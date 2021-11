Nu skjuter kol och gas i höjden efter pandemin – men oljan släpar efter

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

När världen stängde ner under pandemin förra året sjönk de globala utsläppen av koldioxid med ungefär 1,9 miljarder ton. Men de totala utsläppen uppgick trots det till nästan 35 miljarder ton, som till stor del kommer att hänga kvar i atmosfären i åtminstone 100 år och bidra till förstärkt växthuseffekt och global uppvärmning.

Om det ska vara möjligt att klara Parisavtalets mål på högst 1,5 grader jämfört med förindustriell tid måste utsläppen minskas med nästan lika mycket varje år fram till 2050, enligt FN:s klimatpanel IPCC.

”Det här understryker vilka omfattande åtgärder som krävs och hur viktiga diskussionerna är nu under klimatmötet COP 26”

Men redan nu tycks koldioxidutsläppen vara tillbaka på ungefär samma nivå som de var före nedstängningen. Det framgår av en ny rapport från den internationella forskningsorganisationen Global Carbon Project, som visar att utsläppen beräknas öka med 1,6 miljarder ton under 2021. Uttryckt i procent blir det en ökning på 4,9 procent i år, jämfört med minskningen på 5,4 procent under 2020.

Världens årliga koldioxidutsläpp (Miljarder ton koldioxid) Källa: Global Carbon Project

”Det här understryker vilka omfattande åtgärder som krävs och hur viktiga diskussionerna är nu under klimatmötet COP 26”, säger rapportens huvudförfattare Pierre Friedlingstein, professor vid University of Exeter i Storbritannien, i ett pressmeddelande.

Det är framför allt förbränningen av kol och gas som snabbt har skjutit i höjden i takt med att världens industrier och kraftverk började rulla igång igen. Dessa utsläpp väntas till och med bli större än de var 2019, före pandemin.

När det gäller utsläpp från olja är ökningen lite mindre kraftig. Det är därför den totala utsläppsökningen än så länge inte äter upp hela minskningen under nedstängningen 2020. Men om oljekonsumtionen stiger ytterligare, när även vägtransporter och flyg kommer igång på allvar, räknar rapportförfattarna med att de totala utsläppen av koldioxid bli större under 2022 än de var före pandemin.

Årlig koldioxidutsläpp uppdelat på utsläppskällor (Miljarder ton koldioxid) Källa: Global Carbon Project

Mönstret är dock inte riktigt likadant över hela världen. Det är Kina och Indien som står för den största relativa ökningen. Där beräknas årets utsläpp bli 5,4 respektive 4,4 procent högre än de var 2019. I Kina fortsatte utsläppen av koldioxid för övrigt att öka med 1,4 procent även under 2020. I USA och EU uppskattas utsläppen visserligen också öka rejält under 2021 jämfört med 2020, men fortfarande ligga 3,7 respektive 4,2 procent lägre än före pandemin. För övriga världen ligger den sammantagna utsläppsnivån än så länge under 2019 års nivå.

Världens länders årliga utsläpp av koldioxid (Miljarder ton koldioxid) Källa: Global Carbon Project

Det här återspeglar enligt rapportförfattarna en längre trend, där EU:s och USA:s utsläpp har minskat sedan en tid tillbaka, medan utsläppen från Kina och Indien har ökat.

Hittills har lite drygt hälften av koldioxidutsläppen från fossil förbränning tagits upp av världshaven och ekosystem på land. Det totala upptaget har ökat i takt med koldioxidhalten i atmosfären under de senaste decennierna. Men denna förmåga riskerar samtidigt att försämras på grund av klimatförändringar och ökad exploatering, påpekar forskarna bakom rapporten.

Läs mer: Kan kärnkraften lösa klimatkrisen?