Nedkylning efter hjärtstopp ökar inte chansen att överleva

Sedan 2005 har riktlinjerna för intensivvård av medvetslösa hjärtstoppspatienter varit att snabbt kyla ner kroppstemperaturen för att rädda liv och förebygga hjärnskador. Nu publiceras nya resultat i vetenskapstidskriften The New England Journal of Medicine som visar att nedkylningen inte minskar dödligheten.

– Vår studie kommer att påverka riktlinjerna för intensivvården i hela världen. Jag tror att den svenska sjukvården ganska snabbt slutar kyla ned de här patienterna, säger Niklas Nielsen, intensivvårdsläkare vid Helsingborgs lasarett och forskare vid Lunds universitet, samt en av författarna bakom den nya studien.

Omkring 1.900 vuxna som fått hjärtstillestånd och var medvetslösa när de kom till sjukhus ingår i studien, som omfattar 61 sjukhus i 14 länder. Patienterna delades upp i två olika olika grupper: i den ena gruppen kyldes patienterna ned till 33 grader under 28 timmar. I den andra gruppen behöll patienterna sin normala kroppstemperatur på omkring 37 grader. Studien har haft etiskt godkännande i de länder som deltagit.

Ett halvår efter hjärtstilleståndet följde forskarna upp hur det hade gått för 1850 patienter. Det visade sig att 465 av 925 deltagarna i den grupp som hade kylts ned hade avlidit, vilket motsvarar ungefär 50 procent. I gruppen som inte kyldes ned hade 446 av 925 dött, vilket är cirka 48 procent.

Niklas Nielsen, forskare vid Lundsuniversitet och intensivvårdsläkare vid Helsingborgs lasarett. Foto: Kennet Ruona

– Det betyder att chansen att överleva var nästan identisk i de båda grupperna. Det talar för att vi bör ändra våra rutiner och hålla medvetslösa hjärtstoppspatienter vid normaltemperatur, säger Niklas Nielsen.

Forskarna kunde dessutom se att det fanns en liten ökad risk för att de nedkylda patienterna fick påverkad hjärtrytm, så kallad arytmi, under intensivvården.

Forskarna följde också upp alla patienter som skrevs ut från sjukhuset. De flesta hade återhämtat sig och klarade sig själva i vardagen utan att vara beroende av hjälp från andra. Inte heller här sågs någon skillnad mellan de två grupperna.

– Lyckligtvis var ett riktigt dåligt utfall ovanligt bland överlevarna. Majoriteten hade en övergripande god återhämtning och livskvalitet, även om mindre problem var vanliga, säger Gisela Lilja, som är forskare vid Lunds universitet, chefsarbetsterapeut vid Skånes universitetssjukhus och medförfattare till studien.

Varje år drabbas omkring 6.000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dem återupplivas mellan 1.000 och 1.500 personer med hjälp av hjärt- och lungräddning och förs till akuten, där majoriteten av de som är medvetslösa kyls ned. Rutinen bygger på ett par studier som publicerades i början av 2000-talet och visade att chansen att överleva var högre efter nedkylning.

– Studierna byggde främst på djurexperiment och fick en del kritik. Men på den tiden fanns väldigt lite att göra för de här patienterna. Därför ansåg man att det var bättre att kyla ned med rätt låg grad av evidens än att inte göra något alls, säger Niklas Nielsen.

– Nu kan intensivvården lägga resurser på akutinsatser som vi vet fungerar, säger han.