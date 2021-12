Offentlig konsumtion en stor källa till utsläpp

Ska klimatmålen nås och den globala uppvärmningen bromsas måste utsläppen i genomsnitt globalt ligga på ungefär 1 ton per person och år. I Sverige ligger vi i dagsläget på 9 ton per person om man räknar in de utsläpp som vår konsumtion orsakar utomlands.



Enligt en analys som myndigheten har gjort uppgår de offentliga inköpens klimatpåverkan till 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, vilket utslaget per svensk blir 2,3 ton i klimatavtryck.

En enskild svensk person kan alltså i dagsläget inte ens vara nära att nå målet på 1 ton hur stora personliga ansträngningar den än gör, eftersom utsläppen som sker i offentlig verksamhet som kollektivtrafik, byggande, vägar, vård, utbildning och liknande ligger på flera ton per person. Om klimatmålen ska nås måste det ske stora omställningar i samhället.

– Den offentliga konsumtionen är något som individen har svårt att påverka med sina egna konsumtionsval. Där måste det offentliga gå in och styra med sina inköp och investeringar, säger Annie Stålberg, chef för Upphandlingsmyndighetens hållbarhetsenhet.

Kommunernas och de kommunala bostadsbolagens inköp står för mer än hälften av den påverkan som sker till följd av inköp, ungefär 12,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter om året.

Klimatpåverkan uppdelat på köpargrupp: (Ton koldioxidekvivalenter) Källa: Upphandlingsmyndigheten

Trots den stora klimatpåverkan är det bara drygt hälften, 55 procent, av kommunerna som i hög grad ställer klimatkrav när de gör sina upphandlingar, enligt en undersökning från myndigheten.

– Offentlig sektor driver inte alltid på för att få till stånd hållbara upphandlingar. I många fall ställs till exempel krav på fabriksnya produkter, vilket gör att företag som jobbar med livstidsförlängning av produkter inte har möjlighet att delta, säger Annie Stålberg.

Störst påverkan har ”byggnad, fastigheter och mark”, därefter kommer gruppen ”utrustning och material” där bland annat byggmaterial, fordonsbränslen, möbler och kontorsmaterial ingår. Närmare fyra av tio upphandlingar avser bygg och anläggningsarbete, enligt myndigheten. Anders Wijkman, tidigare ordförande för Upphandlingsutredningen 2011-2013, menar att omställningen av byggsektorn har gått för långsamt.

– I Sverige var vi tidigt duktiga på energieffektivisering av byggnader. Men mer än hälften av en byggnads klimatpåverkan sker under själva byggfasen. Stål, cement, plast och aluminium är material som medför stora utsläpp och därför är det önskvärt att bygga mer i trä. Där hade det offentliga kunnat ligga på mycket mer, säger han.

Klimatpåverkan uppdelat på köpkategori: (Ton koldioxidekvivalenter) Källa: Upphandlingsmyndigheten

Under hösten har Upphandlingsmyndigheten på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning för hur man kan gå tillväga för att ta in klimattänk i byggandet.

– Väldigt tidigt i byggprocessen behöver byggprojektledningen titta på både formen på byggnaden och vilka material som väljs. Dessutom använder byggnader mycket energi, det leder till klimatpåverkan och därför behöver energieffektivitet också komma in tidigt i projekten så att arkitekten tänker på klimatet och arbetar tillsammans energisamordnaren, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten

Vid sidan av att bygga mer i trä är en annan lågt hängande frukt att hyra tjänster i stället för att köpa produkter, menar Anders Wijkman. Det kan till exempel handla om att hyra textilier, kontorsutrustning eller elektronik.

– Då ligger det ett intresse från den som tillhandahåller tjänsten att produkterna håller så länge som möjligt. Det ger en helt annan logik än den kultur av ständiga produktbyten som många företag i dag tjänar pengar på, säger han.

Totalt omfattar den offentliga upphandlingen ett belopp på cirka 800 miljarder kronor per år. Jens Johansson tror att det går att göra mycket mer i upphandlingsarbetet för att få ner utsläpp och miljöbelastning:

– Det finns många olika sätt att göra det på. Ett sätt är att ställa krav i upphandlingar, ett annat är att också arbeta strategiskt och se över rutiner för hur man arbetar med saker och hur saker köps.

Myndigheter som annonserade flest upphandlingar 2019 Källa: Upphandlingsmyndigheten

Regler som påverkar hur ofta varor och material byts ut är något som kan ses över, enligt Jens Johansson. Det gäller bland annat regler för hur lång avskrivningstiden är, material som är avskrivet tas inte längre upp som värden i bokföringen.

– När man ser att möbler och sådant som it-utrustning och telefoner är avskrivna är det lättare att köpa nytt. Om det som redan finns också funkar och det inte byts ut blir det både en ekonomisk och miljömässig besparing.

Han pekar på att upphandlingarna sköts av tjänstemän, ska något ändras på ett bestående sätt måste det ofta komma beslut från politisk nivå eller ledningsnivå.

– Det handlar bland annat om att de politiska beslutsfattarna måste prioritera frågan och se till att riktlinjer för miljöanpassade inköp finns, är effektiva och når fram till de som ska göra arbetet, säger Jens Johansson.

– Ska samhället klara klimatkrisen så måste bestående och strukturella förbättringar till. Det är viktigt att kommunpolitiker och andra beslutsfattare förstår att inköpen har en stor klimatpåverkan.

Hos allmänheten finns ett stort stöd för att ställa klimatkrav i samband med upphandling. Tre av fyra personer, 76 procent, tycker att det är viktigt att deras kommun tar hänsyn till klimatpåverkan när de gör inköp, enligt en sifo-undersökning som Upphandlingsmyndigheten har gjort. Skillnaden mellan könen är signifikant, 85 procent av kvinnorna och 68 procent av männen i undersökningen har uppgett att de anser att det är viktigt.

Regeringen har uppmärksammat frågan, den offentliga upphandlingen och dess klimatpåverkan ingår i ett par aktuella ärenden.

Dels är ett förslag på skärpning av klimatkrav vid offentliga upphandlingar ute på remiss. Dels ingår det i Miljömålsberedningens uppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska konsumtionens klimatpåverkan att även se över hur klimatpolitiska ramverket med klimatmålen ska få genomslag i offentlig upphandling.

I dag är det bara en rekommendation att ta hänsyn till klimateffekter vid upphandlingar, men antas det nya förslaget och det skrivs in i lagen blir det en skyldighet.

– I vårt arbete förra året framkom erfarenheter från personer som arbetar med klimatkrav i upphandlingar i kommunerna att det visserligen inte fanns något formellt hinder i upphandlingslagstiftningen men att de inte heller fick stöd för att driva klimatkrav, säger Jens Johnsson.

– Blir det en lagändring skulle det ge stöd till alla som arbetar med upphandling.

