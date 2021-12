Professor: Stort slöseri med el i Sverige

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Sverige har världens sjunde högsta elförbrukning, räknat per person. Enligt statistik från Our World in Data använder en person i Sverige ungefär dubbelt så mycket el som en person i till exempel Tyskland eller Frankrike, och jämfört med Danmark är förbrukningen tre gånger större. Skillnaden brukar förklaras med Sveriges nordliga läge och en elintensiv industri.

Elkonsumtion per capita i världen Årlig genomsnittlig elkonsumtion per capita (kilowattimmar) Källa: Our world in data 2020.

Tio länderna med störst elkonsumtion per capita (kilowattimmar) Källa: Our world in data 2020.

Men enligt Louise Ödlund, professor i energisystem vid Linköpings universitet, gömmer siffrorna också en onödigt hög elanvändning som vuxit fram på grund av Sveriges relativt sett mycket låga elpriser.

– Om man tittar bakåt så har vi historiskt sett haft väldigt låga elpriser jämfört med andra länder. Vi har helt enkelt vant oss vid att ha billig el, och därför har vi byggt in oss i ett system där man inte behöver bry sig särskilt mycket om hur elen används.

Nere på kontinenten släcker man till exempel i industrier när man går på kaffepaus, men här i Sverige släcker vi inte ens när vi går på semester.

Energidebatten borde därför handla mer om hur vi kan använda den el vi har på ett klokare sätt, anser hon.

– Vi pratar väldigt mycket om hur vi ska tillföra el och energi. Det ska vi självklart göra på ett bra och hållbart sätt. Men vi måste framför allt fokusera betydligt mer på hela vårt energisystem och börja med att täta alla delar där det läcker som ett såll i dag. Det är den snabbaste och billigaste åtgärden som finns, men ändå hamnar den hela tiden i skymundan.

Enligt en rapport från branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen finns det möjlighet att minska Sveriges elanvändning med cirka 13 TWh (terawattimmar) per år genom effektiviseringar av bebyggelsen. Och forskare vid Chalmers tekniska högskola släppte en rapport förra året, som visar att motsvarande siffra för industrin är cirka 10 TWh per år. Sammantaget motsvarar det drygt 16 procent av Sveriges totala elanvändning, som är cirka 138 TWh per år.

Elanvändningen i Sverige per sektor Studier från bland annat Chalmers tekniska högskola och branschorganisationen Energieffektiviserings-företagen visar att Sverige har möjlighet att minska den totala elanvändningen med drygt 16 procent genom effektiviseringar inom industrin och bebyggelse. Vår totala elanvändning låg på 138 TWh 2019. Sammanlagt kan 23 TWh sparas in per år genom åtgärder som effektivare uppvärmning och isolering samt smart elövervakning. Inom industrin är ventilation och belysning fortfarande stora energitjuvar, samt processer med låg verkningsgrad. Källa: Energimyndigheten & ER 2021:28. Grafik: Maria Westholm.

Inom industrin är bland annat ventilation, belysning och tryckluft tre energitjuvar där det finns möjlighet att göra stora besparingar enligt Louise Ödlund. Sedan handlar det om att byta till processer med högre verkningsgrad – och att överlag ändra synen på hur elen används.

– När vi jämför med andra länder som har högre elpriser ser man tydliga skillnader i beteende. Nere på kontinenten släcker man till exempel i industrier när man går på kaffepaus, men här i Sverige släcker vi inte ens när vi går på semester, om man ska dra det lite till sin spets, säger Louise Ödlund.

Peter Bennich, senior rådgivare och expert på energieffektivisering vid Energimyndigheten, tycker också att den nuvarande energidebatten är för onyanserad.

– Ja, absolut. Det är ett väldigt fokus på energiproduktion. Men energisystemet är mer komplicerat än så. Det naturliga är att vända på perspektivet och börja med att titta på användarsidan. Först måste vi fokusera på hur vi kan begränsa slöseriet genom att effektivisera och göra systemet smartare. Sedan tillför man den el som behövs och bygger ut nätet vid behov, säger han.

En lätt åtgärd är att börja med den elanvändning som inte gör någon egentlig nytta i dag, och som de flesta inte ens känner till, menar Louise Ödlund.

– Man brukar säga att i hemmet är ungefär 30 procent ren tomgång, el som används fast man inte behöver använda den. Det kan vara belysning som slår igång, laddare och standbyfunktioner. Det ser vi även i industrier. Att se över den elen kostar ju absolut ingenting, säger hon.

Andra förhållandevis enkla åtgärder handlar om att till exempel justera värmesystem och ventilation, tilläggsisolera tak och fasader samt täta fönster. När det gäller uppvärmningen har Sverige fortfarande hög andel elvärme, som bidrar till att öka risken för effektbrist under kalla dagar då uppvärmningen behövs som mest.

– En annan sak som börjar komma är att man kopplar ihop ventilation, värme och belysning som kombineras med väderdata i smarta system och sedan kan styras av artificiell intelligens som lär sig hur byggnaden beter sig. Det kan optimera driften rejält och ge mycket stora besparingar utan att man egentligen behöver byta något, säger Peter Bennich.

Han nämner även försök med så kallade flexibilitetsmarknader. I korta drag handlar det om att konsumenter kan få betalt för att tillfälligt koppla bort delar av sin förbrukning som inte är helt nödvändig under stora belastningstoppar, så att industrier eller andra prioriterade verksamheter kan få företräde utan att det blir nödvändigt att starta reservkraftverk. Systemet sköts av artificiell intelligens, som känner av vilka delar som kan kopplas bort utan att påverka husets funktion. Sådana försök pågår på olika håll i bland annat Uppland, Malmö, Västernorrland och Gotland.

– Det är ett mycket effektivt sätt att hantera belastningstoppar. Systemet håller koll på hur länge exempelvis kylskåpet eller bergvärmepumpen kan slås av i olika intervaller utan att man ska behöva märka något, säger Peter Bennich.

Det pågår åtgärder för att effektivisera elanvändningen i Sverige. Till exempel finns det vissa krav på energiprestandan i både byggnader och apparater, och en energimärkning som EU har infört. Men både Peter Bennich och Louise Ödlund menar att det finns betydligt mer att göra och att det är viktigt att öka insatserna för att effektivisera elanvändningen i Sverige.

– Vi har ju vetat länge att elpriserna kommer att öka, och nu när de gör det så gäller det att vi hänger med och ändrar vårt beteende. Vi kan inte fortsätta att bete oss som när vi hade låga elpriser, det håller inte i längden, säger Louise Ödlund.