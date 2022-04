Så kan soldaterna ha drabbats av strålning i Tjernobyl

Fakta: Möjliga stråldoser i förbjudna zonen vid Tjernobyl

Mängden radioaktivt nedfall från Tjernobylolyckan som finns på marken i den förbjudna zonen varierar kraftigt, även inom små områden. Det finns exempel på partier med extra hög markbeläggning där stråldosen är en hundratusendels sievert i timmen. En person som vistas där dygnet runt i ett år utsätts för en stråldos på 85 mSv, vilket är en hög dos. En person som vistas där under arbetstid, åtta timmar per dag under 240 dygn, får en årsdos strax under 20 mSv, det vill säga under gränsen för vad radiologiska arbetare får utsättas för under ett år.

Att få fram hur stora doser soldater i skyttevärn utsatts för kräver mer omfattande beräkningar, eftersom de kan ha legat nedgrävda i jorden. Man behöver också ta hänsyn till hur mycket damm och jord de kan ha fått i sig.