace: Security in a New Era of Risk” syftar på hur hoten mot miljön och hoten mot freden är två tätt sammankopplade kriser. När vi nu ser hur båda kriserna förvärras och fördjupas måste världens ledare förbereda sig på att vi är på väg in i en ny tid av komplexa och svårförutsägbara risker för mänskligheten. Rapporten innehåller också rekommendationer för hur beslutsfattare ska hantera kriserna, och principer de bör hålla sig till.

Sipri släpper rapporten inför konferensen Stockholm+50 nästa vecka. Konferensen högtidlighåller 50-årsdagen av den första internationella miljökonferensen, som hölls i Stockholm 1972. ”Miljö och fred är oupplösligt sammanlänkade”, sa Sipris chef Dan Smith när rapporten presenterades på måndagen. ”Skadar vi miljön skadar vi freden, och vice versa”, fortsatte han. ”Men länken fungerar åt andra hållet också”, fortsatte han. ”Om vi främjar freden kan vi förbättra miljön. Om vi skyddar miljön kan vi förbättra utsikterna för fred.”

På vad sätt har de två kriserna förvärrats?

– Även före den ryska invasionen i Ukraina var det tydligt att hoten mot mänsklig säkerhet har ökat det senaste decenniet, enligt rapporten. Mellan 2010 och 2020 har antalet statliga väpnade konflikter nästan fördubblats, liksom antalet dödade i konflikter. Dessutom fördubblades antalet flyktingar och andra tvångsförflyttade människor.

Samtidigt ökar hoten mot biologisk mångfald, och exploatering av naturresurser fortsätter på ohållbara nivåer. Klimatförändringarna leder till värre oväder och att värmeböljor blir vanligare och intensivare, vilket ökar risken för missväxt och hot mot matförsörjningen.

Det är tydligt hur kriserna hänger ihop. I länder där de ekologiska hoten är störst är det statistiskt högst sannolikhet att freden är mest hotad. Det är också ofta länder med hög sårbarhet för klimatförändringar och liten eller ingen förmåga till anpassning, och som själva har bidragit mycket lite till den globala uppvärmningen.

Är det en helt nattsvart bild av framtiden rapporten utmålar?

– Nej, den innehåller även framtidshopp. ”Mänskligheten har kunskapen och färdigheterna att hantera problemen”, skriver tidigare utrikesminister Margot Wallström, ordförande för Sipris internationella expertpanel ”Environment of Peace initiative”, i rapportens förord.

Rapporten innehåller en rad rekommendationer för internationella organisationer, regeringar och lagstiftande församlingar:

1. Hantera de sammanvävda kriserna med gemensamma lösningar. Identifiera och genomför åtgärder som både främjar fred och miljö.

2. Investera i beredskap och motståndskraft. Bygg kapacitet att upptäcka tecken på växande hot och minska spänningar.

3. Finansiera fred, inte risk. Uppfyll internationella finansieringsförpliktelser, se till att pengarna når de mest ömtåliga samhällena och sluta subventionera konflikter.

4. Leverera en rättvis och fredlig övergång. Bedöm och hantera möjliga negativa resultat av miljöfrämjande åtgärder innan de genomförs.

5. Var medvetet inkluderande. Involvera marginaliserade grupper fullt ut i beslutsfattande och fördela vinsterna.

6. Forska, utbilda, informera. Förstå och kommunicera risker, och bygg samarbeten genom utbildning.