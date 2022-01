Så kan du påverka din vikt med hjälp av dygnsrytmen

Periodisk fasta har blivit ett populärt sätt att gå ner i vikt och minska risken för flera sjukdomar. Mest känd är kanske 5:2-dieten. Den innebär att man drar ner på kalorierna under två fastedagar varje vecka.

Men en annan typ av periodisk fasta börjar väcka forskarnas intresse. Den kallas tidsbegränsat matintag, vilket betyder att man äter inom till exempel en sex- eller tiotimmarsperiod varje dag. Dieterna kallas bland annat 18:6, 16:8 och 14:10.

Den som följer 16:8-metoden äter under 8 timmar (till exempel klockan 10:00-18:00) och fastar i 16 timmar (klockan 18:00-10:00). Till skillnad från 5:2 och annan korttidsfasta samlar man sina måltider inom ett visst antal timmar varje dag, och förlänger dygnets fasteperiod.

– En fördel är att man äter som vanligt, och slipper räkna kalorier. Det är väldigt enkelt, och studier visar att många lyckas följa metoden utan att avbryta. Min erfarenhet är att ett tio timmars ätfönster är enklast att följa för de flesta, säger Kerstin Brismar, som är senior professor i endokrinologi och diabetesforskning vid Karolinska institutet. Hon har forskat på olika typer av tidsbegränsat ätande, framför allt 5:2-metoden.

Hittills har det bara gjorts ett 15-tal studier på ätfönster hos människor. Resultaten visar att en kortare ätperiod under dagen följd av förlängd kvälls- och nattfasta leder till viktminskning och förbättrad hälsa. Deltagarna i studierna minskar sitt kaloriintag med i snitt 20-30 procent om de inte äter större portioner än vanligt under sina ätfönster.

– Man hinner helt enkelt inte stoppa i sig lika mycket under ätperioderna om man håller sig till två tre måltider och inte äter mellan dem, säger Kerstin Brismar.

Överviktiga eller feta deltagare i studierna går ner ungefär 2-4 procent i vikt under 12-16 veckor utan att räkna kalorier. Det motsvarar en viktminskning på 1,8-3,6 kilo hos en person som väger 90 kilo.

– Det blir cirka 8-14 kilo på ett år, vilket är bra och har klara hälsoeffekter, säger Kerstin Brismar.

Resultaten är ungefär de samma oavsett om man väljer att äta under åtta eller tio timmar.

– Vår forskning visar att kortare ätperioder på fyra-sex timmar möjligen tycks ge något större viktminskning än längre ätperioder på åtta-tio timmar. Men vi behöver fler och större studier för att veta det säkert, säger Krista A Varady, som är professor i näringslära vid University of Illinois i Chicago.

Periodisk fasta ger enligt Krista A Varady ungefär samma resultat på vågen över tid som traditionella dieter som bygger på kaloribegränsning (som till exempel fettsnål kost). Men så kallade ätfönster har en fördel: man behöver bara vara disciplinerad med sina mattider, och slipper tänka på vad man äter. Det viktigaste är att hitta en metod som fungerar i vardagen, menar Kerstin Brismar.

– Tidsbegränsat ätande kan vara ett lämpligt alternativ för de flesta. De enda som bör vara försiktiga är alla som har diabetes, som inte bör hoppa över sin frukost. Då riskerar blodsockret att bli för högt resten av dagen.

Studier visar att om man bara äter under ett begränsat antal timmar varje dag får man inte bara mindre midjemått, det kan minska risken för sjukdom.

– Det är i första hand själva viktminskningen som driver på hälsofördelarna. Kroppsvikten har en direkt koppling till den metabola hälsan och risken för diabetes och hjärt- och kärlsjukdom, säger Krista A Varady.

Men flera studier visar att tidsbegränsat ätande tycks kunna förbättra hälsan oavsett om man går ned i vikt eller inte. En amerikansk studie visar att överviktiga män med förstadium till typ 2-diabetes (prediabetes) kan öka insulinkänsligheten, sänka blodtrycket och minska oxidativ stress efter bara fem veckor med 18:6-metoden – trots att männen inte gick ned i vikt. När syre omsätts i kroppen bildas så kallade fria radikaler. Oxidativ stress innebär att halterna av så kallade fria radikaler blir för höga, vilket ökar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdom, cancer och inflammatoriska sjukdomar.

