Nobelpristagaren: ”Pandemin visar hur mycket vi behöver grundforskning”

Emmanuelle Charpentier

Emmanuelle Charpentier föddes 1968 i Juvisy-sur-Orge i Frankrike. Hon är verksam vid Max Planck Unit for the Science of Pathogens i Berlin, Tyskland. Hon var verksam vid Umeå universitet när hon gjorde sina upptäckter.

Hon delar 2020 års Nobelpris i kemi med Jennifer Doudna ”för utveckling av en metod för genomeditering”.

Emmanuelle Charpentier har fått ett stort antal priser tidigare, ensam och tillsammans med Jennifer Doudna.

Det är första gången någonsin som två kvinnor delar på ett naturvetenskapligt Nobelpris.

Källa: Kungliga Vetenskapsakademien