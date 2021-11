Ny tidslinje kan ge svar om virusets ursprung

Sars-cov-2, viruset som orsakar covid-19, har nu dödat fler än fem miljoner människor i världen. Om vi ska ha en chans att förebygga nya globala pandemier är det mycket viktigt att vi får veta hur viruset uppkom, menar forskare.

– Det är nödvändigt för att komma fram till en detaljerad strategi för att förhindra framtida pandemier. Det är som att ta reda på varför ett flygplan kraschade, eller hur eldsvådan i ditt hus började, säger Alina Chan, molekylärbiolog vid Broad Institute i Boston.

På djurmarknaden Huanan i Wuhan i Kina såldes mängder av arter av levande djur, och den blev tidigt misstänkt som platsen där coronaviruset tog sig från djur till människa, till exempel via mårdhundar. Många av dem som blev inlagda på sjukhus i Wuhan i december 2019 hade arbetat på eller besökt marknaden.

En annan teori är att viruset istället har läckt ut från Wuhans virologiska institut, WIV, Kinas ledande laboratorium för studier av coronavirus. Flera av de tidiga patienterna saknade koppling till marknaden, däribland en 41-årig man som bodde nära WIV och som ofta uppges vara det första kända fallet.

– Många tror att han blev sjuk i covid-19 den 8 december, men det blev han inte. Han fick symtom på covid-19 först den 16 december, säger Michael Worobey, som leder institutionen för ekologi och evolutionsbiologi vid University of Arizona.

Huanan-marknaden i Wuhan. Foto: Dake Kang/AP

De senaste månaderna har Michael Worobey lagt mycket tid på att göra en sammanställning från alla tillgängliga datakällor för att få fram en tidslinje över vad som hände när sjukdomen först bröt ut i Wuhan i slutet av 2019. Den publicerades i tidskriften Science på torsdagen.

– Syftet är att hjälpa till att svara på en grundläggande fråga som ännu inte har besvarats ordentligt: Kan vi lita på uppgifterna som tyder på att de flesta av de tidiga fallen var kopplade till djurmarknaden Huanan? Eller har de blivit överdrivna för att dölja fall på andra ställen?

Det har redan gjorts många försök att utreda virusets ursprung. I början av året besökte en expertgrupp från världshälsoorganisationen WHO Wuhan och WIV. Deras slutsatser blev att en labbläcka är en extremt osannolik förklaring och att viruset troligast spreds från fladdermöss via ett annat djur till människor. Men organisationen betonar också att Kina inte delar med sig av all data och dokument, och WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus har sagt att teorin om en labbläcka behöver granskas ytterligare.

Men att Kina är ovilligt att lämna ut data och dokument behöver i sig inte betyda att viruset kommer från labbet.

Bild 1 av 2 Representanter från WHO besöker Hubei Animal Disease Control and Prevention Center i Wuhan tidigare i år. Foto: Ng Han Guan/AP Bild 2 av 2 Foto: Ng Han Guan/AP Bildspel

– Oavsett vilken av hypoteserna vi har för virusets ursprung så har Kina bestämt sig för att det bästa för dem är att inte dela med sig av någon information alls, för att skymma sikten. Då kan de argumentera för att pandemin inte började i Kina. De vill inte att sanningen ska komma fram, oavsett om ursprunget var en labbläcka eller om det var naturligt, säger Michael Worobey.

Även om viruset uppkom på djurmarknaden skulle det se mycket illa ut för Kina.

– Om det var så, och jag anser att alla uppgifter pekar i den riktningen, så är det ett massivt misslyckande från Kinas sida, att skydda sig själva och världen i stort. Men om det var vad som hände måste vi förstå vad som hände, och lära av det så att det inte händer igen.

– Om det bara sopas under mattan, och Kina kommer med galna teorier om att viruset importerades med fryst mat, eller hummer från USA, eller kommer från en labbläcka i USA, blir inte världen en säkrare plats, säger Michael Worobey.

Det är viktigt att utreda alla hypoteser om virusets ursprung ordentligt.

– Frågan hur pandemin kunde starta i en stad som har ett labb som studerar just den typen av virus är intressant, och viktig. Jag har själv övervägt den. Jag var en av forskarna som skrev under ett brev i Science i våras om att den hypotesen måste utredas mer på allvar, säger Michael Worobey.

Men hans sammanställning över de tidigaste sjukdomsfallen pekar ändå mer mot djurmarknaden, menar han.

– Om vi lägger Wuhan under mikroskopet, med riktigt hög förstoring, ser vi att den stora majoriteten av de första fallen finns i och omkring djurmarknaden, som verkligen bara är en mycket liten droppe i havet i en stad med 11 miljoner invånare, säger Michael Worobey.

Alina Chan, molekylärbiolog vid Broad Institute i Boston. Foto: Privat

Men Alina Chan tycker att mer talar för att viruset kom från WIV.

– Just nu finns det absolut noll avgörande bevis för att viruset har naturligt ursprung eller för att det kommer från ett labb. Men det finns massor av indicier för båda. Personligen skulle jag säga att det finns fler indicier för att viruset kommer från ett labb. Men det finns inga avgörande bevis, säger Alina Chan.

– Ett enda avgörande bevis skulle förändra allt. Så jag tycker att forskare ska fokusera på att samla in mer information istället för att gissa, fortsätter hon.

Hon håller inte med om Michael Worobeys slutsatser.

– Min största invändning är att det inte spelar någon roll vem som först visade symtom i december. Det som spelar roll är fallen i november. Kina säger att de inte vet. Men det är otänkbart att ett land med så stor förmåga att kartlägga folk inte har kunnat spåra tidigare fall från hösten 2019, säger hon.

Michael Worobey menar däremot att det kan få allvarliga konsekvenser att dra slutsatsen att viruset kom från labbet utan att vara säker.

– Många som föredrar idén om en labbläcka kräver nu att mycket av den biologiska forskningen som spelar en viktig roll för att förebygga och förstå pandemier ska stängas ner. Om den teorin är fel fokuserar vi på lösningar på ett problem som inte finns, säger han.