En italiensk studie visar att vältränade män som har ett ätfönster på åtta timmar (16:8) får sänkt fasteblodsocker och insulin samt minskad insulinresistens redan efter två månader. Förhöjt fasteblodsocker och insulinresistens kan vara tecken på diabetes. Kroppens celler får sitt bränsle i form av blodsocker (glukos). För att sockret ska tas upp av till exempel muskelcellerna behövs hormonet insulin. Personer med diabetes har antingen brist på insulin (typ 1-diabetes) eller är mindre känsliga (resistenta) för insulin (typ 2-diabetes), och riskerar därför att få förhöjt blodsocker vilket ökar risken för följdsjukdomar.

– Alla bör undvika att äta sent på kvällen, under natten eller mellan måltiderna. Det här är inte är en bantningsmetod utan något alla bör göra helst 5-6 dagar i veckan, säger Kerstin Brismar.

Så fungerar tidsbegränsat matintag Välj den ätperiod som passar dig. Lägg den som du själv vill, till exempel 09.00–19.00, följd av fasta 19.00-09.00. Ha samma ätfönster varje dag, helst hela veckan. Grafik: Johan Andersson Fakta: Anna Bratt Foto: Alamy (bilden är ett montage) Källor: Satchin Panda, Krista A Varady, Kerstin Brismar samt tidskrifterna Cell Metabolism och Science med flera.

Det är oklart i vilken omfattning tidsbegränsat matintag kan förbättra blodfetter och sänka blodets nivå av en form av fetter som i höga halter kan leda till hjärt- och kärlsjukdom; här visar studierna olika resultat.

Studier visar också att det kan vara fördelaktigt att äta de större målen tidigt under dagen när kroppen är som bäst på att hantera födan och ta hand om blodsocker. Äter man sent på dagen kan blodsockret ligga för högt under många timmar, vilket kan leda till ökat insulinpåslag och i förlängningen typ 2-diabetes.

Professor Satchin Panda vid Salk Institute i USA intresserar sig för tidsbundenheten hos olika processer i kroppen. Han forskar på hur den så kallade cirkadiska klockan, eller dygnsrytmen, påverkar kroppen. Upptäckten av den cirkadiska rytmen gav tre andra forskare Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2017.

Nästan alla celler i kroppen styrs av ett inre tidssystem, eller dygnsklocka, som aktiverar eller stänger av olika processer i kroppen under en 24-timmarsperiod. Hjärnan styrs av morgonens första ljus, medan dagens första måltid enligt Satchin Panda talar om för klockorna i magtarmkanalen, levern och njurarna att det är dags att inleda dagen.

Enligt Satchin Pandas är kroppens optimala ätfönster tio timmar från det att man har ätit frukost. Efter cirka tio timmar blir matsmältningsorganen mindre effektiva eftersom de inte är programmerade att vara i gång dygnet runt. Under kvällar och nätter behöver organen få möjlighet till reparation och vila. Då använder kroppen i stället främst lagrat fett som bränsle. Därför är det bäst att lägga sitt matfönster tidigt på dagen, och inte äta på kvällen eller natten. Då utnyttjar man kroppens egen rytm för att förbättra fettförbränningen, vilket kan minska fettinlagringen i kroppen.

Viktminskning Fyra eller sex timmars ätperiod gav liknande viktminskning. Grafik: DN Källa: Tidskrifterna Cell Metabolism

Kerstin Brismar har tagit intryck av Satchin Pandas forskning och äter nu middag tidigare, och sällan mellan måltiderna.

– Jag äter oftast ingenting efter klockan 19 på kvällen, jag försöker låta det gå minst tre fyra timmar mellan middag och sänggåendet. Då slipper kroppen förbränna mat under natten, och kan i stället vila och återhämta sig. Cellerna i organen kan ägna sig åt reparation och uppbyggnad under fasteperioden på 13-14 timmar, säger hon.

Fakta. Tips för dig som vill äta tidsbegränsat Välj det tidsfönster för ditt ätande som passar dig. Det kan vara bra att börja med 12 timmars ätperiod den första veckan för att vänja sig. Allt mellan 4 timmar och 12 timmar kan enligt forskaren Satchin Panda vara bra för hälsan. Ät ingenting mellan måltiderna. Tajma tiden för dagens sista tugga eller dryck med kalorier så att det hinner gå minst tre timmar innan du lägger dig. Allra bäst tycks det vara att äta det större målet tidigare på dagen. Om du har en sjukdom, till exempel diabetes, bör du först kolla med din läkare om metoden är lämplig för dig. Visa mer

Läs mer:

Marias kamp mot fetman: ”Har blivit en klassfråga”

Erik Helmerson: Chefen borde hålla sig borta från din kropp och själ