Minnesproblem vanliga efter svår covid-19

– Studien visar att ju svårare sjukdom man har haft, desto större är risken för långdragna kognitiva besvär. Det motsvarar ungefär vad man ser efter en svår influensainfektion, säger Magnus Gisslén, som är professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och överläkare på infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Forskare vid Icahn school of medicine vid Mount Sinai-sjukhuset i New York har följt 740 vuxna patienter under i snitt 7,6 månader efter att de hade testats positivt för covid-19 (med så kallat PCR-test) eller hade antikroppar mot sjukdomen.

Snittåldern bland deltagarna var 49 år, och drygt 60 procent var kvinnor. Patienterna valdes ut från ett sjukvårdsregister, och delades upp i tre grupper beroende på om de fått akutvård, sjukhusvård eller vård hos läkare utanför sjukhus.

Forskarna har gjort flera neurokognitiva tester av bland annat minne, uppmärksamhet och koncentration hos deltagarna. Studien, som publiceras på Jama Network Open, visar att de personer som legat på sjukhus hade nästan tre gånger högre risk att få långdragna kognitiva problem än de som inte fick sjukhusvård.

– Det handlar främst om minnes- och koncentrationssvårigheter och det som brukar kallas hjärndimma, det vill säga att hjärnan känns trög, säger Magnus Gisslén.

Studiens resultat motsvarar vad man kan förvänta sig efter en svår infektion, menar han.

– Ja, jag tycker resultatet motsvarar det förväntade, även om det inte går att jämföra olika studier rakt av, och det inte riktigt framgår hur forskarna har valt ut gruppen de studerar, säger han.

Enligt Magnus Gisslén kan en del besvär kanske förklaras av syrebrist under det akuta skedet i covid-19 hos patienter som varit allvarligt sjuka.

– Det kan också ibland bildas små miniproppar i hjärnan i det akuta skedet, men vi vet inte ännu exakt vilka orsaker och mekanismer som ligger bakom de kognitiva besvär som en del patienter har kvar efter covid-19. I vår forskning har vi sett att celler i hjärnan ofta är påverkade vid svår covid-19-infektion, men att dessa förändringar går tillbaka efter några månader, säger han.