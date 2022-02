Så många berättelser från medeltiden har vi förlorat

Historierna om kung Artur och riddarna av runda bordet är troligen bara en mycket liten del av alla sagor om hjältar och riddare som berättades i Europa under medeltiden.

– Vi uppskattar att ungefär nio procent av alla medeltida manuskript med riddar- eller hjältehistorier har överlevt, säger Folgert Karsdorp vid KNAW Meertens Institute i Amsterdam.

Han och hans kollegor har beräknat hur stor andel av de medeltida berättelserna som finns kvar i dag. Resultaten publicerades på torsdagen i tidskriften Science, och presenterades vid den årliga februarikonferensen för den amerikanska vetenskapsorgansationen AAAS, American association for the advancement of science.

Forskarna har för första gången använt en statistisk metod som biologer använder för att uppskatta hur många arter som finns inom ett område.

– När man räknar djurarter i ett visst område kommer man alltid att missa vissa arter som är svåra att upptäcka, som snöleoparder som är notoriskt svåra att få se. Det finns modeller som ger en säker statistisk uppskattning av hur många arter som man missar när man är ute i fält, säger Daniel Sawyer vid universitetet i Oxford.

– Vi antog att litterära verk kan hanteras på samma sätt som arter i ekologin, och att manuskript med kopior av verken kan ses som observationer av en art. Då kan vi använda modellen för att uppskatta hur många medeltida litterära verk som har gått förlorade under historien, säger Mike Kestemont vid universitetet i Antwerpen.

Före boktryckarkonsten fick dokument och manuskript skrivas av för hand. Många av dem har förstörts i biblioteksbränder, av insektsangrepp eller av slitage och ålder. Sidor ur böcker har också använts för att tillverka saker, som små askar, eller för att slå in kött, eller i bokryggar till nyare böcker.

– Många manuskript återvändes eller kasserades eftersom folk inte kunde läsa dem längre. Men materialen kunde användas till annat, som inlägg i skor. Ett berömt exempel är ett manuskript som användes som förstärkning i en biskopsmitra. Biskopen visste förmodligen inte att det var en erotisk berättelse översatt från franska, säger Matthew Driscoll vid universitetet i Köpenhamn.

Inledningen av den irländska medeltida sagan Cath Leithreach Ruibhe. Foto: Royal Irish Academy (Dublin)

Forskarna undersökte manuskript på nederländska, engelska, franska, tyska, isländska och irländska. Störst var förlusten på engelska, där mindre än fem procent finns bevarade.

– Förvånande nog är förlusterna på isländska och irländska relativt sett lägre. Det tyder på att litteraturen på öarna bevarades bättre än på kontinenten, säger Katarzyna Kapitan vid universitetet i Köpenhamn.

På isländska finns enligt modellen 17 procent av de medeltida berättelserna kvar, och på irländska 19 procent. Det kan finnas många anledningar till att islänningar och irländare har varit bättre på att bevara sitt kulturarv. Till exempel tog det flera hundra år innan Island fick tryckpressar, och då användes de främst för religiös litteratur. Traditionen att skriva av berättelser för hand levde kvar ända in på 1800-talet.

– En annan uppenbar förklaring är ju att både islänningar och irländare älskar sagor och berättelser, och har mycket, mycket starka berättartraditioner. Jag tror att det kan ha bidragit till att berättelserna fick stor spridning och kopierades och lästes av många människor, säger Matthew Driscoll.

Att använda en statistisk metod från biologin är inte så märkligt som det låter.

– Metoden är mycket generell, och har också använts för att till exempel uppskatta hur många stjärnor som finns i galaxen, eller hur många oupptäckta buggar det finns i dataprogram. Så det är inga problem med att använda den på medeltida litteratur också, säger Mike Kestemont.

Rikt illustrerat tyskt manuskript innehållande Arturriddarromanen Wigalois. Foto: University Library Leiden