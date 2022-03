Mental hälsa påverkas lång tid efter covid-19

Långvarig mental ohälsa efter covid-19 förekommer oftare hos de som varit svårare sjuka och sängliggande i sju dagar eller mer, än de som haft lindrigare sjukdom. Symtom som depression och ångest fanns kvar upp till 16 månader efter infektionen. Personer som haft sjukdomen covid-19 uppgav i högre grad att de hade mentala symtom såsom dålig sömnkvalité och depression, än de som inte fått någon diagnos och varit friska. Stressen minskade dock under de första två månaderna efter tillfrisknandet hos alla de som haft covid-19, visade den nya studien.

– Det är viktigt att information om detta kommer ut till allmänheten, att det kan finnas en risk för kvarvarande psykiska symtom under en längre tid och att det är bra att vara vaksam på detta för personer som haft svår covid-19, säger Anna Kähler, forskare och projektledare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet.

Anna Kähler, forskare och projektledare, Karolinska institutet Foto: Pär Lindhe

– Det kan göra det lättare att söka rätt hjälp och att en eventuell koppling mellan psykisk ohälsa och tidigare svår covid-19 inte missas.

Forskare från sex länder har tillsammans analyserat psykisk ohälsa under coronapandemin hos en stor grupp människor från Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland och Storbritannien. Studien är publicerad i The Lancet Public Health. Totalt deltog närmare 250 000 personer i studien som pågick mellan mars 2020 och augusti 2021. Under perioden fick närmare 10 000 personer, 4 procent, diagnosen covid-19 baserat på ett pcr-test eller ett antikroppstest för sars-cov-2.

Av de som diagnostiserades med covid-19 hade de flesta lindrigare sjukdom, men var femte person var sängliggande mer än sju dagar. Några av de med allvarlig sjukdom var också inlagda på sjukhus under tiden som studien pågick. Svårare sjukdom med covid-19 innebär ofta även fler långvariga fysiska symtom och en inflammatorisk process i kroppen som också kan tänkas påverka den mentala hälsan.

– När det gäller de som haft ett mildare sjukdomsförlopp så var det färre i den gruppen som uppgav symtom på psykisk ohälsa än både de som inte varit sjuka alls och de som haft svårare covid-19. Kanske beror det på att de snabbare återgått till ett normalt liv med sociala kontakter och mindre oro och stress under pandemin, säger Anna Kähler.

Personerna som ingick i studien fick återkommande svara på frågor om både fysisk och mental hälsa. Deltagarna fick också själva uppge om de fått en diagnos för sars-cov-2. Frågorna tog upp fysiska faktorer såsom ålder, kön, BMI, och rökning, men också psykiska symtom som depression, ångest, sömnsvårigheter och covid-relaterad stress och oro. Den svenska delen av studien, Omtanke2020, är utförd vid Karolinska institutet och omfattar 28 000 deltagare från 18-94 år som fyllt i webbenkäter om sin hälsa under coronapandemin. Personerna som nu deltar i studien kommer att följas upp i ytterligare fem år efter att pandemin är över genom årliga webbenkäter.

– Genom att vi följer samma personer före, under och efter pandemin så kommer vi att få mer information om kvarvarande fysiska och psykiska symtom efter covid-19 när studien i Sverige fortsätter flera år framöver, säger Anna Kähler.

