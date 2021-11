Örikets förhandlare: ”Vårt land slukas av stigande hav”

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

– Klimatkrisen är ingen fantasi, vi lever i den varenda dag, sa Seve Paenium, förhandlingsledare från öriket Tuvalu vid stormötet.

Han beskrev varför de hade kommit till klimatmötet COP 26 i Glasgow från Tuvalu i Stilla havet på andra sidan jordklotet, en lång och utmanande resa.

– Vi gjorde den för vi trodde och hoppades på att COP 26 skulle bli ett avgörande möte, en vändpunkt, sa Seve Paenium.

Han beskrev inledningen av mötet där politiska toppar från hela världen talade i Glasgow som lovande och att det gav stora förhoppningar om att årets möte skulle leda till att världen skulle vara på väg mot att nå 1,5-gradersmålet.

Men efter den hoppfulla inledningen för en dryg vecka sedan har mötet inte levt upp till förväntningarna. Seve Paeniums besvikelse är tydlig. På de stora bildskärmarna syntes att han hade tårar i ögonen.

Många länder hade begärt ordet när klimatmötets alla länder möttes för att diskutera det senaste förslaget till övergripande avtalstext.

– Vi är i frontlinjen av klimatförändringen. Vårt folk lider, vi behöver stöd och hjälp både i form av att utsläppen minskar men också med anpassning och finansiering, sa han till DN efter mötet i plenisalen.

Trots att det bara återstår några timmar av mötet hoppas Paenium fortfarande att de beslut som ska tas kan bli bättre för honom och de boende på Tuvalu.

– Nu finns en stor utmaning i de få timmar som är kvar. Vi hoppas på starkare åtaganden för att minska utsläppen och starkare åtaganden för att komma upp med finansiering. Vi vill se en särskild finansiering för skador och förluster som orsakas av klimatförändringen, säger Seve Paenium.

För några dagar sedan blev Tuvalus utrikesminister Simon Kofe viral när han talade till förhandlarna på COP 26 stående i havet med vattnet upp till knäna för att visa önationens krisläge.

– Anpassning är en stor och prioriterad fråga Tuvalu. Vi behöver mobilisera finansiering för anpassning, vårt land slukas av det stigande havet så vi behöver ersättning och hjälp för att skydda oss, säger Seve Paenium.

– På vår huvudö ligger närmare hälften, 40 procent, av ytan under nivån för det högsta tidvattnet. Den är väldigt känslig för högt vatten och vågor vid stormar, och även för saltvatten som tränger in underifrån och kommer in i grundvattnet, berättar Seve Paenium.