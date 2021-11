Svensk expert: ”Mötet måste redan betraktas som lyckat”

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

COP26, klimatmötet i Glasgow börjar närma sig halvtid. Inledningen där allt ljus var på världsledare som proklamerade internationella allianser mellan länder för att stoppa avskogning och bromsa metanutsläpp är över.

Men i det stora kongressområdet i centrala Glasgow fortsätter förhandlingarna. Årets klimatmöte är rekordstort, cirka 40 000 personer är registrerade. Och det märks. Köerna för att komma in och passera säkerhetskontrollerna ringlar rekordlånga.

Coronapandemin bidrar till köerna. Alla som är registrerade för att på ett eller annat sätt delta i mötet måste varje morgon göra ett covidtest som ska registreras digitalt hos den brittiska folkhälsomyndigheten och resultatet visas upp vid ingången.

Innan mötet pekades några kärnfrågor ut som måste lösas under de två veckorna i Glasgow. Finansiering är sedan länge en knäckfråga. Redan under klimatmötet i Köpenhamn 2009 bestämdes att de rika länderna skulle bidra med stöd till utvecklingsländer med 100 miljarder dollar per år 2020–2025. Hittills har man inte lyckats. Enligt den senaste bedömningen blir det inte möjligt att nå målet på 100 miljarder förrän 2023.

Frågan är i högsta grad levande även i Glasgow, det märktes inte minst när det internationella miljö- och klimatnätverket, Climate action network, CAN, hade presskonferens på torsdagen.

– Vi väntar fortfarande på pengarna, sa Mohamed Adow, chef för organisationen Powershift Africa.

Han uppmanade ordförandelandet Storbritannien att öka trycket på ”dollarklubben” för att leverera det som lovades för mer än tio år sedan.

Bild 1 av 2 Björn-Ola Linnér, professor och forskare i klimatpolitik. Munskyddet med texten ”Flex for 1,5” har han fått från kollegor på Fiji och ingår i en kampanj för att anstränga sig för att nå 1,5 gradersmålet. Foto: Jannike Kihlberg Bild 2 av 2 Björn-Ola Linnér, professor och forskare i klimatpolitik. Foto: Jannike Kihlberg Bildspel

För två år sedan, 2019, vid FN:s senaste stora klimatmöte, COP 25 som hölls i Madrid, var besvikelsen och frustrationen stor över att så många frågor inte kunde lösas. I år är läget annorlunda.

– Jag tycker stämningen är god. Det är lite beroende på att nu har vi inte setts på två år. Det finns ett stort behov av att komma tillsammans och redogöra för sina olika förväntningar och vad man hoppas få ut av mötet, säger Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare.

– Det finns också de rent personliga banden mellan många förhandlare som har jobbat i den här processen i många år och det gör ju också att det finns ett element av glädje i detta att komma tillbaka och ses och faktiskt kunna sätta igång arbetet ordentligt.

Hur går förhandlingarna?

– Vi har gjort framsteg och vi har börjat få en del texter på bordet men vi har många svåra frågor att klara av också, säger Mattias Frumerie.

En stor anledning till att stämningen är bättre än senaste gången klimatförhandlarna möttes är att USA är tillbaka i Parisavtalet och aktivt i det internationella klimatarbetet. De utspel som gjordes de första inledande dagarna, om minskad avskogning, att minska metanutsläpp har också bidragit till en positiv stämning.

– Mest oväntat och positivt var att Indien presenterade nya klimatmål och hade med konkreta åtgärder i sina planer. Det skapade energi och det sätter också press på Kina, säger Björn-Ola Linnér, professor vid Linköpings universitet som forskar i klimatpolitik.

Indien föreslog bland annat att hälften av energibehovet ska vara förnybart till 2030, järnvägsnätet ska vara koldioxidneutralt till samma år. Totalt ska de minska sina beräknade koldioxidutsläpp med en miljard ton från och med nu till 2030.

– Mötet här i Glasgow är redan lyckat. Det kommer kanske inte att ge lösningar som gör att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet, men det är långt över de förväntningarna som fanns innan mötet. Men jag tror inte att ö-staterna och de unga klimataktivisterna kommer att vara nöjda med beskeden från mötet, säger Björn-Ola Linnér.