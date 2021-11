Så lyckades Saudiarabien få bort referenser till fossila bränslen i IPCC-rapport

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Rapporten från FN:s klimatpanel IPCC slog ner som en bomb i augusti i år. Nu kunde den samlade vetenskapen för första gången visa att människans utsläpp orsakar värre extremväder här och nu, över hela jorden.

Men i rapportens viktigaste dokument – det som kallas Summary for policymakers, sammanfattning för beslutsfattare – går det inte att läsa en enda formulering om vad det framför allt är som orsakar klimatkrisen: förbränning av fossila bränslen. Faktum är att de två orden över huvud taget inte nämns.

Och detta är, kan DN visa, ett direkt resultat av framför allt Saudiarabiens och andra allierades lobbyarbete.

Som DN skildrat i intervjun med IPCC-chefen Hoesung Lee, är förhandlingarna kring Summary for policymakers till stor del hemliga. Men vissa delar läcker ut, bland annat genom de oberoende FN-observatörer som är på plats och som sedan sammanfattar förhandlingarna i rapporteringstjänsten Earth Negotiations Bulletin.

DN har gått igenom dokumentationen från de senaste förhandlingarna, och dessutom pratat med ett antal källor som varit med vid förhandlingarna i år och vid tidigare tillfällen.

Och bilden som framkommer är dramatisk. Den visar hur flera länder, bland andra Saudiarabien och Kina, gång på gång lobbat – och enligt DN:s källor flera gånger lyckats – med att tona ner språket i IPCC:s sammanfattningar för beslutsfattare.

Den senaste förhandlingen inleddes i Genève i Schweiz, vid FN-högkvarteret den 26 juli i år. Under mötets elva dagar gick de närmare 200 länderna igenom det dokument som forskarna föreslagit, rad för rad.

Statschefer träffas i det kungliga saudiska palatset under Green Initiative Summit i Riyadh. Saudiarabien har länge, liksom många andra oljeländer, förordat satsningar på teknik för att fånga in koldioxid framför att fasa ut förbränning av fossila bränslen. Foto: Bandar Aljaloud/Saudiska kungahuset/AP

För att förstå vad som hände i Genève, och varför det mötet skiljer sig från resten av processen när IPCC tar fram sina rapporter, behöver vi göra en kort genomgång av hur IPCC fungerar.

För det första ska man veta att klimatpanelen inte genomför någon egen forskning, utan sammanfattar befintlig kunskap. Innan mötet den 26 juli hade forskarna i flera år arbetat för att sammanfatta kunskapen, i en process där flera tusen sidor långa utkast granskats i flera omgångar av framför allt experter och forskare – men även politiska representanter. Faktum är att vem som helst kan anmäla sig till den grupp som får ge IPCC-forskarna kommentarer. Varje kommentar som kommer in, måste granskas.

Men – och det här är viktigt – det är forskarna som skriver rapporten och som beslutar om formuleringarna.

Och där skiljer sig den stora rapporten från sammanfattningen för beslutsfattare, kallad SPM, som alltså var det dokument som förhandlades i Genève. I SPM tar forskarna bara fram ett utkast – som sedan länderna i FN:s klimatkonvention UNFCCC måste godkänna, efter långa förhandlingar.

Saudiarabien och andra oljeländer, ibland i koalition med länder som Indien, Brasilien eller Kina, gör allt för att bromsa.

Och i rapporteringen från Earth Negotiations Bulletin framgår hur dokumentet förändrades under den 11 dagar långa förhandlingen.

Earth Negotiations Bulletin utelämnar enligt DN:s källor ofta de mest kontroversiella uttalandena. Men rapporten är ändå talande. I den utkristalliserar sig ett tydligt mönster, där rika oljenationer – ofta men inte alltid i allians med bland andra Kina och Indien – återkommande lobbar för svagare skrivningar än dem som föreslagits av forskarna.

Några exempel:

• När huvudbudskapen diskuterades ville Saudiarabien, Kina och Indien ta bort ”entydigt” i meningen ”det är entydigt att mänsklig påverkan har värmt upp atmosfären, haven och land”. Den förhandlingen förlorade de.

• När en graf över hur stor del av uppvärmningen som är mänskligt orsakad diskuterades ifrågasatte Indien referensen till ”mänsklig påverkan”.

