Nya klimatlöften fortfarande långt från målet

Klimatförkortningar - det här betyder de

COP26 - Conference of the Parties. En årlig konferens som anordnas av FN där ledare och deltagare från hela världen samlas. De mest kända handlar om klimatet och ”the Parties” i det sammanhanget innefattar alla länder som har skrivit under klimatkonventionen. Siffran står för vilket nummer i ordningen mötet är. Mötet i Glasgow är således det 26:e mötet och inleds 31 oktober.

UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change, eller klimatkonventionen som man oftast säger på svenska. Fördraget undertecknades av nästan alla världens länder på konferensen i Rio 1992. UNFCCC refererar också ofta till sekretariatet bakom konventionen, som ligger i Bonn. Namnet uttalas U-N-F-tripleC på engelska.

NDC - Nationally Determined Contribution, eller nationella klimatplaner som man ofta säger på svenska. I Parisavtalet står att alla länder ska lämna in en NDC till klimatkonventionens sekretariat där de beskriver hur stora utsläppsminskningar de planerar att göra de kommande åren. Klimatplanerna ska uppdateras vart femte år enligt Parisavtalet.

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, eller FN:s klimatpanel, är en samling av forskare från hela världen som utvärderar och sammanställer forskning om klimatförändringarna. Datan som studeras kommer från forskningsinstitut och universitet över hela världen. IPCC grundades 1988 av världsmeteorologiska organisationen WMO och FN:s miljöprogram UNEP.

AR6 - IPCC:s senaste klimatrapport, där den första delen släpptes i augusti och fick stor uppmärksamhet världen över. Där slås bland annat fast att klimatet ändras snabbt och orsakar värre extremväder redan nu – och att det är mänsklig påverkan som är orsaken. Dessutom konstateras att uppvärmningen kommer att ha passerat 1,5 grader redan om tio år, om utsläppen fortsätter som nu. Den andra delen av rapporten släpps i februari 2022.