Nedskalat firande till Nobelpristagarnas ära

Den traditionsenliga Nobelprisutdelningen i Konserthuset i Stockholm och Nobelbanketten i Stadshuset den 10 december ställdes in i år igen på grund av pandemin. Men till skillnad från förra året, när allt skedde digitalt, blir det en prisceremoni med 300 gäster i Blå hallen i Stadshuset i på fredagseftermiddagen.

– Nobelpriset grundas på en respekt för vetenskapen, så då måste vi handla utifrån den bästa tillgängliga kunskapen om hur man bör göra under en pandemi, sa Nobelstiftelsens nya vd Vidar Helgesen när DN träffade honom för några veckor sedan.

Kungaparet och kronprinsessparet är på plats, och skådespelerskan Lena Olin leder programmet. För musiken står Kungliga Filharmonikerna, operasångerskan Anne Sofie von Otter och jazzvokalisten Kiralina Salandy. Dessutom spelar Bengan Janson dragspel och Karin Hammar trombon.

Nobelstiftelsens ordförande Carl-Henrik Heldin och ledamöter från de Nobelprisutdelande institutionerna håller tal. Årets pristagare i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi kan inte närvara på plats i Stockholm, men videoinspelningar från ceremonierna där de fick ta emot medaljer och diplom i sina hemländer tidigare i veckan kommer att visas i Stadshuset.

Nobelbanketten har ställts in några gånger tidigare under fredstid sedan priset instiftades 1901. År 1907 hade Sverige hovsorg sedan kung Oscar II avlidit två dagar före Nobeldagen. 1924 ställdes festen in då inga Nobelpristagare var närvarande i Stockholm. År 1956 ville Nobelstiftelsen inte att Sovjetunionens ambassadör skulle komma på middagen, och ställde in banketten som en protest mot landets invasion av Ungern.

Årets fredspristagare Maria Ressa och Dmitrij Muratov kommer att ta emot sina priser vid en ceremoni under eftermiddagen i Oslo. Även förra årets fredspristagare World Food Programme, representerade av verkställande direktör David Beasley, deltar.

Fakta: Årets prisutdelningar Måndagen 6 december: Syukuro Manabe (fysik), David MacMillan (kemi) och Joshua Angrist (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) belönades på National Academy of Sciences i Washington DC, USA. Abdulrazak Gurnah (litteratur) belönades på Svenska residenset i London, Storbritannien. Giorgio Parisi (fysik) belönas på Sapienza University, Rom, Italien. Tisdag 7 december: Klaus Hasselmann (fysik) och Benjamin List (kemi) på Harnack House, Max Planck Society for the Advancement of Science i Berlin, Tyskland. Onsdag 8 december: David Julius och Ardem Patapoutian (båda medicin) samt David Card och Guido Imbens (båda Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) på Beckman Center, National Academy of Sciences, Irvine, Kalifornien, USA. Fredag 10 december: Norska Nobelkommittén förväntar sig att årets fredspristagare Maria Ressa och Dmitrij Muratov deltar i prisutdelningen i Rådhuset i Oslo. Visa mer

