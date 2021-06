Rapport: Både klimatet och den biologiska mångfalden måste räddas för att vi ska överleva

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Vi måste snabbt få ned våra utsläpp av växthusgaser och fånga in koldioxid som redan finns i atmosfären om vi ska ha någon chans att begränsa uppvärmningen till nivåer vi kan hantera. Men om åtgärderna mot klimatkrisen samtidigt hotar och förstör biologisk mångfald riskerar vi vår hälsa, vår ekonomi, vår försörjning av mat och vatten, och skapar dessutom grogrund för framtida pandemier.

– Varför ska vi bry oss om biologisk mångfald och inte bara om klimatförändringarna? Behöver vi verkligen biologisk mångfald? Svaret är ja. Om man planterar skog med samma sorts träd så kan alltihop slås ut av en torka. Det kan komma skadeinsekter som förstör vartenda träd, säger Camille Parmesan, professor vid institutionen för biologiska och marina vetenskaper vid universitetet i Plymouth i England..

– Det här är viktigt för oss alla, även för den som bara bryr sig om människor. Vi kan inte fortsätta att upprätthålla vårt sätt att leva om vi förstör den biologiska mångfalden. Vi kan inte ha ett landskap där vi bara odlar grödor och har skogsplanteringar. Mångfaldiga och hälsosamma ekosystem fungerar bättre, och de är också bättre på att ta upp koldioxid. Så de är bättre på att hejda uppvärmningen och är dessutom mer motståndskraftiga mot klimatförändringarna, fortsätter hon.

Hon var en av deltagarna när 50 av världens främsta experter på klimatförändringar och biologisk mångfald hade ett fyra dagar långt digitalt möte i december förra året. Det var det första samarbetet mellan organisationerna IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, och IPBES, Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, som sammanställer kunskapsläget för biologisk mångfald på samma sätt som klimatpanelen IPCC gör för klimatförändringarna. Rapporten från mötet presenterades förra veckan, efter att den blivit granskad och godkänd av andra forskare.

Budskapet i rapporten är tydligt: klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är allvarliga hot mot mänskligheten, och de är tätt sammanlänkade. Båda kriserna är orsakade av människan, och ingen av dem kan lösas utan hänsyn till den andra. Men med hjälp av naturen kan vi hitta lösningar som både kan hejda den globala upphettningen och gynna biologisk mångfald.

– Att behandla klimat, biologisk mångfald och våra mänskliga samhällen som sammankopplade system är nyckeln till framgångsrika resultat, säger professor Hans-Otto Pörtner, chef för avdelningen för integrerad ekofysiologi vid Alfred Wegenerinstitutet i Bremerhaven i Tyskland.

Rapporten är tillägnad Bob Scholes, professor i systemekologi vid University of the Witwatersrand i Johannesburg i Sydafrika, som tillsammans med Hans-Otto Pörtner ledde expertgruppens arbete. Den 28 april avled han hastigt efter en vandring i norra Namibia, bara 63 år gammal.

För att få bort de mängder koldioxid som krävs behövs det odlingar på tusentals miljoner hektar, över hela planeten.

IPBES presschef Robert Spaull inledde presentationen av rapporten med ett citat av Bob Scholes: ”Under alldeles för lång tid har vi som arbetar med att bevara biologisk mångfald bara pratat för oss själva. Följden av det är att förlusten av natur ses som ett problem långt borta som hanteras av andra. Men för att vinna kampen om att göra världen hållbar är den viktigaste platsen där vi måste arbeta det levande landskapet där vanliga människor finns. Det betyder att det är allas ansvar, och att alla har en roll i att se till att vi får en hållbar framtid.”

Ett exempel på en åtgärd mot klimatförändringarna som kan vara skadlig för den biologiska mångfalden är storskalig odling av energiskog och andra växter för att göra biobränslen.

– Bioenergi är bra för att hejda klimatförändringarna, av två anledningar. Det kan ersätta fossila bränslen, och vi kan fånga in koldioxid från förbränningen och pumpa ner den under jord, så att vi får negativa utsläpp och tar bort koldioxid ur atmosfären, säger Peter Smith, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid universitetet i Aberdeen i Skottland, och en av rapportens författare.

Tekniken kallas bioenergi med koldioxidlagring, eller BECCS (bio-energy with carbon capture and storage), där koldioxid som växter tagit upp från luften samlas in när växterna förbränns och lagras i berggrunden.

– Men det finns en del möjliga nackdelar för biologisk mångfald. För att få bort de mängder koldioxid som krävs behövs det odlingar på tusentals miljoner hektar, över hela planeten. Man brukar säga att det krävs ett område som är dubbelt så stort som Indien. Och då får vi problem eftersom land också behövs för att odla mat och för att bevara biologisk mångfald. Men om bioenergin kan inkluderas i landskap med många olika användningar tror jag att det kan vara bra. Jag köper inte tanken på att bioenergi alltid är dåligt eller att bioenergi alltid kommer att vara lösningen. Men jag tror att det finns bra och dåliga sätt att göra det på, säger Peter Smith.

”Att plantera träd är rätt på vissa ställen, men på andra platser kan det vara katastrof”, säger Camille Parmesan. Foto: Janerik Henriksson/TT

Att plantera träd överallt är inte heller alltid rätt lösning.

– Det låter bra i tidningsrubriker att vi bara behöver plantera fler träd. Men vi måste göra det smart. Att plantera träd är rätt på vissa ställen, men på andra platser kan det vara katastrof. För att hitta lösningarna måste vi veta vad som ska göras, var och hur, säger Camille Parmesan.

Ett varierat landskap med många olika växter som passar in i sin miljö och växtzon ger bäst förutsättningar för att ta upp koldioxid från luften och är också motståndskraftigt mot klimatförändringar och skadedjursangrepp. En skogsplantering med importerade arter från andra delar av världen kan vara motsatsen till det.

– Jag vandrade nyligen i en sådan skog i Storbritannien. Jag ska inte förolämpa öknar genom att kalla det för en öken, för en välmående öken är vacker, mångfaldig och fantastisk. Det här var sterilt. Det var bara en enda art av träd, som inte ens hör hemma i Storbritannien. Och det fanns inget annat. Inga insekter, inga fåglar, ingen undervegetation. Det kunde lika gärna vara byggt i betong. Vi kan intala oss att det ändå är bra för klimatet, men det är det verkligen inte, säger Camille Parmesan.

Men naturen erbjuder lösningar som är bra både för klimatet och för den biologiska mångfalden, skriver forskarna.

– Att återställa naturliga ekosystem som mangroveskogar, sjögräs, ängar, torvmark, gräsmark och savann förbättrar upptaget av koldioxid och är gynnsamt för den biologiska mångfladen, och för människan, säger Hans-Otto Pörtner.

Läs mer: Plantering av sjögräs ska hindra erosion

Läs mer: Så leder skogsskövling till nya pandemier