• När det gäller hur nivån av koldioxid i atmosfären ska beskrivas, ville Saudiarabien ersätta att nivån ”saknar motstycke” de senaste två miljoner åren med att nivån är ”högre än” på två miljoner år – och fick igenom det. Även när det gäller avsmältning av glaciärer sedan 1950 jämfört med de senaste 2000 åren ville Saudiarabien stryka ”saknar motstycke”, men i den diskussionen förlorade Saudiarabien.

Så fortsätter det. På område efter område arbetar framför allt Saudiarabien för att försvaga språket, lyfter fram osäkerheter eller ifrågasätter om hela meningar ska vara med.

Ingenjörer vid den statliga saudiska oljejätten Aramco visar runt journalister vid gasanläggningen Hawiyah Natural Gas Liquids Recovery Plant i Saudiarabien. Den 23 oktober offentliggjorde Saudiarabien sitt nya klimatmål, att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2060. Foto: Amr Nabil/AP

Allra tydligast blir lobbyarbetet när orden ”koldioxid” eller ”fossila bränslen” kommer upp på agendan. Gång efter gång ifrågasätter Saudiarabien fokuset på koldioxid i exempelvis utsläppsscenarier, något som saudierna menar kan tolkas som en rekommendation att minska utsläppen av just koldioxid – det finns ju fler växthusgaser, lyder resonemanget. Och IPCC får inte ge rekommendationer.

”Fossila bränslen” vill Saudiarabien över huvud taget inte ska nämnas. Argumentet: I den här rapporten ska fokus ligga på vilka effekter högre halter växthusgaser i atmosfären får för jorden. Var växthusgaserna kommer ifrån är inte relevant här.

Och den som läser Summary for policymakers kan konstatera: Saudiarabien fick sin vilja igenom. Alla referenser till fossila bränslen har strukits.

Saudiarabien skickar ofta gigantiska delegationer vars enda uppdrag är att få bort alla referenser till fossila bränslen

Flera källor som DN pratat med är mycket kritiska till hur Saudiarabien och de andra länderna har agerat i förhandlingarna inom IPCC.

– Saudiarabien och andra oljeländer, ibland i koalition med länder som Indien, Brasilien eller Kina, gör allt för att bromsa. Så har det varit ända sedan 90-talet, säger en väl insatt källa till DN – som samtidigt är orolig för konsekvenserna av att prata öppet om det.

– Om man sätter IPCC i dåligt ljus, hjälper det verkligen världen? Å andra sidan, att avslöja oljeländernas lobbyarbete kanske kan bli en varning för framtiden.

Även i Parisavtalet syns lobbyarbetet, menar källan. Inte heller där nämns fossila bränslen. stället finns formuleringar om att ”en balans mellan mänskliga utsläpp och upptag i kolsänkor nås under andra delen av århundradet”.

Källan får medhåll av en annan person med mycket god insyn i förhandlingarna.

– Saudiarabien skickar ofta gigantiska delegationer vars enda uppdrag är att få bort alla referenser till fossila bränslen, säger källan.

De saudiska delegaterna gör ingen hemlighet av sitt engagemang för fossilindustrin. Hamid Al Sadoon är ett exempel – så sent som 2019 representerade han Saudiarabien vid klimatmötet COP 25 i Madrid. Han har tidigare också varit del av Saudiarabiens delegation vid IPCC-möten. Han är senior analytiker vid forskningsinstitutet King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, men arbetade dessförinnan i på just Aramco.

När DN frågar IPCC-chefen Hoesung Lee om förhandlingarna kring den senaste rapporten, försvarar han det faktum att medlemsländerna är med och förhandlar om dokumentet.

– En av styrkorna i IPCC-processen är att den godkänns i dialog mellan de regeringar som beställt rapporten och kommer att använda den i sitt arbete, och forskarna som sammanfattat kunskapen, säger han, och tillägger att forskarna alltid har sista ordet om vilka formuleringar som kommer med.

– Det är väldigt viktigt, säger han.

IPCC:s arbete är uppdelat i tre arbetsgrupper IPCC har tre arbetsgrupper som granskar olika områden av klimatforskningen: 1) den naturvetenskapliga basen för klimatsystemet och klimatförändringen, 2) effekter, sårbarhet och anpassning till klimatförändringen, 3) åtgärder som kan minska utsläppen av växthusgaser och vår påverkan på klimatet. Den rapport som publicerades i augusti i år var från den första arbetsgruppen, de två andra arbetsgrupperna publicerar sina rapporter under 2022. Visa mer