Peter Alestig: USA kallar klimatförändringen för ”största säkerhetshotet”

De sov i sovsäckar under bar himmel, i tusental i skydd under Del Rio International Bridge i Texas. Deras mål var enkelt: att fly katastrofen i hemlandet och ta sig in i USA.

Den plötsliga strömmen med hundratusentals migranter under hösten tog de amerikanska myndigheterna på sängen. De allra flesta kom från Haiti – ett land som med tragisk tydlighet visar hur klimatkrisen kan bidra till att ett land trillar över randen till kollaps.

Den 14 augusti drabbades önationen av en kraftig jordbävning. Två dagar slog en tropisk storm till mot landet.

Reuters rapporterade nyligen om hur bönder på ön lever i ständig skräck för nästa katastrof. Samtidigt ökar oron i landet. Förra veckan rapporterade BBC att det har skett 800 kidnappningar i Haiti hittills i år.

Hur länge står man ut att leva i en sådan situation?

Migrationen till USA visar svaret för många: inte längre.

Haiti är långt ifrån det enda exemplet. I en ny rapport från Pentagon pekas flera särskilda riskområden för klimatmigration och -konflikter ut: Afghanistan, Colombia, Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Irak, Myanmar, Nicaragua, Nordkorea och Pakistan – samt Centralamerika och små önationer i Stilla havet.

I en annan rapport varnar USA:s regering för de globala konsekvenserna av det som sker.

”Klimatrelaterad migration har potentiellt signifikanta implikationer för internationell säkerhet, stabilitet, konflikt och geopolitik”, skriver Vita huset i rapporten.

Rapporterna är senaste i en rad militära varningar för effekterna när levnadsförhållandena på jorden stöps om av klimatförändringen.

På vissa håll, främst i rika länder, kan människan anpassa sig genom innovation eller infrastruktur, som med dammar mot havet eller stora anläggningar för avsaltning av havsvatten.

På andra håll är den enda anpassningsmetoden att lämna sina hem. Genom migrationen fortplantar sig klimatkrisens katastrofala effekter för de mest utsatta länderna in i vår del av världen – ofta med långtgående politiska konsekvenser, vilket inte minst EU:s och USA:s reaktion på migrationsströmmarna de senaste åren har illustrerat.

Frågan hur världen ska hantera detta växande klimathot kommer att ligga högt på agendan i klimatmötet i Glasgow, dit Joe Biden kommer med sin färska varningsrapport under armen.

En stridsfråga kommer att bli klimatfinansiering – ett torrt ord som också kan beskrivas så här:

Kommer rika länderna att stötta fattiga länder i klimatanpassningen, eller kommer de att bygga murar mot dem som migrerar?