Ny rapport: Extremväder är den nya normen

Halterna av växthusgaser ligger på nya rekordhöga nivåer. Nya värmerekord på flera håll i världen och extrema väderhändelser har lett till hundratals dödsfall. Det konstaterar Meteorologiska världsorganisationen, WMO, som sammanfattar de första nio månaderna i en preliminär version av sin årliga rapport, ”State of the climate”.

Den presenterades under invigningen av FN:s klimatmöte COP 26 på söndagen och skickar ett budskap till världens länder som samlats för att förhandla om hur målen i Parisavtalet ska nås.

– Rapporten visar utifrån de senaste vetenskapliga rönen hur planeten förändras inför våra ögon. Från havsdjupen till bergstoppar, från smältande glaciärer till skoningslösa extremväder, ödeläggs ekosystem och samhällen över hela jorden, sa António Guterres, FN:s generalsekreterare i ett videouttalande.

Klimataktivisten Greta Thunberg anländer på söndagen till centralstationen i Glasgow inför klimatmötet COP26. Foto: Jane Barlow/AP

– COP 26 måste bli en vändpunkt för människor och planeten. Vi måste agera nu, med ambition och solidaritet, för att säkra vår framtid och rädda mänskligheten.

De senaste sju åren är på väg att bli de sju varmaste åren som har uppmätts och höjningen av den globala havsnivån har ökat från 2013 till ny rekordnivå 2021, konstaterar rapporten som är en sammanställning från flera FN-organisationer, nationella meteorologiska och hydrologiska institut och vetenskapliga experter.

– En värmebölja i Kanada och närliggande delar av USA pressade upp temperaturen till närmare 50 grader i en by i British Columbia. Death Valley i Kalifornien nådde 54,4 grader under en av många värmeböljor i sydvästra USA medan stora delar av Medelhavsområdet upplevde rekordtemperaturer. Den exceptionella värmen följdes ofta av förödande bränder, säger Petteri Taalas, generalsekreterare för WMO i ett pressmeddelande.

– Extrema väderhändelser är den nya normen. Det finns en ökande mängd vetenskapliga bevis för att vissa av dem bär på spår från klimatförändring orsakad av människan.

Rapportens huvudpunkter i korthet:

Temperatur

Den globala medeltemperaturen för de första nio månaderna 2021, januari till september, låg cirka 1,09 grader över genomsnittet från förindustriell tid, 1850–1900. I nuläget är 2021 det sjätte eller sjunde varmaste år som har uppmätts globalt. En tillfällig kylande effekt från väderfenomenet La Niña i början på året innebär att 2021 är mindre varmt än de senaste åren.

Sannolikt blir 2021 det femte till sjunde varmaste år som har uppmätts globalt, och 2015 till 2021 blir den varmaste sjuårsperioden som har uppmätts.

Haven

Stora delar av haven upplevde åtminstone en kraftig marin värmebölja under 2021. Extrema marina värmeböljor uppmättes i Laptevhavet norr om Ryssland och Beauforthavet norr om Alaska från januari till april i år.

Världshaven absorberar närmare en fjärdedel, 23 procent, av de mänskligt orsakade koldioxidutsläppen vilket försurar haven. Havsytans ph-värde har sjunkit globalt de senaste 40 åren och är nu på den lägsta nivå på minst 26 000 år. När ph-halten sjunker så minskar även havens förmåga att absorbera koldioxid.

Havsnivåer

Den genomsnittliga höjningen av den globala havsnivån var 2,1 millimeter per år mellan 1993 och 2002. Under perioden 2013 till 2021 fördubblades höjningen och var 4,4 millimeter per år. Ökningen beror till störst del på att en ökad förlust av is från glaciärer och landbaserade istäcken. Höjningen av den globala havsnivån beror huvudsakligen på termisk expansion, att varmare vatten tar större plats än svalare vatten, samt att landbaserad is smälter.

Skogsbränder följde på rekordvärme i bland annat Grekland, här på ön Evia. Foto: Eva Tedesjö

Extremväder

I juni och juli badade västra Nordamerika i kraftiga värmeböljor. På flera ställen sattes temperaturrekord som var 4 till 6 grader högre än vad som tidigare hade uppmätts. Värmen ledde till hundratals förtida dödsfall. Lytton i British Columbia noterade 49,6 grader den 29 juni, det slog det tidigare kanadensiska rekordet med 4,6 grader. Dagen efter förstördes staden av skogsbränder.

Flera värmeböljor drabbade sydvästra USA. Death Valley i Kalifornien nådde 54,4 grader den 9 juli, det tangerade en liknande temperatur 2020 som är den högsta temperatur som har uppmätts sedan slutet på 1930-talet.

Flera stora skogsbränder uppstod under sommaren i USA. Dixi-elden i norra Kalifornien som startade den 13 juli hade bränt 390 000 hektar till den 7 oktober, det är den enskilt största branden som har registrerats i Kalifornien.

Värmeböljor drabbade Medelhavsområdet. Den 11 augusti noterades 48,8 grader på Sicilien, i Kairouan i Tunisien noterades 50,3 grader. I Spanien noterades nytt nationellt värmerekord när 47,4 grader uppmättes i Montoro.

Många stora skogsbränder uppstod i området, Algeriet, södra Turkiet och Grekland drabbades hårdast.

Centrala USA och norra Mexiko drabbades av ovanligt kallt väder i mitten av februari. Värst drabbades Texas som upplevde sina lägsta temperaturer sedan 1989.

Över 170 personer dog i översvämningarna i västra Tyskland i somras, trots varningar för extrema regnmängder. Foto: Alexander Mahmoud

Nederbörd

Henanprovinsen i Kina drabbades av extrema regn i juli. I staden Zhengzhou föll den 20 juli 201,9 millimeter regn på en timma, nytt kinesiskt rekord, 382 millimeter på 6 timmar, totalt föll 720 millimeter under väderhändelsen, det är mer än det årliga genomsnittet. Fler än 302 dödsfall knyts till översvämningarna.

I mitten av juli upplevde västra Europa några av de mest allvarliga översvämningar som har noterats. Västra Tyskland och östra Belgien fick mellan 100–150 millimeter regn över stora områden vilket orsakade översvämningar och skred som ledde till fler än 200 dödsfall.

För andra året i rad drabbades subtropiska Sydamerika av allvarlig torka. Det ledde till stora jordbruksförluster som förstärktes av en köldknäll i slutet av juli som förstörde kaffeskördar i delar av Brasilien.

Bild 1 av 3 Jimmie Andersson i Hemsta i Gävle drabbades av översvämning i sitt hus i somras. Foto: Pernilla Wahlman Bild 2 av 3 Vårdbiträdet Anna Karin Jansson efter skyfall och översvämningar i Gävle i somras. Foto: Pernilla Wahlman Bild 3 av 3 Översvämningar i Gävle i somras. Foto: Pernilla Wahlman Bildspel

Orsaker

Preliminära snabbstudier har gjorts för värmeböljan i nordvästra Amerika i juni och juli samt för översvämningarna i Europa i juli.

Studien av värmeböljan kom fram till att den är ”fortfarande ovanlig eller väldigt ovanlig i dagens klimat, men den skulle ha varit praktiskt taget omöjlig utan klimatförändringen”.

När det gällde översvämningarna i Europa var slutledningen att det kraftiga regnandet ”har gjorts mer sannolikt av klimatförändringen”.

Mer generellt så passar sådana händelser in i mönstret av klimatförändringar, IPCC har kommit fram till att värmeböljor har blivit vanligare i Nordamerika och i Medelhavsområdet.

