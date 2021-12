Nobelstiftelsens nya vd: ”Det är klart att det är tråkigt – men priset handlar inte bara om glamour”

När och var delas medaljerna ut?

På grund av pandemin är Nobelpristagarna inte heller inbjudna att ta emot sina medaljer och diplom från kungen vid den traditionella ceremonin i Konserthuset i Stockholm. I stället har Nobelmedaljerna skickats med diplomatpost till pristagarnas hemländer, där de delas ut under veckan.

Måndag den 6 december:

Syukuro Manabe (fysik), David MacMillan (kemi) och Joshua Angrist (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) belönas på National Academy of Sciences i Washington DC, USA.

Abdulrazak Gurnah (litteratur) belönas på Svenska residenset i London, Storbritannien.

Giorgio Parisi (fysik) belönas på Sapienza University, Rom, Italien.

Tisdag 7 december

Klaus Hasselmann (fysik) och Benjamin List (kemi) på Harnack House, Max Planck Society for the Advancement of Science i Berlin, Tyskland.

Onsdag 8 december

David Julius och Ardem Patapoutian (bägge medicin) samt David Card och Guido W. Imbens (bägge Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) belönas på Beckman Center, National Academy of Sciences, Irvine, Kalifornien, USA.

Fredag 10 december

Norska Nobelkommittén förväntar sig att årets fredspristagare Maria Ressa and Dmitry Muratov deltar i prisutdelningen i Rådhuset i Oslo.

Med start klockan 16.15 på fredagen hålls även en ceremoni i Blå hallen i Stockholms stadshus, med tal av Nobelstiftelsens ordförande Carl-Henrik Heldin och ledamöter från de Nobelprisutdelande institutionerna. Dessutom spelas videoinspelningar upp från de tidigare medaljutdelningarna i pristagarnas hemländer.